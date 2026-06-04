smart: Έως 10.500 ευρώ όφελος και 3 τρόποι απόκτησης των Brabus
Η Star Automotive Hellas ξεκίνησε νέα προωθητική ενέργεια για τις εκδόσεις BRABUS των smart #1, smart #3 και smart #5, με στόχο να κάνει πιο προσιτές τις κορυφαίες, σπορ εκδόσεις των ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας στην ελληνική αγορά.
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Το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων, με παραδόσεις από τα τέλη Ιουνίου και ισχύ για παραγγελίες που θα καταχωρηθούν έως τις 31 Ιουλίου 2026.
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