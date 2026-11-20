Snapshot Οι καθημερινές δουλειές του σπιτιού, όπως το σφουγγάρισμα και το τρίψιμο πατώματος, μπορούν να καίνε περισσότερες θερμίδες από το γρήγορο περπάτημα όταν γίνονται με ένταση.

Η σωματική δραστηριότητα περιλαμβάνει κάθε κίνηση που απαιτεί ενεργειακή δαπάνη και δεν περιορίζεται μόνο στην οργανωμένη άσκηση ή το γυμναστήριο.

Μικρά διαστήματα κίνησης μέσα στην ημέρα, όπως οι οικιακές εργασίες, βελτιώνουν την υγεία και μειώνουν τους κινδύνους χρόνιων νοσημάτων.

Οι δουλειές του σπιτιού μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των εβδομαδιαίων στόχων σωματικής δραστηριότητας, αν γίνονται με κατάλληλη ένταση.

Παρότι προσφέρουν οφέλη, οι οικιακές εργασίες δεν αντικαθιστούν πλήρως την προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης και άλλες μορφές άσκησης. Snapshot powered by AI

Μπορεί το καθάρισμα του σπιτιού να μην έχει την ίδια γοητεία με μια προπόνηση στο γυμναστήριο ή έναν περίπατο στη φύση, ωστόσο φαίνεται πως προσφέρει στον οργανισμό περισσότερα οφέλη απ' όσα πιστεύουμε.

Από το τρίψιμο του πατώματος και το σφουγγάρισμα μέχρι τη μεταφορά των ρούχων και το καθάρισμα των παραθύρων, οι καθημερινές οικιακές εργασίες απαιτούν κίνηση, ενεργοποιούν διαφορετικές μυϊκές ομάδες και αυξάνουν την ενεργειακή δαπάνη.

Μάλιστα, ορισμένες από αυτές, όταν εκτελούνται με αρκετή ένταση, μπορούν να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια ακόμη και από το γρήγορο περπάτημα.

Το ενδιαφέρον αυτό ζήτημα αναδεικνύει δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο εξετάζει τη συμβολή των οικιακών εργασιών στη σωματική δραστηριότητα και τα πιθανά οφέλη τους για τη μακροχρόνια υγεία.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν χρειάζεται κάθε μορφή σωματικής δραστηριότητας να πραγματοποιείται σε ένα γυμναστήριο για να είναι ωφέλιμη.

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Οι δουλειές του σπιτιού μετρούν ως σωματική άσκηση;

Η απάντηση είναι θετική, αν και υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στη σωματική δραστηριότητα και στη συστηματική προπόνηση.

Η σωματική δραστηριότητα περιλαμβάνει κάθε κίνηση του σώματος που απαιτεί ενεργειακή δαπάνη, είτε πρόκειται για τρέξιμο είτε για περπάτημα, κηπουρική, καθάρισμα ή μεταφορά αντικειμένων.

Αντίθετα, η οργανωμένη άσκηση είναι μια συγκεκριμένη μορφή σωματικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να παραμένει σωματικά δραστήριος ακόμη και χωρίς να ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής.

Ο καθηγητής Κινησιολογίας του Πανεπιστημίου McMaster στον Καναδά, Μάρτιν Γκιμπάλα, επισημαίνει ότι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση αναγνωρίζει πλέον τη σημασία κάθε μορφής κίνησης.

Όπως εξηγεί, ακόμη και μικρά διαστήματα έντονης προσπάθειας μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας, όταν επαναλαμβάνονται συστηματικά.

Η σημασία δεν βρίσκεται, επομένως, αποκλειστικά στη διάρκεια μιας προπόνησης, αλλά και στο σύνολο της κίνησης που πραγματοποιούμε στη διάρκεια της ημέρας.

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Ποιες δουλειές του σπιτιού καίνε περισσότερη ενέργεια

Για να εκτιμήσουν την ενεργειακή δαπάνη διαφορετικών δραστηριοτήτων, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια μονάδα γνωστή ως MET (Metabolic Equivalent of Task).

Η συγκεκριμένη μέτρηση δείχνει πόση ενέργεια καταναλώνει ο οργανισμός κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας σε σύγκριση με την ενέργεια που χρειάζεται όταν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή MET, τόσο μεγαλύτερη είναι, κατά κανόνα, η ενεργειακή δαπάνη ανά λεπτό.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Compendium of Physical Activities του 2024, αρκετές συνηθισμένες οικιακές εργασίες φτάνουν σε επίπεδα μέτριας ή ακόμη και έντονης σωματικής δραστηριότητας.

Για παράδειγμα, το τρίψιμο του πατώματος ή της μπανιέρας με μεγάλη ένταση αντιστοιχεί σε περίπου 6,5 MET, ενώ η μεταφορά αντικειμένων ή επίπλων στο σπίτι μπορεί να απαιτεί επίσης σημαντική προσπάθεια.

Αντίστοιχα, η μεταφορά αγορών στις σκάλες υπολογίζεται περίπου στα 5,3 MET.

Συγκριτικά, το γρήγορο περπάτημα μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου 4 έως 5 MET, ανάλογα με την ταχύτητα.

Επομένως, ένα απαιτητικό καθάρισμα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι πιο ενεργοβόρο από έναν γρήγορο περίπατο.

Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει για όλες τις δουλειές και για κάθε τρόπο εκτέλεσής τους.

Το ελαφρύ δίπλωμα των ρούχων, για παράδειγμα, έχει πολύ χαμηλότερη ενεργειακή δαπάνη από το έντονο τρίψιμο ενός δαπέδου.

Γιατί ακόμη και λίγα λεπτά κίνησης κάνουν τη διαφορά

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της σύγχρονης έρευνας γύρω από την άσκηση είναι ότι οι μικρές περίοδοι κίνησης μπορούν να έχουν αθροιστικά οφέλη.

Ένας άνθρωπος που σηκώνεται συχνά από την καρέκλα του, μεταφέρει αντικείμενα, καθαρίζει, περπατά μέσα στο σπίτι και εκτελεί άλλες καθημερινές εργασίες καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από κάποιον που παραμένει καθιστός για μεγάλο μέρος της ημέρας.

Επιπλέον, η αντικατάσταση της καθιστικής συμπεριφοράς με σωματική δραστηριότητα μπορεί να προσφέρει οφέλη, ακόμη και όταν η ένταση της κίνησης είναι σχετικά χαμηλή.

Η συστηματική κίνηση συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, βελτίωση του μεταβολισμού και μεγαλύτερη λειτουργική ικανότητα.

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Ιδιαίτερα για ανθρώπους που δυσκολεύονται να εντάξουν οργανωμένη άσκηση στο καθημερινό τους πρόγραμμα, οι οικιακές εργασίες μπορούν να αποτελέσουν έναν πρακτικό τρόπο αύξησης της συνολικής δραστηριότητας.

Μπορεί το καθάρισμα να συμβάλει στη μακροζωία;

Η σωματική δραστηριότητα έχει συνδεθεί σε πολλές επιστημονικές μελέτες με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και χρόνιων νοσημάτων.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως το καθάρισμα του σπιτιού, από μόνο του, παρατείνει τη ζωή.

Η αξία των οικιακών εργασιών βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι μπορούν να αυξήσουν τη συνολική καθημερινή κίνηση, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που περνούν πολλές ώρες καθισμένοι.

Όσο πιο συστηματικά εντάσσεται η κίνηση στην καθημερινότητα, τόσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες να περιοριστεί η αδράνεια και να ενισχυθεί η σωματική λειτουργία.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους ηλικιωμένους, καθώς η διατήρηση της κινητικότητας βοηθά στην αυτονομία και στην εκτέλεση βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων.

Πόση σωματική δραστηριότητα χρειαζόμαστε κάθε εβδομάδα;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει στους ενήλικες από 150 έως 300 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας μέτριας έντασης την εβδομάδα ή από 75 έως 150 λεπτά έντονης δραστηριότητας.

Παράλληλα, συνιστά δραστηριότητες μυϊκής ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Οι δουλειές του σπιτιού μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, εφόσον πραγματοποιούνται με την κατάλληλη ένταση.

Ένας πρακτικός τρόπος να εκτιμήσει κάποιος την ένταση είναι να παρατηρήσει την αναπνοή του. Κατά τη διάρκεια μέτριας σωματικής δραστηριότητας, συνήθως μπορεί να μιλά, αλλά δυσκολεύεται να τραγουδήσει χωρίς διακοπή.

Αντίθετα, οι πολύ ελαφριές εργασίες δεν προσφέρουν απαραίτητα την ίδια αερόβια επιβάρυνση.

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Μπορούν οι δουλειές του σπιτιού να αντικαταστήσουν το γυμναστήριο;

Παρότι οι καθημερινές εργασίες προσφέρουν οφέλη, δεν καλύπτουν αυτομάτως όλες τις ανάγκες του οργανισμού.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, μυϊκή ενδυνάμωση και, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες, ασκήσεις ισορροπίας.

Το καθάρισμα μπορεί να ενισχύσει την κίνηση και να ενεργοποιήσει διαφορετικές μυϊκές ομάδες, αλλά δεν παρέχει πάντα την προοδευτική επιβάρυνση που απαιτείται για την αύξηση της μυϊκής δύναμης.

Επιπλέον, οι έντονες οικιακές εργασίες χρειάζονται προσοχή, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις, σκύψιμο ή μεταφορά μεγάλου βάρους.

Το σημαντικότερο, επομένως, δεν είναι να αντιμετωπίζουμε τις δουλειές ως υποκατάστατο κάθε μορφής άσκησης, αλλά να αναγνωρίζουμε ότι αποτελούν μέρος της συνολικής σωματικής δραστηριότητας.

Το συμπέρασμα: Η κίνηση δεν περιορίζεται στο γυμναστήριο

Η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φυσική δραστηριότητα.

Το σώμα δεν ξεχωρίζει αν μια κίνηση πραγματοποιείται σε ένα γυμναστήριο ή κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος. Ανταποκρίνεται στην ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα της προσπάθειας.

Έτσι, το σφουγγάρισμα, το καθάρισμα των παραθύρων, η μεταφορά των αγορών και άλλες καθημερινές εργασίες μπορούν να έχουν ουσιαστική θέση σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής.

Το μήνυμα των επιστημόνων είναι απλό: κάθε κίνηση έχει σημασία. Και οι δουλειές που κάνουμε καθημερινά μέσα στο σπίτι μπορούν, όταν επαναλαμβάνονται συστηματικά, να προσθέσουν πολύτιμα λεπτά σωματικής δραστηριότητας στην ημέρα μας.

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