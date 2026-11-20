Snapshot Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου προγραμματίζονται πανελλαδικές απεργιακές συγκεντρώσεις με συμμετοχή 28 Εργατικών Κέντρων και 13 Ομοσπονδιών, καθώς και άλλων φορέων.

Η ΑΔΕΔΥ συμμετέχει με 24ωρη απεργία, διεκδικώντας λύσεις στα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα.

Ναυτεργατικά σωματεία ανακοινώνουν απεργία με δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, ενώ μεταβολές στα δρομολόγια ΜΜΜ αναμένονται σύντομα.

Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά και άλλες 60 πόλεις έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία και πλατείες.

Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών συμμετέχει με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 π.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τη λήξη. Snapshot powered by AI

Πανελλαδικές απεργιακές συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή σωματείων, εργατικών κέντρων και μαθητών.

Έως τώρα, 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Απεργία, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένονται συσκέψεις και συνελεύσεις προκειμένου να καθοριστούν οι κινήσεις και υπόλοιπων φορέων.

Παράλληλα, η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) ανακοίνωσε 24ωρη συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης «διεκδικώντας την εφαρμογή πολιτικών που θα δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν», ανέφερε στην ανακοίνωση.

Χωρίς συγκοινωνίες και ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Τη συμμετοχή τους στην απεργία έχουν ανακοινώσει τα ναυτεργατικά σωματεία «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και «ΠΕΝΕΝ», με τα πλοία να αναμένεται να μείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Παράλληλα, αλλαγές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι στιγμής, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) αποφάσισε τη συμμετοχή του με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 π.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τη λήξη.

Τα υπόλοιπα σωματεία των οδηγών Λεωφορείων και Τρόλλεϊ, Ηλεκτρικού και Τραμ αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Που θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

Σε πάνω από 60 πόλεις έχουν προγραμματιστεί έως τώρα συγκεντρώσεις για την ημέρα. Συγκεκριμένα:

Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια

10.30 π.μ., Προπύλαια Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Άγαλμα Βενιζέλου

10.30 π.μ., Άγαλμα Βενιζέλου Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο Αγιος Νικόλαος, 11 π.μ., πλατεία Ελ. Βενιζέλου

11 π.μ., πλατεία Ελ. Βενιζέλου Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία

10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία Αλιβέρι, 10.30 π.μ., πεζόδρομος

10.30 π.μ., πεζόδρομος Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο

11 π.μ., δημαρχείο Αμαλιάδα, 9 π.μ., Εργατικό Κέντρο

9 π.μ., Εργατικό Κέντρο Άμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

10 π.μ., πλατεία Λαού Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου Άργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου

10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου Άρτα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο Άρτας

10 π.μ., Εργατικό Κέντρο Άρτας Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

11 π.μ., κεντρική πλατεία Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου Βόλος, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας Γιάννενα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

10 π.μ., Εργατικό Κέντρο Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ (πεζόδρομος)

11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ (πεζόδρομος) Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

11 π.μ., κεντρική πλατεία Δράμα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Έδεσσα, 11 π.μ., πλατεία Μικρών Καταρρακτών

11 π.μ., πλατεία Μικρών Καταρρακτών Ελασσόνα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

11 π.μ., κεντρική πλατεία Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Ιεράπετρα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

11 π.μ., κεντρική πλατεία Ικαρία, 11.30 π.μ., πλατεία Ευδήλου

11.30 π.μ., πλατεία Ευδήλου Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

11 π.μ., κεντρική πλατεία Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη

11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη Καλαμάτα, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους (ιστορικό δημαρχείο)

10.30 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους (ιστορικό δημαρχείο) Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία

12 μ., κεντρική πλατεία Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

11 π.μ., Εργατικό Κέντρο Καστοριά, 11 π.μ., κτίριο Αντιπεριφέρειας

11 π.μ., κτίριο Αντιπεριφέρειας Κατερίνη, 5.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

5.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Κομοτηνή, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

11 π.μ., κεντρική πλατεία Κόρινθος, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στη ΔΕΗ

10.30 π.μ., πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στη ΔΕΗ Κορωπί, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

11 π.μ., πλατεία Πάρκου Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Λευκάδα, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

11 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά Λήμνος, 10.30 π.μ., λιμάνι

10.30 π.μ., λιμάνι Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Λουτράκι , 10 π.μ., πλατεία ΟΣΕ

, 10 π.μ., πλατεία ΟΣΕ Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Μολάοι, 11.30 π.μ., πύλη Νοσοκομείου

11.30 π.μ., πύλη Νοσοκομείου Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς

11 π.μ., πλατεία Σαπφούς Νάουσα, 10.30 π.μ., δημαρχείο

10.30 π.μ., δημαρχείο Ναύπακτος, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Ξάνθη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

11 π.μ., κεντρική πλατεία Ορεστιάδα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

11 π.μ., κεντρική πλατεία Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ

10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγιωργα)

11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγιωργα) Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., δημαρχείο

10.30 π.μ., δημαρχείο Ρόδος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας Σκόπελος, 10.30 π.μ., παραλία

10.30 π.μ., παραλία Σπάρτη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

10.30 π.μ., κεντρική πλατεία Τρίκαλα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

11 π.μ., κεντρική πλατεία Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού

10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού Φλώρινα, 11 π.μ., πλατεία Μόδη

11 π.μ., πλατεία Μόδη Χ αλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων Χανιά, 10 π.μ., Δημοτική Αγορά

10 π.μ., Δημοτική Αγορά Χίος, 11 π.μ., πλατεία Βουνακίου

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