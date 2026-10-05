Απεργία ψαράδων: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά - Αποκλεισμός της πύλης Ε1

Snapshot Οι ψαράδες Αττικής και Σαρωνικού απέκλεισαν την πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ζητούν συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια για να καταθέσουν υπόμνημα με αιτήματα, μεταξύ αυτών επιδότηση ναυτιλιακού πετρελαίου και αποζημιώσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Αιτιολογούν την απεργία με το υψηλό λειτουργικό κόστος, τις αυξήσεις σε εξοπλισμό και τον περιορισμό αλιευτικών πεδίων λόγω σχεδιασμού θαλάσσιων πάρκων.

Επισημαίνουν ότι η αλιευτική δραστηριότητα επηρεάζει ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων και ζητούν συμμετοχή στον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων.

Παράλληλα, οι ψαράδες στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν συμβολικούς αποκλεισμούς και συλλαλητήρια σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Snapshot powered by AI

Σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν σήμερα οι αλιείς της Αττικής, καθώς συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Στη συνέχεια επιτροπή αναμένεται να μεταβεί στο υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να ζητήσουν συνάντηση με τον υπουργό, Βασίλη Κικίλια και να καταθέσουν υπόμνημα με τα αιτήματά τους.

Οι ψαράδες βρίσκονται σε απεργία από την 1η Οκτωβρίου με όλα τα αλιευτικά σκάφη να βρίσκονται δεμένα στα λιμάνια της χώρας. Όπως αναφέρουν, δεν υπάρχουν πλέον φρέσκα ελληνικά ψάρια στην αγορά.

Τα αιτήματά τους

Οι ψαράδες αιτούνται να δοθούν αποζημιώσεις από τα χρήματα που έχουν σταλεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου, ζητώντας επιδότηση, ενώ στο τραπέζι μπαίνουν και άλλα ζητήματα που αυξάνουν το κόστος εργασίας τους, καθιστώντας το μη βιώσιμο.

Στο βαρύ λειτουργικό κόστος προστίθενται και οι μεγάλες ανατιμήσεις σε δίχτυα, σχοινιά, φελιζόλ και λοιπό εξοπλισμό, ενώ έντονη είναι η ανησυχία και για τον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων και τον περιορισμό των αλιευτικών πεδίων.

Διαμαρτυρία αλιέων στη στη Θεσσαλονίκη με συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ταυτόχρονα, οι αλιείς επισημαίνουν ότι πίσω από κάθε σκάφος εξαρτάται μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων, ενώ ζητούν ουσιαστικό λόγο στον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός τους.

Στα αιτήματα του κλάδου περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για τις επιπτώσεις από την έξαρση του φυτοπλαγκτού, την οποία οι επαγγελματίες αλιείς συνδέουν με πρόσθετες δυσκολίες στη δραστηριότητά τους και φθορές στον εξοπλισμό.

Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο και την Κυριακή επίκεντρο των κινητοποιήσεων των ψαράδων ήταν η Θεσσαλονίκη. Επαγγελματίες του Θερμαϊκού συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Εχθές, Κυριακή, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους και ακολούθησε συλλαλητήριο, με σύντομο αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης, στην ιχθυόσκαλα Μυχανιώνας.

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