Αλιείς: Συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία για 4η μέρα - «Δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά»

Snapshot Οι αλιείς της Ελλάδας συνεχίζουν την απεργία τους για τέταρτη μέρα λόγω του αυξημένου κόστους ναυτιλιακού πετρελαίου και εξοπλισμού, με τα σκάφη τους ακινητοποιημένα στα λιμάνια.

Η απεργία έχει προκαλέσει έλλειψη φρέσκου ελληνικού ψαριού στην αγορά και αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ προγραμματίζονται πανελλαδικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 11 Οκτωβρίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περίπου 200 αλιευτικά σκάφη προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους που επηρεάζει ολόκληρο τον κλάδο.

Οι αλιείς ζητούν επιδότηση, μέτρα για τις επιπτώσεις από την έξαρση του φυτοπλαγκτού και ουσιαστική συμμετοχή στον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων, για να προστατευτεί το επάγγελμά τους.

Η απεργία θα συνεχιστεί μέχρι να δοθούν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς. Snapshot powered by AI

Συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις οι αλιείς της χώρας για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, με συγκεντρώσεις σκαφών και τρατών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Από την 1η Οκτωβρίου οι ψαράδες της χώρας απεργούν, με τα καΐκια και τις τράτες να βρίσκονται ακινητοποιημένα στα λιμάνια καθώς διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου, ζητώντας επιδότηση, ενώ στο τραπέζι μπαίνουν και άλλα ζητήματα που αυξάνουν το κόστος εργασίας τους, καθιστώντας το μη βιώσιμο.

Όπως επισημαίνουν, «δεν υπάρχει φρέσκο ελληνικό ψάρι» αυτή τη στιγμή στην αγορά για τους καταναλωτές, με την απεργία να αναμένεται να συνεχιστεί. Παράλληλα, προετοιμάζονται πανελλαδικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τις 11 Οκτωβρίου.

Θεσσαλονίκη: Συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού

Εχθές, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οι συγκεντρωμένοι αλιείς στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Περίπου 200 αλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στην πρώτη προβλήτα, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για το αυξημένο ενεργειακό κόστος εξαιτίας του οποίου δεν μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους, επηρεάζοντας και το σύνολο εργασιών του κλάδου.

Στο βαρύ λειτουργικό κόστος προστίθενται και οι μεγάλες ανατιμήσεις σε δίχτυα, σχοινιά, φελιζόλ και λοιπό εξοπλισμό, ενώ έντονη είναι η ανησυχία και για τον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων και τον περιορισμό των αλιευτικών πεδίων.

Ταυτόχρονα, οι αλιείς επισημαίνουν ότι πίσω από κάθε σκάφος εξαρτάται μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων, ενώ ζητούν ουσιαστικό λόγο στον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός τους.

Στα αιτήματα του κλάδου περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για τις επιπτώσεις από την έξαρση του φυτοπλαγκτού, την οποία οι επαγγελματίες αλιείς συνδέουν με πρόσθετες δυσκολίες στη δραστηριότητά τους και φθορές στον εξοπλισμό.

Οι επαγγελματίες αλιείς διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση δεν έχει προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης. Όπως αναφέρουν, τα σκάφη θα παραμείνουν δεμένα έως ότου υπάρξει «ουσιαστική, χειροπιαστή και βιώσιμη λύση» στα προβλήματα που θέτουν.

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