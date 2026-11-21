Κτίριο κατοικιών κατέρρευσε μετά από επίθεση της Ρωσίας με βόμβες ολίσθησης. 10 Οκτωβρίου 2026

Snapshot Ένα 7χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ρωσική πυραυλική επίθεση στην κεντρική συνοικία του Κριβί Ριχ στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Η επίθεση προκάλεσε τραυματισμούς σε 40 άτομα, με 25 να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων.

Ο πύραυλος προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα στην περιοχή.

Το Κριβί Ριχ είναι η γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Snapshot powered by AI

Ένα 7χρονο αγοράκι σκοτώθηκε και άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε, έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ της ανατολικής Ουκρανίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χανζά, ένας πύραυλος έπληξε κεντρική συνοικία της πόλης, η οποία είναι η γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από το πλήγμα προκλήθηκαν καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα. Ο περιφερειάρχης κοινοποίησε και φωτογραφίες από την πληγείσα περιοχή στο Κριβί Ριχ.

Αρκετοί ανήλικοι ανάμεσα στους σοβαρά τραυματίες

Όπως δήλωσε ο Ολεξάντρ Χανζά, «25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση». Μεταξύ αυτών βρίσκονται και αρκετοί ανήλικοι.

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