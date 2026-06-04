Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Καθόταν στο Μαξίμου και διάβαζε τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός διάβαζε παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, προσπαθώντας να την φοβίσει.

Η Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Τσίπρα «πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος» και κατήγγειλε την προσπάθειά του να διαλύσει την αντιπολίτευση.

Αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στην ΕΛΑΣ και κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι υποσχέθηκε να πολεμήσει τα funds που ο ίδιος έφερε ως πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην υποδιοικητής της ΕΥΠ, είναι ανάμεσα στους υπογράφοντες της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛΑΣ.

Υποστήριξε ότι η αποστολή της είναι να κρατήσει ενωμένες τις οικογένειες των θυμάτων και απέφυγε να αξιολογήσει το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Snapshot powered by AI

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, «φώτισε» άγνωστες πτυχές της πρωθυπουργίας του και ξεκαθάρισε ότι θα τον «πολεμήσει» από τη στιγμή που αποφάσισε να επιστρέψει στα κοινά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega, είπε με αφορμή την επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ότι «ο κόσμος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιος είναι ο Τσίπρας», προσθέτοντας ότι «είμαι εδώ για να θυμίζω στον κόσμο τι έχει κάνει».

Παράλληλα, καυτηρίασε την παρουσία του Τσίπρα στον πρωθυπουργικό θώκο αλλά και την μετέπειτα προσπάθειά του -κατά την ίδια- να διαλύσει την αντιπολίτευση.

Με φώναξε στο Μαξίμου για να με φοβίσει με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

Χαρακτήρισε δε σοκαριστική τη στιγμή που την κάλεσε στο Μαξίμου και της εκμυστηρεύτηκε ότι διάβαζε έγγραφα της ΕΥΠ.

Αποκαλύπτοντας τον διάλογο που είχε με τον κ. Τσίπρα στο Μαξίμου το 2015 αναφορικά με τις υποκλοπές, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε χαρακτηριστικά: «Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, και άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι "θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο".

Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει».

Ο πρώην υποδιοικητής της ΕΥΠ στο πλευρό Τσίπρα

Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε επίσης ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛ.Α.Σ. είναι ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της αντιτρομοκρατικής και διατελέσας υποδιοικητής της ΕΥΠ.

«Σιγά που είναι δεύτερος»!

Κληθείσα να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στην ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, η κυρία Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε τα ευρήματα των ερευνών λέγοντας χαρακτηριστικά «σιγά που είναι δεύτερος»!

Παράλληλα, χαρακτήρισε «αθεόφοβο» τον Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται να πολεμήσει τα funds, «τα οποία έφερε ο ίδιος ως πρωθυπουργός».

Σε ό,τι αφορά στη Μαρία Καρυστιανού και στο κόμμα της, είπε ότι έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει κάθε πολίτης, και θα κριθεί από τους ψηφοφόρους.

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