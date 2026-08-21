Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο γιορτάζει τα 117α γενέθλιά της

H «Δεν μαλώνω ποτέ με κανέναν, ακούω και κάνω ό,τι μου αρέσει»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο γιορτάζει τα 117α γενέθλιά της
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Έθελ Κάτερχαμ γιόρτασε τα 117α γενέθλιά της και είναι η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο.
  • Είναι η τελευταία επιζώσα υπήκοος του Εδουάρδου VII και ζει σε οίκο ευγηρίας στο Σάρεϊ.
  • Το μυστικό της μακροζωίας της είναι να μην μαλώνει, να ακούει και να κάνει ό,τι της αρέσει.
  • Έγινε γηραιότερη εν ζωή γυναίκα τον Απρίλιο του 2025 μετά τον θάνατο της προηγούμενης ρεκόρ.
  • Έζησε πολλές πρώτες φορές στα 117 της, όπως την επίσκεψη και το χειροκράτημα του βασιλιά το 2023.
Snapshot powered by AI

Η Έθελ Κάτερχαμ, γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909, στο Σίπτον Μπέλιντζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα κλείνει τα 117, κατέχοντας τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο.

Είναι η τελευταία επιζώσα υπήκοος του Εδουάρδου VII, ο οποίος απεβίωσε τον Μάιο του 1910.

Σήμερα φιλοξενείται στον οίκο ευγηρίας Hallmark Lakeview Care Home στο Λάιτγουότερ του Σάρεϊ και οι γενέθλιοι εορτασμοί περιλαμβανούν χρόνο με την οικογένειά της και τους φίλους της.

Με αφορμή την εορταστική ημέρα σε δήλωσή της ανέφερε: «Σας ευχαριστώ για όλες τις ευγενικές ευχές για τα γενέθλιά μου. Ακόμη και στα 117 μου, έζησα πολλές «πρώτες φορές» φέτος, από το να χαϊδέψω ένα λάμα μέχρι να κρατήσω το χέρι του Βασιλιά. Πέρασα μια υπέροχη μέρα γιορτάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους μου, και ανυπομονώ να δω τι θα μου φέρει το επόμενο έτος.» Αναφερόμενη στο παρελθόν στο μυστικό της μακροζωιάς της, είχε πει ότι δεν μαλώνει, ακούει, αλλά κάνει ότι της αρέσει...

Η Κάτερχαμ έγινε η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα τον Απρίλιο του 2025, μετά τον θάνατο της αδελφής Ίνα Κανάμπαρο Λούκας, μιας Βραζιλιάνας μοναχής, σε ηλικία 116 ετών.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, αμέσως μετά τα 116α γενέθλιά της, δέχτηκε την επίσκεψη του Βασιλιά, ο οποίος της κράτησε το χέρι καθώς της συστηνόταν.

ethel-caterham.jpg

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναπόλησε την τελετή αναγόρευσης του μονάρχη σε Πρίγκιπα της Ουαλίας το 1969, όταν ήταν 21 ετών, προσθέτοντας: «Όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σου και ήθελαν να σε παντρευτούν».

Η Κάτερχαμ το 1927, σε ηλικία 18 ετών, ταξίδεψε στην Ινδία και εργάστηκε ως au pair σε μια στρατιωτική οικογένεια μέχρι τα 21 της. Γνώρισε τον σύζυγό της, Νόρμαν, ο οποίος ήταν αντισυνταγματάρχης του βρετανικού στρατού, σε ένα δείπνο το 1931. Ζούσαν στο Σάλισμπερι πριν μετατεθούν στο Γιβραλτάρ και στο Χονγκ Κονγκ. Η Κάτερχαμ ίδρυσε ένα νηπιαγωγείο κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Χονγκ Κονγκ και μεγάλωσε δύο κόρες, οι οποίες πέθαναν και οι δύο πριν από αυτήν.

Ο σύζυγός της πέθανε το 1976. Μία από τις αδελφές της, η Γκλάντις, έζησε μέχρι τα 104. Η υπεραιωνόβια κυρία οδηγούσε μέχρι τα 97 της και της άρεσε να παίζει μπριτζ κατά τη διάρκεια της εκατονταετίας της. Επέζησε της Covid-19 το 2020 σε ηλικία 110 ετών.

Ο τίτλος του γηραιότερου ανθρώπου όλων των εποχών ανήκει στη Ζαν Κάλμεντ, μια Γαλλίδα που έζησε μέχρι τα 122 έτη και 164 ημέρες, σύμφωνα με το Βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόνιτσα: Επίθεση με μαχαίρι σε πανηγύρι στο Μοναστηράκι - Ένας τραυματίας

15:14WHAT THE FACT

Η Ελβετία κατασκευάζει καταφύγια στις Άλπεις για να προστατεύσει τις περιουσίες των billionaires

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λήμνο - Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίλτος Πασχαλίδης: Έρχεται και δεύτερη συναυλία στον Λυκαβηττό - Sold Out η πρώτη

15:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Alpine δεν θέλει να γίνει… Porsche!

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρυστο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

14:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ιαπωνία θέλει να βάλει «ηλιακό δαχτυλίδι» στη Σελήνη και να στείλει ενέργεια στη Γη

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο κλείνει τα 117 της - «Ακούω και κάνω ό,τι μου αρέσει»

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η θεαματική βελτίωση του ΕΣΥ σε όλα τα νησιά είναι εμφανής

14:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα το λάβουν στα τέλη Αυγούστου

14:37LIFESTYLE

Ματ Ντέιμον: Γιόρτασε τα 18α γενέθλια της κόρης του στη Disneyland με όλη την οικογένεια - Τα ασορτί μπλουζάκια

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα στο Βιετνάμ - Ανατριχιαστικά πλάνα από τη στιγμή της σύγκρουσης

14:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα με 42άρια - Πότε θα πέσει ξανά η θερμοκρασία

14:20ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μαζί για το LA 2028, με τη στήριξη 20 νέων αθλητών

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Σύσκεψη στη βασιλική οικογένεια για την άφιξη των πρίγκιπα Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας: Συνταξιούχος αστυνομικός εκτέλεσε τη Γεωργιανή φίλη του

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Πανούτσος: Πώς κατέληξε στη ΜΕΘ από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Οι 40 μέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό»

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε με το πόδι στο γκάζι - Τον έσωσαν επιβάτες χωρίς δίπλωμα - Βίντεο

13:48ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα - Στο «κόκκινο» Λούτσα και Μαρκόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:12ΥΓΕΙΑ

Συμπτώματα Ιού Δυτικού Νείλου: Πώς θα καταλάβετε αν έχετε μολυνθεί - Τι να κάνετε επιτόπου

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία» από Rearm και F-35

13:25LIFESTYLE

Σάκης Αρσενίου: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό τραγουδιστή - Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο

14:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα με 42άρια - Πότε θα πέσει ξανά η θερμοκρασία

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Πανούτσος: Πώς κατέληξε στη ΜΕΘ από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Οι 40 μέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό»

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το ισχυρότερο Super El Nino εδώ 100 χρόνια - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαστοράκης για Μαντόνα: «Κάντε την υπουργό για να έρθουν high class τουρίστες αντί φθηνού υπερτουρισμού»

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Η δραματική ιστορία του 16χρονου που ζει εδώ και 5 χρόνια μέσα σε μια λίμνη - Η σπάνια ασθένεια

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε ανήλικους σε πάρκο - Κάλεσαν το 100 για να σωθούν

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε με το πόδι στο γκάζι - Τον έσωσαν επιβάτες χωρίς δίπλωμα - Βίντεο

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 96 ώρες - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

07:59ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε τακτικά σπόρους Chia

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάρυστο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Γιατί συνετρίβη τελικά το ελικόπτερο; Ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης αναλύει στο Newsbomb το επικρατέστερο σενάριο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Σύσκεψη στη βασιλική οικογένεια για την άφιξη των πρίγκιπα Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

13:48ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα - Στο «κόκκινο» Λούτσα και Μαρκόπουλο

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας: Συνταξιούχος αστυνομικός εκτέλεσε τη Γεωργιανή φίλη του

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα στο Βιετνάμ - Ανατριχιαστικά πλάνα από τη στιγμή της σύγκρουσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ