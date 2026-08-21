Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο γιορτάζει τα 117α γενέθλιά της

Snapshot Η Έθελ Κάτερχαμ γιόρτασε τα 117α γενέθλιά της και είναι η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο.

Είναι η τελευταία επιζώσα υπήκοος του Εδουάρδου VII και ζει σε οίκο ευγηρίας στο Σάρεϊ.

Το μυστικό της μακροζωίας της είναι να μην μαλώνει, να ακούει και να κάνει ό,τι της αρέσει.

Έγινε γηραιότερη εν ζωή γυναίκα τον Απρίλιο του 2025 μετά τον θάνατο της προηγούμενης ρεκόρ.

Έζησε πολλές πρώτες φορές στα 117 της, όπως την επίσκεψη και το χειροκράτημα του βασιλιά το 2023. Snapshot powered by AI

Η Έθελ Κάτερχαμ, γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909, στο Σίπτον Μπέλιντζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα κλείνει τα 117, κατέχοντας τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο.

Είναι η τελευταία επιζώσα υπήκοος του Εδουάρδου VII, ο οποίος απεβίωσε τον Μάιο του 1910.

Σήμερα φιλοξενείται στον οίκο ευγηρίας Hallmark Lakeview Care Home στο Λάιτγουότερ του Σάρεϊ και οι γενέθλιοι εορτασμοί περιλαμβανούν χρόνο με την οικογένειά της και τους φίλους της.

Με αφορμή την εορταστική ημέρα σε δήλωσή της ανέφερε: «Σας ευχαριστώ για όλες τις ευγενικές ευχές για τα γενέθλιά μου. Ακόμη και στα 117 μου, έζησα πολλές «πρώτες φορές» φέτος, από το να χαϊδέψω ένα λάμα μέχρι να κρατήσω το χέρι του Βασιλιά. Πέρασα μια υπέροχη μέρα γιορτάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους μου, και ανυπομονώ να δω τι θα μου φέρει το επόμενο έτος.» Αναφερόμενη στο παρελθόν στο μυστικό της μακροζωιάς της, είχε πει ότι δεν μαλώνει, ακούει, αλλά κάνει ότι της αρέσει...

Η Κάτερχαμ έγινε η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα τον Απρίλιο του 2025, μετά τον θάνατο της αδελφής Ίνα Κανάμπαρο Λούκας, μιας Βραζιλιάνας μοναχής, σε ηλικία 116 ετών.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, αμέσως μετά τα 116α γενέθλιά της, δέχτηκε την επίσκεψη του Βασιλιά, ο οποίος της κράτησε το χέρι καθώς της συστηνόταν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναπόλησε την τελετή αναγόρευσης του μονάρχη σε Πρίγκιπα της Ουαλίας το 1969, όταν ήταν 21 ετών, προσθέτοντας: «Όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σου και ήθελαν να σε παντρευτούν».

Η Κάτερχαμ το 1927, σε ηλικία 18 ετών, ταξίδεψε στην Ινδία και εργάστηκε ως au pair σε μια στρατιωτική οικογένεια μέχρι τα 21 της. Γνώρισε τον σύζυγό της, Νόρμαν, ο οποίος ήταν αντισυνταγματάρχης του βρετανικού στρατού, σε ένα δείπνο το 1931. Ζούσαν στο Σάλισμπερι πριν μετατεθούν στο Γιβραλτάρ και στο Χονγκ Κονγκ. Η Κάτερχαμ ίδρυσε ένα νηπιαγωγείο κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Χονγκ Κονγκ και μεγάλωσε δύο κόρες, οι οποίες πέθαναν και οι δύο πριν από αυτήν.

Ο σύζυγός της πέθανε το 1976. Μία από τις αδελφές της, η Γκλάντις, έζησε μέχρι τα 104. Η υπεραιωνόβια κυρία οδηγούσε μέχρι τα 97 της και της άρεσε να παίζει μπριτζ κατά τη διάρκεια της εκατονταετίας της. Επέζησε της Covid-19 το 2020 σε ηλικία 110 ετών.

Ο τίτλος του γηραιότερου ανθρώπου όλων των εποχών ανήκει στη Ζαν Κάλμεντ, μια Γαλλίδα που έζησε μέχρι τα 122 έτη και 164 ημέρες, σύμφωνα με το Βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.