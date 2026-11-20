Snapshot Ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής κλήθηκε σε απολογία στις 27 Νοεμβρίου από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη.

Η κλήση σε απολογία σχετίζεται με την έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη και τα έργα αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η ανακριτική διαδικασία έχει ολοκληρώσει την εξέταση μαρτύρων και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Η έρευνα εστιάζει στα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν και τις πιθανές ευθύνες για τις καθυστερήσεις τους, που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία. Snapshot powered by AI

Κλήση σε απολογία για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έλαβε ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διερευνά το σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών που αφορά τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η αποστολή της κλήσης έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η ανακριτική διαδικασία έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της εξέτασης των μαρτύρων και της συγκέντρωσης των αποδεικτικών στοιχείων, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την απολογία του πρώην υπουργού.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν, παρά το γεγονός ότι η υλοποίησή τους θα μπορούσε να είχε συμβάλει στην αποτροπή της σιδηροδρομικής τραγωδίας, καθώς και οι ενδεχόμενες ευθύνες για την πορεία και τις καθυστερήσεις τους.

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