Απεργία στην Estée Lauder Hellas: Η εταιρεία θέλει να επιβάλλει κατώτατο €838 παρά τα υπερκέρδη

Μεγάλη κινητοποίηση των εργαζομένων στη γνωστή εταιρεία καλλυντικών - Καταγγέλλουν εργοδοτική αυθαιρεσία στο μισθολογικό

Σωτήρης Σκουλούδης

Απεργία στην Estée Lauder Hellas: Η εταιρεία θέλει να επιβάλλει κατώτατο €838 παρά τα υπερκέρδη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Estée Lauder Hellas προτείνει νέα μισθολόγια με κατώτατο μισθό 838,30 ευρώ μεικτά, κάτω από τον νόμιμο κατώτατο των 920 ευρώ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων.
  • Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση απόσυρση της πρότασης, αυξήσεις και κατοχύρωση κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, ιδιαίτερα για όσους έχουν πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσίας.
  • Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τηρεί την εργατική νομοθεσία και εφαρμόζει τον κατώτατο μισθό ως απόλυτο όριο, με πιο ευνοϊκούς όρους όπου υπάρχουν.
  • Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν πρωτοφανή απεργιακή κινητοποίηση και ετοιμάζουν κλιμάκωση, ενώ το θέμα έχει φτάσει και στην πολιτική ατζέντα με επερώτηση στη Βουλή.
  • Η διαμάχη αφορά την αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών παρά τα υπερκέρδη της εταιρείας.
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Σκληρή διαμάχη έχει ξεσπάσει στην Estée Lauder Hellas για τη νέα μισθολογική σύμβαση, με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν ότι η εταιρεία τους ζητά να υπογράψουν μισθούς 838 ευρώ, πολύ κάτω από τον κατώτατο δηλαδή, και την εκπρόσωπό τους Άννα Αμαραντίδου να δηλώνει στο Newsbomb πως είναι έτοιμοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν αλλάξει η πρόταση.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η μισθολογική πρόταση της εταιρείας για νέα διετή επιχειρησιακή σύμβαση, με κλίμακα αφετηρίας τα 838,30 ευρώ μεικτά, περίπου 83 ευρώ χαμηλότερα από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για συμβάσεις «κάτω από τον κατώτατο» και ζητούν την άμεση απόσυρση της πρότασης, την υπογραφή σύμβασης με πραγματικές αυξήσεις και κατοχύρωση ως ελάχιστης βάσης των 920 ευρώ.

Το σωματείο υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις, που αφορούν περισσότερους από 480 εργαζόμενους, ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο, αλλά έφτασαν Ιούνιο χωρίς ουσιαστική μετακίνηση της εταιρείας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, η νέα κλίμακα επηρεάζει κυρίως όσους έχουν πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσίας, με κίνδυνο να υποβαθμιστούν οι αποδοχές και η μισθολογική εξέλιξη των παλιών εργαζομένων.

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Η Estée Lauder Hellas, από την πλευρά της, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, επιμένει ότι εφαρμόζει «πλήρως και απαρέγκλιτα» την εργατική νομοθεσία και ότι ο κατώτατος μισθός των 920 ευρώ αποτελεί το απόλυτο όριο αμοιβής για κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα από τα κλιμάκια της σύμβασης. Τονίζει δε ότι ο μισθολογικός πίνακας λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον νόμιμο κατώτατο και ότι «ό,τι είναι πιο ευνοϊκό για τον εργαζόμενο, αυτό εφαρμόζεται πάντα».

Δείτε τον πίνακα με το μισθολογικό καθεστώς της εταιρείας. Όπως αναφέρουν εργαζόμενοι στο Newsbomb, τα 5 τελευταία έτη (από την 35ετία μέχρι τη 40ετία) προστέθηκαν μόλις φέτος.

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Τι λέει στο Newsbomb η Άννα Αμαραντίδου

Μιλώντας στο Newsbomb, η Άννα Αμαραντίδου, εκπρόσωπος των εργαζομένων της Estée Lauder Hellas, βάζει καθαρά το πλαίσιο των αιτημάτων: «Στις διαπραγματεύσεις εμείς θέλουμε να ξεκινάει από τα 920». Με αυτή τη φράση ξεκαθαρίζει ότι βάση συζήτησης δεν μπορεί να είναι τίποτα κάτω από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

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Η ίδια περιγράφει ένα εξάμηνο συνεχών, αλλά άκαρπων επαφών: «Έχουμε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, το σωματείο ζήτησε από τον Γενάρη. Φτάσαμε Ιούνιο για να μας λένε ότι δεν μας δίνουν τίποτα». Όπως εξηγεί, οι εργαζόμενοι έδωσαν χρόνο και περιθώριο στη διοίκηση να επανέλθει με ουσιαστική πρόταση, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σύμβαση που παγιώνει μισθούς κάτω από τον κατώτατο και «παγωμένες» αυξήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο επεισόδιο της 4ης Ιουνίου, όταν η γενική συνέλευση ανέστειλε την προγραμματισμένη απεργία: «Πάμε σε γενική συνέλευση, αναστέλλεται η απεργία στις 4 Ιουνίου. Και αυτό είναι εμπαιγμός», λέει, εξηγώντας ότι οι εργαζόμενοι ένιωσαν πως η καλή τους πίστη αξιοποιήθηκε από την εταιρεία χωρίς αντίστοιχη ανταπόκριση. Γι’ αυτό και, όπως επισημαίνει, «πήραμε απόφαση για νέα απεργία, σύντομα θα κάνουμε γενική συνέλευση», με στόχο την κλιμάκωση αν δεν υπάρξει αλλαγή στάσης.

Η Αμαραντίδου αναδεικνύει και το ζήτημα της αναγνώρισης της προσφοράς των εργαζομένων: «Βάζουμε το 100% του εαυτού μας για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες και την εταιρεία και μια εταιρεία που δηλώνει υπερκέρδη μάς φέρεται έτσι».

Για εκείνη, η σύγκρουση δεν είναι μόνο αριθμοί, αλλά αφορά την αξιοπρέπεια και τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όσους βρίσκονται καθημερινά στα stands των καλλυντικών και μια πολυεθνική που εμφανίζει ισχυρά αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο.

Τονίζει ακόμη ότι «η εταιρεία τηρεί το νόμιμο στους νεοπροσληφθέντες – αλλά αυτό είναι το θέμα, επηρεάζονται οι εργαζόμενοι άνω των 10 ετών», αναδεικνύοντας πως ο σκληρός πυρήνας της σύγκρουσης αφορά τους πιο έμπειρους εργαζόμενους.

Σημαντική είναι και η πολιτική διάσταση που προσθέτει: «Κινητοποιήθηκε ο Χρηστίδης του ΠΑΣΟΚ, θα κάνει επερώτηση στη Βουλή», λέει, δείχνοντας ότι ο αγώνας τους δεν μένει μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά μπαίνει και στην ατζέντα του κοινοβουλίου. Η επερώτηση αναμένεται να ανοίξει στο δημόσιο διάλογο το ερώτημα πώς εφαρμόζεται ο κατώτατος μισθός στις μεγάλες εταιρείες του εμπορίου και ποια είναι τα όρια των επιχειρησιακών συμβάσεων.

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Η «πρωτοφανής» κινητοποίηση έξω από τα γραφεία

Η χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους ως «πρωτοφανής». Η Άννα Αμαραντίδου σημειώνει ότι «υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από τον κόσμο, για αυτό και η χθεσινή πρωτοφανής κινητοποίηση», υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή συναδέλφων που πρώτη φορά βγήκαν σε απεργία ήταν εντυπωσιακή.

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Από νωρίς το πρωί, δεκάδες εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα κεντρικά γραφεία της Estée Lauder Hellas με πανό, συνθήματα και σφυρίχτρες. «Τα κέρδη σας ψηλά, οι μισθοί μας χαμηλά» ήταν το βασικό σύνθημα που ακουγόταν, καθώς η πορεία ξεκινούσε προς τη Βουλή για να αναδείξει δημόσια τη μισθολογική σύγκρουση. Στο πλευρό τους βρέθηκε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, καλώντας σε συνέχιση του αγώνα και σε συμμετοχή στην κλαδική απεργία του εμπορίου στις 19 Ιουλίου.

Για την Αμαραντίδου, η χθεσινή κινητοποίηση είναι μόνο η αρχή: «Μετά τις 12 του μηνός θα κάνουμε γενική συνέλευση και θα αποφασιστεί η περαιτέρω στάση μας. Θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις εφόσον δεν αλλάξει κάτι», προειδοποιεί. Με φόντο τα 838,30 ευρώ, τον κατώτατο των 920 και την πίεση για υπογραφή της νέας σύμβασης, η σύγκρουση στην Estée Lauder Hellas φαίνεται πως θα παραμείνει στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα – με τους εργαζόμενους αποφασισμένους να «συνεχίσουν για τα δίκαια αιτήματά τους», όπως λέει η ίδια.

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