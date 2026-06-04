Πότε θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις και πόσο θα διαρκέσουν

Η περίοδος των εκπτώσεων ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πότε θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις και πόσο θα διαρκέσουν
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  • Οι θερινές εκπτώσεις 2026 θα ξεκινήσουν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
  • Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, από τις 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν σαφώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, με βάση τις τιμές των τελευταίων 30 ή 10 ημερών.
  • Όταν οι εκπτώσεις καλύπτουν πάνω από το 60% των προϊόντων, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ξεχωρίζουν τις «εκπτώσεις» από τις «προσφορές» και να μην παρασύρονται από μεγάλα ποσοστά έκπτωσης σε λίγα προϊόντα.
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Τις θερινές εκπτώσεις αναμένουν οι καταναλωτές, ώστε να κάνουν τις καλοκαιρινές τους αγορές με καλύτερες τιμές. Θα χρειαστεί, όμως, να περιμένουν για ένα διάστημα, καθώς η περίοδος των εκπτώσεων ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου. Θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, όμως, καθώς θα λήξει στις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι τα εμπορικά καταστήματα, τα μαγαζιά και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Τι ισχύει με τις τιμές

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο στο λιανεμπόριο, στις θερινές εκπτώσεις 2026 υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε κλάδους όπως ένδυση και υπόδηση. Αναλυτικά:

  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα είδη είτε στα ράφια.
  • Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες ή κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, εφόσον το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από έναν μήνα.
  • Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-50%», είναι προαιρετική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να γίνεται σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση.
  • Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως π.χ. «από 15% έως 45%».
  • Τα καταστήματα τύπου stock ή outlet πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συστήνουν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους την περίοδο των θερινών εκπτώσεων 2026 και να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ «εκπτώσεων» και «προσφορών».

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές σχετίζονται κυρίως με είδη παλαιότερων περιόδων και συνοδεύονται συχνά από πολύ μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται η αρχική και η τελική τιμή και όχι απαραίτητα το ποσοστό έκπτωσης, ενώ αρκετές φορές δεν επιτρέπονται αλλαγές.

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