Snapshot Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε σε τηλεοπτική εμφάνιση ότι έκανε πρόσφατα αυξητική στήθους με εμφυτεύματα μεγέθους γεμάτο C.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον δρ Στίβεν Τάιτελμπαουμ στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές στο σώμα της μετά τις δύο εγκυμοσύνες και την ανόρθωση στήθους που έκανε.

Η Λόρενς παρουσίασε το νέο της brand ομορφιάς, mes° beauty, και δήλωσε ότι επιθυμεί να νιώθει και να δείχνει όμορφη ως μητέρα.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν συζητήσεις για τις αισθητικές παρεμβάσεις της και τις αλλαγές στην εμφάνισή της. Snapshot powered by AI

Μια προσωπική πληροφορία για την εμφάνισή της αποκάλυψε η Τζένιφερ Λόρενς, επιβεβαιώνοντας ότι έχει τοποθετήσει εμφυτεύματα στήθους. Μάλιστα, η ηθοποιός δεν περιορίστηκε στην αποκάλυψη της επέμβασης, αλλά μίλησε τόσο για το μέγεθος που επέλεξε όσο και για τον γιατρό που την ανέλαβε.

Η 36χρονη σταρ βρέθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζος Χάτσερσον, με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας του κινηματογραφικού franchise, «Sunrise on the Reaping».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής Άντι Κοέν τη ρώτησε αν της φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι το στήθος μιας γυναίκας θα μπορούσε να σπάσει τη μύτη μιας άλλης, με αφορμή ένα περιστατικό που έγινε viral και αφορούσε τη Χέιλι Γκλάσμαν, νέο μέλος του καστ του «Real Housewives of New York».

«Ναι, και έχω εμφυτεύματα», απάντησε η Λόρενς, αιφνιδιάζοντας τον παρουσιαστή, ο οποίος θέλησε αμέσως να μάθει περισσότερα.

«Έχεις;» τη ρώτησε, με την ηθοποιό να επιβεβαιώνει πως πρόκειται για μια πρόσφατη επέμβαση. «Ναι, είναι καινούργια, πραγματικά», είπε χαμογελώντας.

Το μέγεθος των εμφυτευμάτων και ο γιατρός που επέλεξε

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον Κοέν να τη ρωτά για το μέγεθος των εμφυτευμάτων της. «Είναι Β;» ήταν η απορία του, με την Τζένιφερ Λόρενς να απαντά: «Όχι, είναι γεμάτο C. Νομίζω; Είναι στο ίδιο μέγεθος που ήταν».

Η ηθοποιός αποκάλυψε, επίσης, ότι την επέμβαση πραγματοποίησε ο δρ Στίβεν Τάιτελμπαουμ, ο οποίος διατηρεί ιατρείο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Ο παρουσιαστής σχολίασε πως το αποτέλεσμα είναι όμορφο, με τη Λόρενς να τον ευχαριστεί και εκείνον να προσθέτει με χιούμορ: «Εκτιμώ την αυτοσυγκράτησή σου».

Η ίδια δεν έχασε την ευκαιρία να συνεχίσει στο ίδιο πνεύμα, αποκαλύπτοντας: «Τέλος πάντων, έχω σπάσει δύο μύτες...», πριν κάνει μια γκριμάτσα στην κάμερα.

Οι αλλαγές στο σώμα της μετά τις δύο εγκυμοσύνες

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόρενς μιλά ανοιχτά για τις αλλαγές στο σώμα της μετά τη μητρότητα. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Cut» τον Οκτώβριο, είχε αναφερθεί στην ανόρθωση στήθους που έκανε μετά τη γέννηση των δύο παιδιών της με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι.

Σε παλαιότερο προφίλ της στο «The New Yorker», που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2025, η ηθοποιός είχε περιγράψει με ειλικρίνεια πώς οι δύο εγκυμοσύνες επηρέασαν το σώμα της, με αφορμή και μια γυμνή σκηνή στην κωμωδία «No Hard Feelings» του 2023.

«Μετά το πρώτο παιδί, όλα επανήλθαν λίγο πολύ. Μετά το δεύτερο, τίποτα δεν επανήλθε», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Μα τι έκανε στο πρόσωπό της;»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε βρεθεί ξανά πρόσφατα η Τζένιφερ Λόρενς, καθώς αρκετοί χρήστες δήλωσαν ότι δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν στις νέες φωτογραφίες της.

Η εμφάνιση της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού για την παρουσίαση της νέας επιχειρηματικής της δραστηριότητας προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με ορισμένους να αναρωτιούνται τι έχει αλλάξει στο πρόσωπό της και άλλους να υπερασπίζονται το δικαίωμά της να επιλέγει τις αισθητικές παρεμβάσεις που επιθυμεί.

Η 36χρονη ηθοποιός παρουσίασε το νέο της brand ομορφιάς, mes° beauty, μέσα από ένα αφιέρωμα στο περιοδικό The Cut, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για την αυξητική στήθους που έκανε μετά την απόκτηση των παιδιών της. Παράλληλα, εξήγησε ότι επιθυμεί να αισθάνεται και να δείχνει όμορφη στην καθημερινότητά της ως μητέρα.

«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, θέλει όταν αφήνει τα παιδιά της στο σχολείο να δείχνει σαν μια γυναίκα που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο, ακόμη κι όταν έχει μόλις ξυπνήσει και δεν αισθάνεται καθόλου έτσι.

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