«Ένας μικρός Πλούτωνας»: Αστρονόμοι εντόπισαν λεπτό στρώμα ατμόσφαιρας στη Ζώνη του Κάιπερ

Το ουράνιο σώμα, με διάμετρο περίπου 500 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται ως ο μικρότερος μέχρι σήμερα γνωστός κόσμος στο ηλιακό σύστημα με σαφώς ανιχνεύσιμη παγκόσμια ατμόσφαιρα που συγκρατείται από τη βαρύτητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως ενδείξεις ότι ένας μικροσκοπικός, παγωμένος κόσμος πέρα από τον Πλούτωνα διαθέτει μια εξαιρετικά λεπτή και εύθραυστη ατμόσφαιρα, η οποία ενδέχεται να δημιουργήθηκε είτε από ηφαιστειακή δραστηριότητα είτε από πρόσκρουση κομήτη.

Το ουράνιο σώμα, με διάμετρο περίπου 500 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται ως ο μικρότερος μέχρι σήμερα γνωστός κόσμος στο ηλιακό σύστημα με σαφώς ανιχνεύσιμη παγκόσμια ατμόσφαιρα που συγκρατείται από τη βαρύτητα. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Ko Arimatsu από το Εθνικό Αστρονομικό Αστεροσκοπείο της Ιαπωνίας, πρόκειται για ένα εύρημα που ανατρέπει προηγούμενες αντιλήψεις.

Την ίδια στιγμή, ο Alan Stern του Southwest Research Institute και επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής New Horizons της NASA, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε την εξέλιξη «εντυπωσιακή», τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη ανεξάρτητης επιβεβαίωσης, καθώς οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές εάν επαληθευτεί.

Η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στα πιο απομακρυσμένα και ψυχρά αντικείμενα του ηλιακού συστήματος, ειδικά στη Ζώνη του Κάιπερ. Οι επιστήμονες βασίστηκαν σε παρατηρήσεις από τρία τηλεσκόπια στην Ιαπωνία το 2024, καταγράφοντας τη στιγμή που το αντικείμενο πέρασε μπροστά από ένα άστρο υποβάθρου, προκαλώντας προσωρινή εξασθένηση της φωτεινότητάς του.

Σύμφωνα με τον Arimatsu, το εύρημα μεταβάλλει ουσιαστικά την κατανόησή μας για τους μικρούς κόσμους, όχι μόνο πέρα από τον Ποσειδώνα αλλά συνολικά στο ηλιακό σύστημα. Η ύπαρξη ατμόσφαιρας σε τόσο μικρό σώμα θεωρείται ιδιαίτερα απρόσμενη, καθώς μέχρι σήμερα οι επιστήμονες πίστευαν ότι τέτοια χαρακτηριστικά περιορίζονται σε μεγαλύτερους πλανήτες, νάνους πλανήτες και ορισμένους μεγάλους δορυφόρους.

Το αντικείμενο, γνωστό ως (612533) 2002 XV93, ανήκει στην κατηγορία των «πλουτίνων», καθώς η τροχιά του βρίσκεται σε συντονισμό με εκείνη του Ποσειδώνα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης βρισκόταν σε απόσταση άνω των 5,5 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, πιο μακριά ακόμη και από τον Πλούτωνα — το μοναδικό μέχρι σήμερα σώμα στη Ζώνη του Κάιπερ με επιβεβαιωμένη ατμόσφαιρα.

Η ατμόσφαιρά του εκτιμάται ότι είναι εξαιρετικά αραιή, έως και 10 εκατομμύρια φορές λεπτότερη από εκείνη της Γης και δεκάδες φορές πιο αδύναμη ακόμη και από του Πλούτωνα. Πιθανές χημικές συνθέσεις περιλαμβάνουν μεθάνιο, άζωτο ή μονοξείδιο του άνθρακα, στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγούν το φαινόμενο εξασθένησης του φωτός που παρατηρήθηκε.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι περαιτέρω παρατηρήσεις, ιδίως με το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb της NASA, θα είναι καθοριστικές για την επιβεβαίωση της σύστασης και της προέλευσης της ατμόσφαιρας.

Όπως τονίζει ο Arimatsu, η μελλοντική εξέλιξη του φαινομένου θα δώσει κρίσιμες απαντήσεις: αν η ατμόσφαιρα εξασθενήσει τα επόμενα χρόνια, θα ενισχυθεί το σενάριο πρόσκρουσης. Αντίθετα, εάν παραμείνει σταθερή ή παρουσιάσει εποχιακές μεταβολές, τότε πιθανότερη εξήγηση θα είναι η συνεχιζόμενη εσωτερική εκπομπή αερίων, πιθανώς μέσω παγωμένων ηφαιστείων.

