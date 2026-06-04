Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι το 2025: Στα $98,3 τρισ. η περιουσία των εκατομμυριούχων

Οι πλούσιοι του κόσμου έγιναν πλουσιότεροι πέρυσι, με αύξηση σχεδόν 9% στον πλούτο που κατέχουν. Ο αριθμός των εκατομμυριούχων παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 7,9% και έφτασε τα 25,3 εκατομμύρια. Η συνολική περιουσία τους κατέγραψε ρεκόρ 98,3 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη μελέτη της Capgemini

Newsbomb

Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι το 2025: Στα $98,3 τρισ. η περιουσία των εκατομμυριούχων

Διαδήλωση κατά της υπερσυγκέντρωσης πλούτου στη Wall Street

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το 2025, η συνολική περιουσία των εκατομμυριούχων παγκοσμίως έφτασε τα 98,3 τρισ. δολάρια, με αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024.
  • Ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 7,9% σε 25,3 εκατομμύρια, σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερους από το προηγούμενο έτος.
  • Οι χρηματιστηριακές επιδόσεις και η υποχώρηση του πληθωρισμού αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες της αύξησης του πλούτου.
  • Η περιοχή Ασίας
  • Ειρηνικού παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση αριθμού εκατομμυριούχων (9,4%) λόγω της βιομηχανίας ημιαγωγών, ενώ η Μέση Ανατολή σημείωσε πτώση (
  • 1,4%).
  • Ο πληθυσμός των υπερπλουσίων με περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων αυξήθηκε κατά 9,4%, φτάνοντας περίπου τα 250.000 άτομα.
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Ο αριθμός των εκατομμυριούχων στον κόσμο και η περιουσία τους συνέχισαν να αυξάνονται το 2025 και έφθασαν σε νέα ρεκόρ, χάρη στις καλές χρηματιστηριακές επιδόσεις και σε μια υποχώρηση του πληθωρισμού, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εταιρεία Capgemini. Οι πλούσιοι ορίζονται από την εν λόγω εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής, συμβουλευτικής επιχειρήσεων και ψηφιακού μετασχηματισμού ως αυτοί που έχουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια που μπορούν να επενδυθούν, κυρίως πέραν της κύριας κατοικίας.

Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 7,9% στα 25,3 εκατομμύρια πέρυσι, δηλαδή σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότεροι απ' ό,τι το 2024, υπολόγισε η Capgemini στη διεθνή μελέτη της με τίτλο «World Wealth Report» (Έκθεση Παγκόσμιου Πλούτου). Η συνολική περιουσία τους αυξήθηκε κατά 8,7% στα 98,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ και η ισχυρότερη ετήσια αύξηση που έχει παρατηρηθεί από το 2018.

«Οι αγορές μετοχών, ενισχυμένες από τις αυξήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αποτέλεσαν τον κύριο κινητήρα της δημιουργίας πλούτου για τους πλουσίους σε πέντε από τις έξι μεγάλες (γεωγραφικές) περιφέρειες» που εξετάσθηκαν, αναφέρει η Capgemini. Επίσης «ο πλούτος των πλουσίων παραμένει πολύ συγκεντρωμένος: 1% από αυτούς κατέχουν το 34,8% αυτού του πλούτου».

Το 2025, παρά τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς, οι δείκτες της Γουόλ Στριτ ενισχύθηκαν από τις μειώσεις των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας και τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυξήθηκαν από 13% ως και 20%. Στην Ευρώπη, οι επενδυτές στράφηκαν στην αμυντική βιομηχανία και στο μαζικό σχέδιο δημόσιων επενδύσεων που υποσχέθηκε η Γερμανία. Η Φρανκφούρτη κέρδισε 23,01%, το Παρίσι 10,41%, το Μιλάνο 31,46% και το Λονδίνο 21,51%.

Η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των εκατομμυριούχων (9,4%) παρατηρείται στην περιφέρεια της Ασίας-Ειρηνικού, χάρη στους ημιαγωγούς, με πρώτες την Ιαπωνία και την Κίνα. Στη Βόρεια Αμερική, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 9,1% χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατέγραψαν τους περισσότερους νέους εκατομμυριούχους σε απόλυτες τιμές (+736.000, δηλαδή 9,2% περισσότεροι, στα 8,7 εκατομμύρια).

Έπειτα από μια μείωση το 2024, η Ευρώπη είδε τον αριθμό των εκατομμυριούχων να αυξάνεται κατά 6,5%. Το Λουξεμβούργο (+13,5%) και η Γερμανία (+11,1%) είναι επικεφαλής, μακράν πάνω από τη Γαλλία (+2,7%).Η Αφρική (+4,1%) και η Λατινική Αμερική (+0,3%) βρίσκονται επίσης σε άνοδο, ενώ η Μέση Ανατολή είναι η μοναδική περιφέρεια που καταγράφει πτώση (-1,4%), κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων πετρελαϊκών τιμών.

Όσο για τον πληθυσμό των υπερπλουσίων, εκείνων που διαθέτουν τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια, αυτός αυξήθηκε κατά 9,4% και έφθασε περίπου τα 250.000 άτομα. Η περιουσία τους αυξήθηκε κατά 9,7%. Στο πλαίσιο της μελέτης ερωτήθηκαν τον Ιανουάριο 6.510 πλούσιοι στην Αμερική, την Ευρώπη, την περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού και τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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