Ρωσία: Η στιγμή που αγροτικό αναποδογυρίζει ενώ μεταφέρει στρατιωτικό ελικόπτερο - Βίντεο

Snapshot Ο Ρώσος κασκαντέρ Evgeny Chebotarev επιχείρησε να μεταφέρει ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-2 με αγροτικό φορτηγό.

Η μεταφορά προκάλεσε ανατροπή του οχήματος λόγω βάρους και κακής κατανομής φορτίου.

Η ανατροπή καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου και το βίντεο έγινε viral στα social media.

Το Mi-2 είναι σοβιετικής σχεδίασης ελικόπτερο που χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς και πολιτικούς σκοπούς και μεταφερόταν ως φορτίο, όχι σε πτήση.

Ο Chebotarev είναι γνωστός στη Ρωσία για επικίνδυνες επιχειρήσεις και το συγκεκριμένο εγχείρημα απέτυχε. Snapshot powered by AI

Σε ανατροπή κατέληξε η παράτολμη προσπάθεια ενός Ρώσου κασκαντέρ να μεταφέρει ένα στρατιωτικό ελικόπτερο με ένα αγροτικό φορτηγό, με τη στιγμή να καταγράφεται από κάμερα αυτοκινήτου και να γίνεται viral.

Ο Evgeny Chebotarev επιχείρησε να μεταφέρει στην καρότσα του οχήματος ένα ελικόπτερο τύπου Mi-2, όμως το βάρος και η κατανομή του φορτίου φαίνεται πως προκάλεσαν την ανατροπή του pick-up.

Η στιγμή της ανατροπής

Στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα, το όχημα κινείται στον δρόμο έχοντας το ελικόπτερο πάνω του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αγροτικό χάνει την ισορροπία του και ανατρέπεται, παρασύροντας μαζί του και το φορτίο.

Η εικόνα της ανατροπής καταγράφηκε καρέ-καρέ και το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media.

Ο Chebotarev είναι γνωστός στη Ρωσία για τις ιδιαίτερες και επικίνδυνες επιχειρήσεις του, με το συγκεκριμένο εγχείρημα να εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι πιθανότατα είχε υπολογίσει.

Το Mi-2 είναι ελικόπτερο σοβιετικής σχεδίασης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για στρατιωτικούς και πολιτικούς σκοπούς. Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, το ελικόπτερο δεν βρισκόταν σε πτήση, αλλά μεταφερόταν ως φορτίο πάνω στο όχημα.

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