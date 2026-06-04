Νίκος Κακλαμανάκης: Η απάντηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Για επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνει λόγο η ΕΙΟ και ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ ότι «ο Άρειος Πάγος απλώς παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο»

Newsbomb

Νίκος Κακλαμανάκης: Η απάντηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για την απόφαση του Αρείου Πάγου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) υποστηρίζει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση και δεν δικαιώνει τον Νίκο Κακλαμανάκη πλήρως.
  • Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση του Εφετείου που καταδίκαζε τον Κακλαμανάκη, κρίνοντας ότι παραβιάστηκε η ελευθερία έκφρασης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
  • Η ΕΙΟ αναφέρει ότι στις εκλογές του 2021 κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία και υπέστη τρεις οικονομικούς ελέγχους με θετικά αποτελέσματα, θεωρώντας αυτό δικαίωση από τη βάση του αθλήματος.
  • Οι δικηγόροι του Κακλαμανάκη χαρακτηρίζουν την απόφαση του Αρείου Πάγου ως σημαντική για την προστασία από εκφοβιστικές αγωγές (SLAPP) και υπερασπίζονται το δικαίωμα δημόσιας κριτικής.
  • Ο Νίκος Κακλαμανάκης δηλώνει ότι η δικαστική απόφαση αποτελεί νίκη στον αγώνα κατά της διαφθοράς και του εκφοβισμού, προωθώντας την ελεύθερη και τεκμηριωμένη έκφραση απόψεων.
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Η διοίκηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) απάντησε στο Νίκο Κακλαμανάκη σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει δικαίωσή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΙΟ, «η απόφαση του Α2’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου απλώς παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο και λέει ότι «ειδικότερα ενώ το Εφετείο ορθώς έκρινε σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (άρθρο 361ΠΚ) ότι τα κατά του ενάγοντος νομικού προσώπου ήδη αναιρεσίβλητου εκφερόμενα ( όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην προσβαλλόμενη κατά την επισκόπηση αυτής) από τον εναγόμενο ήδη αναιρεσείοντα αφενός μεν στις 11.11.2019 στην ομιλία του στη Βουλή και αφετέρου στις 16.11.2019 σε δύο αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) είναι αξιολογικές κρίσεις που δεν υπόκεινται σε απόδειξη και ότι οι εκφράσεις αυτές είναι υβριστικές και ικανές να προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του ενάγοντος νομικού προσώπου».

Συνεχίζοντας η ΕΙΟ υποστηρίζει ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια, λοιπόν, παρουσίασης αυτής της νομικής εξέλιξης ως δικαίωσης αποτελεί επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Ο Κακλαμανάκης προσπάθησε να παραπλανήσει τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη αποκρύπτοντας τη μισή απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο η ΕΙΟ, σεβόμενη απόλυτα την ιστορία των αθλητών της, επέλεξε συνειδητά όλο αυτό το διάστημα να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Ουδέποτε δημοσιοποίησε την καταδικαστική απόφαση του Εφετείου και ουδέποτε προχώρησε στην εκτέλεση για την αναγκαστική είσπραξη του χρηματικού ποσού που είχε επιδικαστεί ως ηθική αποζημίωση.

Τελικά, η πραγματική απάντηση δόθηκε στις κάλπες και στους ελέγχους : είναι η απόλυτη και αδιαμφισβήτητη δικαίωση για την Ομοσπονδία, από την ίδια την βάση του αθλήματος: Στις εκλογές του 2021, παρά τον ανηλεή και συστηματικό πόλεμο που δέχθηκε η διοίκηση από τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, με τη σύμπραξη του κ. Κακλαμανάκη και άλλων, ο ιστιοπλοϊκός κόσμος και τα 112 σωματεία απάντησαν ηχηρά: εξέλεξαν τους 41 από τους 42 συμβούλους του Δ.Σ. και των Επιτροπών που στηρίζουν το έργο της Ομοσπονδίας αποδοκιμάζοντας παράλληλα τις πρακτικές και τις τακτικές του κ. Αυγενάκη, του κ. Κακλαμανάκη και άλλων.

Παράλληλα, η ΕΙΟ υποβλήθηκε σε τρεις εξονυχιστικούς οικονομικούς ελέγχους από τους οποίους εξήλθε απολύτως δικαιωμένη, διαλύοντας κάθε σκιά που σκοπίμως επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία συνεχίζει το έργο της προσηλωμένη στην ανάπτυξη του αθλήματος, απέναντι σε όσους επιμένουν να επενδύουν στην τοξικότητα.»

Κακλαμανάκης: «Ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί ελεύθερα και άφοβα να εκφράζει την τεκμηριωμένη και αμερόληπτη άποψή του»

Ιστορική για την προστασία από εκφοβιστικές αγωγές (SLAPP) κατά δημοσιογράφων και προσώπων που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο χαρακτηρίζουν την απόφαση του Άρειου Πάγου οι δικηγόροι του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη.

Η απόφαση δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη σε σχέση με την αγωγή που άσκησε κατά του η διοίκηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ).

Σε δήλωση τους οι δικηγόροι Έλλη Ρούσσου και Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφέρουν ότι «ο Νίκος Κακλαμανάκης είχε αναδείξει δημόσια στη Βουλή των Ελλήνων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σοβαρές παθογένειες στη διοίκηση της ΕΙΟ, βασιζόμενος σε στοιχεία από την αθλητική του εμπειρία. Η διοίκηση της ΕΙΟ άσκησε αγωγή κατά του Κακλαμανάκη, ζητώντας την καταβολή 100.000 ευρώ, ισχυριζόμενη ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρόσβαλαν το νομικό πρόσωπο της Ομοσπονδίας.

Κατά την έναρξη της δικαστικής διαμάχης, τη διοίκηση της Ομοσπονδίας συγκροτούσαν ο τότε πρόεδρος Αντώνης Δημητρακόπουλος και η αντιπρόεδρος Νίκη Αναστασίου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η σύνθεση της διοίκησης μεταβλήθηκε, με τη Νίκη Αναστασίου να αναλαμβάνει πρόεδρο και τον Στέφανο Χανδακά να γίνεται αντιπρόεδρος.

Η αγωγή της ΕΙΟ είχε απορριφθεί σε πρώτο βαθμό με την απόφαση 2796/2022 του Πολιτικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του Κακλαμανάκη δεν συνιστούσαν παράνομη προσβολή της ΕΙΟ, αλλά εντάσσονταν στο πλαίσιο δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την προστασία της νομιμότητας και του κύρους της Ομοσπονδίας.

Το Εφετείο Αθηνών, με την απόφαση 4785/2023, δέχθηκε την έφεση της Ομοσπονδίας και καταδίκασε τον Κακλαμανάκη σε καταβολή αποζημίωσης 3.000 ευρώ για ηθική βλάβη του νομικού προσώπου της ΕΙΟ.

Ο Άρειος Πάγος, με την απόφαση 66/2026, έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης του Κακλαμανάκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι το Εφετείο εσφαλμένα δεν εφάρμοσε το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί ελευθερίας της έκφρασης. Επίσης, το Εφετείο περιορίστηκε σε αποσπασματική αξιολόγηση μεμονωμένων φράσεων χωρίς να συνεκτιμήσει το συνολικό περιεχόμενο και την πραγματική βάση των τοποθετήσεων».

Καταλήγοντας οι δικηγόροι του Νίκου Κακλαμανάκη τονίζουν ότι «Η απόφαση του Αρείου Πάγου συνιστά σημαντική συμβολή στη νομολογία για την προστασία από πρακτικές SLAPP, δημοσιογράφων, δημοσίων προσώπων και κάθε προσώπου που συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και για ζητήματα δημοσίου συμφέροντος».

Δήλωση του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη

«Στη ζωή μου έχω δώσει πολλούς αγώνες. Ο κόσμος γνωρίζει λίγους, αυτούς που κέρδισα στη θάλασσα. Είναι οι αγώνες που με έκαναν διάσημο αλλά και μου έδωσαν δύναμη για τους άλλους αγώνες: τους αγώνες που δίνω πάνω από 30 χρόνια στη στεριά και ο περισσότερος κόσμος τους αγνοεί.

Είναι όμως οι διαχρονικότεροι και σημαντικότεροι. Είναι οι αγώνες που τελικά θα αγγίξουν μεγαλύτερο κοινό από τα δύο Ολυμπιακά Μετάλλια και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Είναι οι αγώνες κατά της κατάχρησης εξουσίας, της διαφθοράς, του εκφοβισμού και της αναξιοκρατίας, οι οποίοι σήμερα δικαιώνονται από τον ανεξάρτητο πυλώνα της δικαστικής εξουσίας, τον Άρειο Πάγο.

Δεν μπορώ παρά να ξεχάσω όλες τις ταλαιπωρίες, τις αναλγησίες του συστήματος και τις κακοήθειες και να χαμογελάσω. Σήμερα ξεχειλίζω από ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, όπου ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί ελεύθερα και άφοβα να εκφράζει την τεκμηριωμένη και αμερόληπτη άποψή του και να βάλει ενάντια σε όποια εκτροπή τον καταδυναστεύει.

Υποδέχομαι την απόφαση με σεβασμό, ικανοποίηση αλλά και βαθιά αίσθηση ευθύνης».

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