Σε νέα πολιτική αποδοχών και παροχών με έναρξη ισχύος την 1η Νοεμβρίου 2026 προχώρησε η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης.

Η πολιτική προβλέπει μέση αύξηση αποδοχών 4,37% για το 99% των 37.340 εργαζομένων της, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιχείρηση τις οποίες επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με την οποία ο βασικός μισθός αυξάνεται σε 1.100 ευρώ (από 1.000 ευρώ).

Σημειώνεται ότι ο νέος βασικός μισθός είναι αυξημένος σε σχέση με τον κρατικό νόμιμο κατώτατο μισθό (920 ευρώ) κατά 180 ευρώ (+19,6%).

Για τους εργαζομένους κοντά στον βασικό μισθό της επιχείρησης, η μέση αύξηση αγγίζει το 8%.

Επιπλέον, η επιχείρηση προχωρά στις ακόλουθες παροχές:

-Οικογενειακό επίδομα. Από 60 ευρώ τον μήνα για έγγαμους εργαζομένους έως 140 ευρώ για εργαζομένους με τρία ή περισσότερα παιδιά. Καλύπτει παιδιά έως 19 ετών ή έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν.

- Επίδομα προϋπηρεσίας. Από 100 έως 250 ευρώ τον μήνα για 20 έως 35 έτη προϋπηρεσίας στην εταιρεία.

Στήριξη για σπουδές σε άλλη πόλη. Εφάπαξ χορήγηση διατακτικών σίτισης αξίας 200 ευρώ για παιδιά Εργαζομένων που εισάγονται σε σχολή σε άλλη πόλη από τον τόπο κύριας κατοικίας τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η χορήγηση σημαντικών παροχών, όπως:

-οι εκπτώσεις προσωπικού (7% για είδη ευρείας κατανάλωσης και 10% για είδη οικιακού εξοπλισμού).

-το Πρόγραμμα Ζωής και Υγείας με πλήρη κάλυψη των ασφαλίστρων των εργαζομένων από την επιχείρηση.-οι διατακτικές επιβράβευσης και εορτών.

-οι ειδικές άδειες και οικογενειακές παροχές (σε τρίτεκνους/πολύτεκνους, γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες, δώρο γάμου, παροχή για γέννηση ή υιοθεσία τέκνου).

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιχείρηση, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας της Σκλαβενίτης εκτιμάται σε 851,8 εκατ. ευρώ για το 2026.

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