Μήπως πετάμε το καλύτερο μέρος του μήλου; Οφέλη, κίνδυνοι και τι δείχνουν έρευνες

Ο πυρήνας του μήλου είναι βρώσιμος, αλλά κάνει στα αλήθεια το μήλο πιο υγιεινό;

Newsbomb

Μήπως πετάμε το καλύτερο μέρος του μήλου; Οφέλη, κίνδυνοι και τι δείχνουν έρευνες
ΕΥ ΖΗΝ
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Οι περισσότεροι σταματούν να τρώνε ένα μήλο όταν φτάνουν στον σκληρό πυρήνα στο κέντρο του. Ωστόσο, το κουκούτσι μπορεί να περιέχει συμπυκνωμένες φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και ευεργετικά βακτήρια, εγείροντας ένα προφανές ερώτημα: μήπως πετάμε το πιο θρεπτικό μέρος του μήλου;

Ο πυρήνας είναι βρώσιμος μόλις αφαιρεθούν τα κουκούτσια και το κοτσάνι. Ωστόσο, η έρευνα δεν δείχνει ότι είναι κάποιο κρυφό υπερ-θρεπτικό μέρος του μήλου. Έτσι, ορισμένοι ευρέως επαναλαμβανόμενοι ισχυρισμοί για την υγεία του εντέρου ξεπερνούν αυτά που έχουν αποδείξει στην πραγματικότητα οι μελέτες.

Είναι ο πυρήνας του μήλου ασφαλής για κατανάλωση;

Ναι, η ινώδης σάρκα που περιβάλλει τους σπόρους (κουκούτσια) είναι γενικά ασφαλής για τους περισσότερους ενήλικες. Είναι απλώς πιο σκληρή και λιγότερο γλυκιά από υπόλοιπη σάρκα.

Οι σπόροι είναι μια άλλη κουβέντα. Τα κουκούτσια του μήλου περιέχουν αμυγδαλίνη, μια κυανογόνο ένωση που μπορεί να απελευθερώσει υδροκυάνιο, όταν οι σπόροι αυτοί συνθλίβονται ή μασώνται. Η τυχαία κατάποση μερικών άθικτων σπόρων είναι απίθανο να προκαλέσει δηλητηρίαση, επειδή το περίβλημα του σπόρου περιορίζει την πέψη και η ποσότητα που εμπλέκεται είναι πολύ μικρή. Εντούτοις, δεν συνιστάται η σκόπιμη μάσηση ή η τακτική κατανάλωση σπόρων μήλου.

Παρέχει ο πυρήνας του μήλου επιπλέον φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά;

Τα μήλα περιέχουν πηκτίνη, μια διαλυτή ίνα που υποστηρίζει την κανονικότητα στις κινήσεις του εντέρου και μπορεί να υποστεί ζύμωση από τα βακτήρια του εντέρου. Παρέχουν επίσης πολυφαινόλες και άλλες φυτικές ενώσεις. Η κατανάλωση του πυρήνα προσθέτει μια μικρή ποσότητα επιπλέον ιστού μήλου, επομένως μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τη συνολική κατανάλωση φυτικών ινών.

Ωστόσο, τα επιστημονικά στοιχεία δεν δείχνουν με σαφήνεια ότι ο πυρήνας περιέχει μοναδικά υψηλά επίπεδα αυτών των θρεπτικών συστατικών. Μελέτες που συγκρίνουν τους ιστούς μήλου διαπιστώνουν σταθερά ότι πολλές πολυφαινόλες και μεγάλο μέρος της αντιοξειδωτικής δράσης συγκεντρώνονται στη φλούδα. Το αποδεδειγμένο διατροφικό πλεονέκτημα είναι επομένως η κατανάλωση του μήλου με τη φλούδα του και όχι στο να αναγκάζετε τον εαυτό σας να φάει και τον πυρήνα.

γυναικα φαιρει τον πυρηνα μηλου

Περιέχει ο πυρήνας προβιοτικά;

Μια εργαστηριακή μελέτη του 2019 διαπίστωσε ότι τα μήλα φέρουν περίπου 100 εκατομμύρια αντίγραφα βακτηριακών γονιδίων, με την βακτηριακή αφθονία να ποικίλλει μεταξύ της φλούδας, της σάρκας, του στελέχους (κοτσάνι) και των σπόρων (κουκούτσια). Τα μήλα που καλλιεργούνται βιολογικά έδειξαν, επίσης, μεγαλύτερη βακτηριακή ποικιλομορφία από τα συμβατικώς καλλιεργημένα μήλα.

Αυτό το εύρημα είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν αποδεικνύει ότι ο πυρήνας δρα ως προβιοτικό. Ένα προβιοτικό πρέπει να περιέχει αναγνωρισμένους ζωντανούς μικροοργανισμούς που παρέχουν αποδεδειγμένο όφελος για την υγεία και σε επαρκείς ποσότητες. Η μελέτη μέτρησε τις βακτηριακές κοινότητες πάνω και μέσα στα μήλα. Δεν εξέτασε εάν η κατανάλωση του πυρήνα άλλαξε το μικροβίωμα του ανθρώπινου εντέρου ή βελτίωσε την υγεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να βάλω τον πυρήνα ενός μήλου σε smoothie;

Ναι, αλλά αφαιρέστε πρώτα όλους τους σπόρους και το ξυλώδες κοτσάνι. Η ανάμειξη σπάει το προστατευτικό περίβλημα των σπόρων και μπορεί να αυξήσει την απελευθέρωση κυανίου κατά την πέψη. Ο πυρήνας και η σάρκα χωρίς κουκούτσια μπορούν να αναμειχθούν κανονικά.

Είναι πιο υγιεινοί οι πυρήνες μήλων βιολογικής καλλιέργειας;

Τα βιολογικά μήλα έδειξαν πιο ποικίλες βακτηριακές κοινότητες σε μια μελέτη, αλλά οι ερευνητές δεν κατέδειξαν καλύτερα αποτελέσματα για την ανθρώπινη υγεία. Τα βιολογικά και τα συμβατικά μήλα μπορούν να είναι και τα δύο θρεπτικά. Το πλύσιμο οποιουδήποτε τύπου πριν από την κατανάλωση παραμένει σημαντικό.

Συμπέρασμα

Μπορείτε να φάτε τον πυρήνα μήλου χωρίς κουκούτσια, αλλά δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία ότι κάτι τέτοιο προσφέρει σημαντικά οφέλη πέρα από την κατανάλωση λίγων περισσότερων φυτικών ινών. Τα ισχυρότερα στοιχεία υποστηρίζουν απλά την κατανάλωση του μήλου με τη φλούδα του. Αφαιρέστε τους σπόρους, πλύνετε καλά το φρούτο και αντιμετωπίστε τον πυρήνα ως προαιρετικό βρώσιμο μέρος, όχι ως απαραίτητη αναβάθμιση υγείας.

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