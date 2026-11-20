Snapshot Ο Βρετανός γιατρός Μάθιου Φόστερ-Σμιθ κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης Ναταλία Βιγιάλμπα στην Κολομβία, όπου βρέθηκε το πτώμα της μέσα σε βαλίτσα το Ιούνιο.

Το πτώμα της Βιγιάλμπα βρέθηκε διαμελισμένο με το ντους ανοιχτό, ενώ ο θάνατός της προήλθε από χτύπημα στο κεφάλι.

Ο Φόστερ-Σμιθ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Κίτο στον Εκουαδόρ και αντιμετωπίζει ποινή έως 50 ετών στην Κολομβία.

Ο ύποπτος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ταξίδεψε στην Κολομβία παρά τους περιοριστικούς όρους, χωρίς να υπάρχει ένταλμα σύλληψης εκείνη την περίοδο.

Οι βρετανικές αρχές υποστηρίζουν τον κρατούμενο και βρίσκονται σε επαφή με τις κολομβιανές αρχές. Snapshot powered by AI

Οι αρχές της Κολομβίας άσκησαν δίωξη μετά από πέντε μήνες εναντίον ενός Βρετανού γιατρού, ο οποίος ήταν ο βασικός ύποπτος για τη στυγερή δολοφονία της 36χρονης Νοτιοαμερικανίδας μοντέλου και γραφίστριας Ναταλία Βιγιάλμπα Ανγκαρίτα.

Το πτώμα της είχε βρεθεί τον Ιούνιο, διαμελισμένο μέσα σε μία βαλίτσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, με το νερό του ντους ανοιχτό να πέφτει πάνω της.

Ο Μάθιου Φόστερ-Σμιθ, 47 ετών, ο οποίος είχε ήδη ποινικό μητρώο για παρενόχληση, συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κίτο στο γειτονικό Εκουαδόρ τέσσερις μέρες αργότερα. Τώρα αντιμετωπίζει ποινή έως και 50 ετών στην Κολομβία.

Ως άλλοθι είχε επικαλεστεί τον αγώνα Αγγλίας - Κροατίας σε ένα ιρλανδικό μπαρ». Ο αγώνας ξεκίνησε περίπου στις 3 μ.μ. τοπική ώρα στην Μπογκοτά στις 17 Ιουνίου.

Η αστυνομία πιστεύει ότι η δολοφονία συνέβη την επόμενη μέρα, στις 18 Ιουνίου, μεταξύ 11:30 π.μ. και 5:30 μ.μ.

Στοιχεία από κάμερες ασφαλείας που είχαν δημοσιευτεί προηγουμένως από μέσο ενημέρωσης έδειχναν τον Φόστερ-Σμιθ να σκουπίζει το πάτωμα έξω από το διαμέρισμα της κοπέλας.

Στατικές εικόνες τον έδειχναν επίσης να κοιτάζει έξω από το διαμέρισμα στον έβδομο όροφο, φαινομενικά για να ελέγξει αν υπήρχε κάποιος έξω πριν φύγει. Το υλικό φέρεται να τον έδειχνε να παίρνει σεντόνια σε ένα πλυσταριό μέσα στο κτίριο.

Φορούσε διαφορετικά παντελόνια από αυτά με τα οποία έφτασε στο διαμέρισμα λίγες ώρες νωρίτερα, όταν είχε μπει στο συγκρότημα κατοικιών για να συναντήσει το θύμα.

Τα λείψανα της Βιγιάλμπα βρέθηκαν αργότερα κρυμμένα μέσα σε μια γκρι βαλίτσα στο μπάνιο, με το ντους να λειτουργεί ακόμα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατός της προήλθε από χτύπημα στο κεφάλι., ενώ ο δράστης άφησε τη βαλίτσα με το πτώμα κάτω από το τρεχούμενο νερό ώστε να επιταχύνει την αποσύνθεσή του.

Αν και όπως προκύπτει ο Φόστερ-Σμιθ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών το 2020 για παρενόχληση στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε αποφυλακιστεί με άδεια τον Ιανουάριο φέτος, αφού εξέτισε ποινή για δεύτερο αδίκημα.

Όσο για το πώς βρέθηκε στην Κολομβία, πηγή της Interpol ισχυρίστηκε ότι οι βρετανικές αρχές δεν είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης παρά το γεγονός ότι παραβίασε τις εντολές για τακτική επαφή με την αστυνομία ως μέρος των όρων αποφυλάκισής του, λέγοντας: «Δεν υπήρχε ενεργό ένταλμα σύλληψης για αυτόν εκείνη την περίοδο. Επομένως, δεν υπήρχαν περιορισμοί που να τον εμποδίζουν να εισέλθει στην Κολομβία.»

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Υποστηρίζουμε έναν Βρετανό που κρατείται στην Κολομβία και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές.»