Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα τέσσερα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στα μαθήματα ειδικότητας
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Τα θέματα των μαθημάτων προσανατολισμού όπου διαγωνίστηκαν σήμερα (4/6) οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 10 το πρωί, το υπουργείο Παιδείας.
Συγκεκριμένα, η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων περιλάμβανε τα μαθήματα της Ανατομίας - Φυσιολογίας II, Αρχές Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.
Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.
Δείτε τα θέματα της Ανατομίας - Φυσιολογίας IIΑνατομία - Φυσιολογία II
Δείτε τα θέματα των Αρχών Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ)Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Δείτε τα θέματα των Δικτύων ΥπολογιστώνΔίκτυα Υπολογιστών
Δείτε τα θέματα των Αρχών Βιολογικής ΓεωργίαςΑρχές Βιολογικής Γεωργίας
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