Πανελλαδική Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Απεργιακές συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε περισσότερες από 60 πόλεις
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- Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου προγραμματίζονται πανελλαδικές απεργιακές συγκεντρώσεις με συμμετοχή 28 Εργατικών Κέντρων και 13 Ομοσπονδιών, καθώς και άλλων φορέων.
- Η ΑΔΕΔΥ συμμετέχει με 24ωρη απεργία, διεκδικώντας λύσεις στα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα.
- Ναυτεργατικά σωματεία ανακοινώνουν απεργία με δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, ενώ μεταβολές στα δρομολόγια ΜΜΜ αναμένονται σύντομα.
- Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά και άλλες 60 πόλεις έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία και πλατείες.
- Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών συμμετέχει με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 π.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τη λήξη.
Πανελλαδικές απεργιακές συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή σωματείων, εργατικών κέντρων και μαθητών.
Έως τώρα, 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Απεργία, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένονται συσκέψεις και συνελεύσεις προκειμένου να καθοριστούν οι κινήσεις και υπόλοιπων φορέων.
Παράλληλα, η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) ανακοίνωσε 24ωρη συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης «διεκδικώντας την εφαρμογή πολιτικών που θα δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν», ανέφερε στην ανακοίνωση.
Χωρίς συγκοινωνίες και ακτοπλοϊκά δρομολόγια
Τη συμμετοχή τους στην απεργία έχουν ανακοινώσει τα ναυτεργατικά σωματεία «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και «ΠΕΝΕΝ», με τα πλοία να αναμένεται να μείνουν δεμένα στα λιμάνια.
Παράλληλα, αλλαγές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
Μέχρι στιγμής, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) αποφάσισε τη συμμετοχή του με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 π.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τη λήξη.
Τα υπόλοιπα σωματεία των οδηγών Λεωφορείων και Τρόλλεϊ, Ηλεκτρικού και Τραμ αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους τις επόμενες ημέρες.
Που θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις
Σε πάνω από 60 πόλεις έχουν προγραμματιστεί έως τώρα συγκεντρώσεις για την ημέρα. Συγκεκριμένα:
- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια
- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Άγαλμα Βενιζέλου
- Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου
- Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Αγιος Νικόλαος, 11 π.μ., πλατεία Ελ. Βενιζέλου
- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία
- Αλιβέρι, 10.30 π.μ., πεζόδρομος
- Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο
- Αμαλιάδα, 9 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Άμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού
- Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου
- Άργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου
- Άρτα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο Άρτας
- Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Βόλος, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Γιάννενα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ (πεζόδρομος)
- Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Δράμα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Έδεσσα, 11 π.μ., πλατεία Μικρών Καταρρακτών
- Ελασσόνα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων
- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου
- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ιεράπετρα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ικαρία, 11.30 π.μ., πλατεία Ευδήλου
- Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη
- Καλαμάτα, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους (ιστορικό δημαρχείο)
- Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Καστοριά, 11 π.μ., κτίριο Αντιπεριφέρειας
- Κατερίνη, 5.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κομοτηνή, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κόρινθος, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στη ΔΕΗ
- Κορωπί, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου
- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Λευκάδα, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά
- Λήμνος, 10.30 π.μ., λιμάνι
- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Λουτράκι, 10 π.μ., πλατεία ΟΣΕ
- Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Μολάοι, 11.30 π.μ., πύλη Νοσοκομείου
- Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς
- Νάουσα, 10.30 π.μ., δημαρχείο
- Ναύπακτος, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ξάνθη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ορεστιάδα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ
- Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγιωργα)
- Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., δημαρχείο
- Ρόδος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Σκόπελος, 10.30 π.μ., παραλία
- Σπάρτη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Τρίκαλα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού
- Φλώρινα, 11 π.μ., πλατεία Μόδη
- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων
- Χανιά, 10 π.μ., Δημοτική Αγορά
- Χίος, 11 π.μ., πλατεία Βουνακίου