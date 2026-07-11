Η Estée Lauder Hellas «διαψεύδει» τον εαυτό της: Απόδειξη μισθοδοσίας κάτω από τον κατώτατο

Εδώ και περίπου έξι μήνες, οι εργαζόμενοι της Estée Lauder στην Ελλάδα βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της επιχειρησιακής τους σύμβασης δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε συμφωνία.

Σύμφωνα με το σωματείο, η βασική αιτία της σύγκρουσης είναι η μισθολογική πρόταση που έχει καταθέσει η εταιρεία, με εισαγωγικό μισθό στα 838 ευρώ μικτά, δηλαδή χαμηλότερα από τον θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ τον μήνα. Για τον λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργιακή κινητοποίηση, αρνούμενοι να υπογράψουν τη νέα σύμβαση.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική θυγατρική του αμερικανικού ομίλου εμφανίζει βελτιωμένη οικονομική εικόνα, με αυξημένο τζίρο, ενισχυμένη κερδοφορία και διευρυμένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Πιο αναλυτικά, κατά την περσινή χρήση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, ο κύκλος εργασιών της ελληνικής θυγατρικής του αμερικανικού κολοσσού ομορφιάς έφτασε τα 75,255 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,36% σε σχέση με το 2024.

Το εντυπωσιακό όμως δεν ήταν τόσο η πορεία του τζίρου, αλλά των κερδών, τα οποία σε επίπεδο προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 2,227 εκατ. ευρώ από 693.000 ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 221%, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,424 εκατ. ευρώ έναντι 379.000 ευρώ (+275%).

Το ερώτημα, επομένως, είναι εύλογο: για ποιο λόγο μια εταιρεία που εμφανίζει θετική πορεία και ισχυρή ανάπτυξη αδυνατεί να καταλήξει σε συμφωνία με τους εργαζόμενούς της για μια νέα επιχειρησιακή σύμβαση, και μάλιστα επιχειρεί να μειώσει τους βασικούς μισθούς κάτω από το χαμηλότερο όριο που προβλέπει ο νόμος;

Η απάντηση της εταιρείας

Από την πλευρά της, η Estée Lauder Hellas υποστηρίζει ότι εφαρμόζει πλήρως και απαρέγκλιτα την εργατική νομοθεσία και ότι ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός των 920 ευρώ αποτελεί το απόλυτο κατώτατο όριο αμοιβής για κάθε εργαζόμενο.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει ότι ο μισθολογικός πίνακας της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης δεν αποτυπώνει τον πραγματικά καταβαλλόμενο κατώτατο μισθό, αλλά ένα πλαίσιο μισθολογικής εξέλιξης βάσει προϋπηρεσίας. Όπως αναφέρει, όταν ο νόμιμος κατώτατος μισθός είναι υψηλότερος από το αντίστοιχο κλιμάκιο της σύμβασης, τότε καταβάλλεται ο κατώτατος μισθός μαζί με όλες τις υπόλοιπες παροχές και τα προνόμια της σύμβασης.

Με απλά λόγια, η εταιρεία επιμένει ότι εφαρμόζεται πάντοτε η ευνοϊκότερη ρύθμιση για τον εργαζόμενο και ότι καμία αμοιβή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το νόμιμο κατώτατο όριο.

Το στοιχείο που εκθέτει την εταιρεία

Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από παραστατικό μισθοδοσίας εργαζόμενης της εταιρείας έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς αυτούς.

Συγκεκριμένα, απόδειξη πληρωμής Ιουνίου 2026, που έχει τεθεί υπόψη του Newsbomb, αφορά εργαζόμενη με οκτώ χρόνια προϋπηρεσίας στην Estée Lauder Hellas, στο τμήμα Sales, με ειδικότητα «Αισθητικός υπάλληλος». Στο συγκεκριμένο παραστατικό αναγράφεται βασικός μισθός 898,42 ευρώ.

Στην ίδια απόδειξη εμφανίζονται επίσης επίδομα γάμου και επίδομα πτυχίου, με αποτέλεσμα το συνολικό μικτό ποσό να διαμορφώνεται υψηλότερα. Παρ’ όλα αυτά, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο βασικός μισθός που αποτυπώνεται στο έγγραφο παραμένει κάτω από τα 920 ευρώ, δηλαδή κάτω από το όριο που η ίδια η εταιρεία περιγράφει δημόσια ως απαραβίαστο κατώτατο μισθό για κάθε εργαζόμενο.

Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η ουσία της αντίφασης: ενώ η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι ουδείς αμείβεται κάτω από τον κατώτατο μισθό και ότι εφαρμόζεται πάντοτε η ευνοϊκότερη ρύθμιση, η μισθοδοσία εργαζόμενης 8ετίας εμφανίζει βασικό μισθό 898,42 ευρώ.

Το στοιχείο αυτό γεννά σοβαρά ερωτήματα όχι μόνο για το πώς εφαρμόζεται στην πράξη η επιχειρησιακή σύμβαση, αλλά και για το κατά πόσο ευσταθεί η επίσημη θέση της εταιρείας περί πλήρους συμμόρφωσης με το κατώτατο μισθολογικό όριο.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Estée Lauder Hellas βρίσκεται εκτεθειμένη από την ίδια την πραγματικότητα της μισθοδοσίας που καταγράφεται σε επίσημο παραστατικό εργαζόμενης με πολυετή προϋπηρεσία.

Γιατί, ανεξάρτητα από τις ερμηνείες που δίνει η διοίκηση για τη λειτουργία της μισθολογικής κλίμακας, το ερώτημα παραμένει απλό και συγκεκριμένο: πώς συμβιβάζεται η δημόσια διαβεβαίωση περί κατώτατου μισθού 920 ευρώ για όλους με απόδειξη μισθοδοσίας εργαζόμενης 8ετίας που εμφανίζει βασικό μισθό 898,42 ευρώ;

Δείτε αναλυτικά τη μισθολογική κλίμακα της εταιρείας:

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναλυτικά:

"Με αφορμή το δημοσίευμα με τίτλο "Σε απεργία οι εργαζόμενοι της Estee Lauder Hellas – Μας ζητούν να υπογράψουμε σύμβαση με μισθούς κάτω από τον κατώτατο" και για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας παραθέτουμε τη θέση της εταιρείας μας για το επίμαχο θέμα.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει πλήρως και απαρέγκλιτα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Ο εκάστοτε νομοθετημένος κατώτατος μισθός (€920) αποτελεί το απόλυτο κατώτατο όριο αμοιβής για κάθε εργαζόμενο και εφαρμόζεται αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως των αριθμών που αποτυπώνονται στον μισθολογικό πίνακα της Συλλογικής Σύμβασης.

Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δημιουργεί εσφαλμένη εικόνα τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας.

Τι πραγματικά ισχύει για το μισθολογικό πίνακα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.):

Ο μισθολογικός πίνακας της Ε.Σ.Σ.Ε. δεν είναι δήλωση του κατώτατου μισθού που καταβάλλει η εκάστοτε εταιρεία. Είναι το πλέγμα μισθολογικής εξέλιξης βάσει προϋπηρεσίας, το οποίο, σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης που διέπει το εργατικό δίκαιο, εφαρμόζεται ως εξής:

-Εφόσον ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός είναι υψηλότερος από το αντίστοιχο κλιμάκιο του πίνακα της Ε.Σ.Σ.Ε., ο εργαζόμενος λαμβάνει τον νόμιμο κατώτατο μισθό και, παράλληλα, όλες τις υπόλοιπες παροχές και προνόμια της Ε.Σ.Σ.Ε. (επιδόματα, άδειες, δώρα, πρόσθετες παροχές κ.λπ.).

-Εφόσον, με τη συμπλήρωση ετών προϋπηρεσίας, το κλιμάκιο της Ε.Σ.Σ.Ε. καταστεί ευνοϊκότερο του κατώτατου μισθού, ο εργαζόμενος λαμβάνει τον υψηλότερο μισθό της Ε.Σ.Σ.Ε., μαζί με το σύνολο των λοιπών προνομίων της.

Με απλά λόγια: ό,τι είναι πιο ευνοϊκό για τον εργαζόμενο, αυτό εφαρμόζεται πάντα. Η αναπροσαρμογή του πίνακα λειτουργεί σωρευτικά και συμπληρωματικά προς τον νόμιμο κατώτατο μισθό — ποτέ ως υποκατάστατό του και ποτέ εις βάρος του.

Συνεπώς, η παρουσίαση του θέματος με τρόπο που υπονοεί ότι η εταιρεία καταβάλλει —ή προτίθεται να καταβάλει— αμοιβές κατώτερες του νομοθετημένου κατώτατου μισθού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και λειτουργεί παραπλανητικά για το κοινό.

Η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τον νόμο, εφαρμόζει πάντοτε την ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο ρύθμιση, καταβάλλει επιπλέον του μισθού το σύνολο των προνομίων της Ε.Σ.Σ.Ε., επενδύει διαρκώς σε παροχές, εκπαίδευση, ευεξία και εξέλιξη των ανθρώπων της.

Πέραν αυτού η πρόταση της εταιρείας δεν εξαντλείται σε μια "οριζόντια" αύξηση. Όπως έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχει αναλυτικά παρουσιαστεί αφορά συνολική αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας για τα επόμενα δύο έτη, με επέκταση της κλίμακας έως τα 40 έτη υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας εμπράκτως τη μακροχρόνια προσφορά, νέες θεσμοθετημένες παροχές (Gratitude Day, 35ωρο για γονείς παιδιών με αναπηρία ≥50% με πλήρεις αποδοχές), καθώς και σημαντικές οικειοθελείς παροχές (πρόσβαση σε δίκτυο γυμναστηρίων με έκπτωση 25%–33%, ετήσιο supermarket voucher, ετήσιος προληπτικός ιατρικός έλεγχος).

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στον ουσιαστικό, καλόπιστο και τεκμηριωμένο διάλογο με το Σωματείο, με στόχο την έγκαιρη υπογραφή μιας νέας Ε.Σ.Σ.Ε. που θα διασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, θα προστατεύει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και θα τιμά την προσπάθεια, την εμπειρία και την αφοσίωση κάθε εργαζομένου/ης".

Τι λέει στο Newsbomb η εκπρόσωπος των εργαζομένων Άννα Αμαραντίδου

Μιλώντας στο Newsbomb, η Άννα Αμαραντίδου, εκπρόσωπος των εργαζομένων της Estée Lauder Hellas, βάζει καθαρά το πλαίσιο των αιτημάτων: «Στις διαπραγματεύσεις εμείς θέλουμε να ξεκινάει από τα 920». Με αυτή τη φράση ξεκαθαρίζει ότι βάση συζήτησης δεν μπορεί να είναι τίποτα κάτω από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Η ίδια περιγράφει ένα εξάμηνο συνεχών, αλλά άκαρπων επαφών: «Έχουμε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, το σωματείο ζήτησε από τον Γενάρη. Φτάσαμε Ιούνιο για να μας λένε ότι δεν μας δίνουν τίποτα». Όπως εξηγεί, οι εργαζόμενοι έδωσαν χρόνο και περιθώριο στη διοίκηση να επανέλθει με ουσιαστική πρόταση, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σύμβαση που παγιώνει μισθούς κάτω από τον κατώτατο και «παγωμένες» αυξήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο επεισόδιο της 4ης Ιουνίου, όταν η γενική συνέλευση ανέστειλε την προγραμματισμένη απεργία: «Πάμε σε γενική συνέλευση, αναστέλλεται η απεργία στις 4 Ιουνίου. Και αυτό είναι εμπαιγμός», λέει, εξηγώντας ότι οι εργαζόμενοι ένιωσαν πως η καλή τους πίστη αξιοποιήθηκε από την εταιρεία χωρίς αντίστοιχη ανταπόκριση. Γι’ αυτό και, όπως επισημαίνει, «πήραμε απόφαση για νέα απεργία, σύντομα θα κάνουμε γενική συνέλευση», με στόχο την κλιμάκωση αν δεν υπάρξει αλλαγή στάσης.

Η Αμαραντίδου αναδεικνύει και το ζήτημα της αναγνώρισης της προσφοράς των εργαζομένων: «Βάζουμε το 100% του εαυτού μας για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες και την εταιρεία και μια εταιρεία που δηλώνει υπερκέρδη μάς φέρεται έτσι»...

Η ΟΣΕΥΠΕ στο πλευρό των εργαζομένων

Στο πλευρό των εργαζόμενων στέκεται και η Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζόμενων στις Υπηρεσίες) η οποία με ανακοίνωσή της αναφέρει τα ακόλουθα:

Estée Lauder: Η πολυεθνική των εκατομμυρίων προτείνει μισθούς κάτω από τον κατώτατο – Απεργία στις 7 Ιουλίου

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες και το Εμπόριο καταγγέλλει τον

εμπαιγμό των εργαζομένων της Estée Lauder Ελλάς και εκφράζει την πλήρη στήριξή

της στον αγώνα του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ESTÉE LAUDER ΕΛΛΑΣ, το οποίο προχωρά σε απεργιακή

κινητοποίηση την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Την ώρα που η Estée Lauder Hellas εμφανίζει οικονομικά μεγέθη εκατομμυρίων ευρώ,

η διοίκηση της εταιρείας έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για νέα

Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προτείνοντας μισθολογική βάση 838,30

ευρώ.

Δηλαδή, μια πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της ομορφιάς, με ισχυρή παρουσία στην

ελληνική αγορά, προτείνει μισθούς κάτω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό των

920 ευρώ. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Είναι πρόκληση.

Είναι πρόκληση απέναντι στους εργαζόμενους που κρατούν καθημερινά όρθια την

εταιρεία. Είναι πρόκληση απέναντι στην κοινωνία, που βλέπει το κόστος ζωής να

αυξάνεται διαρκώς. Είναι πρόκληση απέναντι στην ίδια την έννοια της αξιοπρεπούς

εργασίας.

Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις του Σωματείου για ουσιαστικό διάλογο και

πραγματικές διαπραγματεύσεις, η εργοδοσία επιμένει σε μια πρόταση που υποτιμά την

εργασία, απαξιώνει τη συλλογική διαπραγμάτευση και επιχειρεί να καθηλώσει τους

μισθούς σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ανάγκες των εργαζομένων ούτε

στη σημερινή πραγματικότητα.

Η στάση της διοίκησης είναι ακόμη πιο προκλητική, καθώς ο επικεφαλής Διευθύνων

Σύμβουλος της εταιρείας επέλεξε να απουσιάζει από το σύνολο σχεδόν των κρίσιμων διαπραγματεύσεων, δείχνοντας στην πράξη πώς αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τις

αγωνίες του προσωπικού.

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι της Estée Lauder Ελλάς δε ζητούν προνόμια.

Ζητούν το αυτονόητο: μισθούς αξιοπρέπειας, Συλλογική Σύμβαση με πραγματικές αυξήσεις και σεβασμό στην εργασία τους.

Η Ομοσπονδία στηρίζει τα αιτήματα του Σωματείου για:

• άμεση απόσυρση της εργοδοτικής πρότασης για μισθολογική κλίμακα με βάση

τα 838,30 ευρώ,

• υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με καθαρά κριτήρια

και πραγματικές αυξήσεις,

• μισθολογικές αποδοχές που να ξεκινούν πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό

των 920 ευρώ,

• αξιοπρεπείς μισθούς που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος

διαβίωσης,

• σεβασμό στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στα δικαιώματα των

εργαζομένων.

Καλούμε την εταιρεία να αποσύρει άμεσα την απαράδεκτη πρότασή της και να

προσέλθει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση με το Σωματείο.

Καλούμε τα σωματεία – μέλη μας, τους εργαζόμενους στον κλάδο του εμπορίου και

των υπηρεσιών, καθώς και κάθε δημοκρατικό πολίτη, να σταθούν στο πλευρό των

εργαζομένων της Estée Lauder Ελλάς.

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