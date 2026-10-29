«Μα τι έκανε στο πρόσωπό της;» - «Αγνώριστη» η Τζένιφερ Λόρενς στις νέες φωτογραφίες της 

Snapshot Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι έκανε αυξητική στήθους μετά τη γέννηση των παιδιών της και παρουσίασε το νέο της brand ομορφιάς, mes° beauty.

Οι νέες φωτογραφίες της Λόρενς προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν και να σχολιάζουν αλλαγές στην εμφάνισή της.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι θέλει να αισθάνεται όμορφη και να δείχνει σέξι ως μητέρα, επιθυμώντας να διατηρεί την εικόνα μιας γυναίκας που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο.

Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν αντίθεση στις αισθητικές παρεμβάσεις, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν το δικαίωμά της να επιλέγει την εμφάνισή της.

Η Λόρενς είχε αναφερθεί στο παρελθόν σε σκέψεις για αισθητικές επεμβάσεις, όπως λίφτινγκ προσώπου και baby Botox, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε όλες αυτές τις επιλογές. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρέθηκε η Τζένιφερ Λόρενς, καθώς αρκετοί χρήστες δήλωσαν ότι δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν στις νέες φωτογραφίες της. Η εμφάνιση της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού για την παρουσίαση της νέας επιχειρηματικής της δραστηριότητας προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με ορισμένους να αναρωτιούνται τι έχει αλλάξει στο πρόσωπό της και άλλους να υπερασπίζονται το δικαίωμά της να επιλέγει τις αισθητικές παρεμβάσεις που επιθυμεί.

Η 36χρονη ηθοποιός παρουσίασε το νέο της brand ομορφιάς, mes° beauty, μέσα από ένα αφιέρωμα στο περιοδικό The Cut, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για την αυξητική στήθους που έκανε μετά την απόκτηση των παιδιών της. Παράλληλα, εξήγησε ότι επιθυμεί να αισθάνεται και να δείχνει όμορφη στην καθημερινότητά της ως μητέρα.

«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, θέλει όταν αφήνει τα παιδιά της στο σχολείο να δείχνει σαν μια γυναίκα που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο, ακόμη κι όταν έχει μόλις ξυπνήσει και δεν αισθάνεται καθόλου έτσι.

Η Λόρενς έχει αποκτήσει δύο γιους με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι. Ο μεγαλύτερος, ο Σάι, είναι τεσσάρων ετών, ενώ το όνομα του μικρότερου, ο οποίος είναι 19 μηνών, δεν έχει γίνει δημόσια γνωστό.

«Δεν θα την αναγνώριζα»

Οι φωτογραφίες που συνόδευσαν το αφιέρωμα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους για την εικόνα της ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι το πρόσωπό της φαίνεται διαφορετικό.

«Ποιος άλλος δεν είχε ιδέα ότι αυτή είναι η Τζένιφερ Λόρενς;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Δεν θα μπορούσα να αναγνωρίσω ότι είναι η Τζένιφερ Λόρενς χωρίς το κείμενο».

«Αγνώριστη. Τι έκανε στο πρόσωπό της;» αναρωτήθηκε ένας ακόμη θαυμαστής. Άλλος τη συνέκρινε με την Τζένιφερ Γκρέι, γνωστή από την ταινία «Dirty Dancing», σχολιάζοντας ότι μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο, όπως συνέβη, κατά την άποψή του, με την Γκρέι μετά τη ρινοπλαστική της.

Ορισμένοι χρήστες υπέθεσαν ότι η Λόρενς μπορεί να έχει κάνει κάποια επέμβαση στα μάτια, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν οι φωτογραφίες έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία. Οι σχετικές αναρτήσεις, πάντως, δεν αποτελούν επιβεβαίωση ότι η ηθοποιός έχει προχωρήσει σε άλλες αισθητικές παρεμβάσεις πέρα από όσες έχει η ίδια αποκαλύψει.

«Εύχομαι οι γυναίκες να σταματήσουν να το κάνουν αυτό στον εαυτό τους»

Ανάμεσα στα σχόλια υπήρξαν και χρήστες που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις αισθητικές αλλαγές που θεωρούν ότι παρατηρούν στο πρόσωπό της. «Εύχομαι οι γυναίκες να σταματήσουν να το κάνουν αυτό στον εαυτό τους», έγραψε ένας χρήστης, εκφράζοντας την αντίθεσή του στις αισθητικές επεμβάσεις.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και τα θετικά σχόλια. «Δείχνει κυριολεκτικά νεότερη κάθε φορά που τη βλέπω», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος υπενθύμισε ότι η ηθοποιός έχει δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια για την εμφάνισή της: «Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».

Οι προηγούμενες δηλώσεις της για τις αισθητικές παρεμβάσεις

Η Τζένιφερ Λόρενς είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τις σκέψεις της σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις. Τον Οκτώβριο του 2025, σε συνέντευξή της στο The New Yorker, είχε αποκαλύψει ότι σκεφτόταν σοβαρά να κάνει λίφτινγκ προσώπου.

Σε συνέντευξή της στη Vogue είχε επίσης αναφερθεί στο baby Botox, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να κάνει πολλές παρεμβάσεις, καθώς χρειάζεται το πρόσωπό της να διατηρεί την κινητικότητά του λόγω της δουλειάς της ως ηθοποιού.

Παράλληλα, είχε μιλήσει για την επιφυλακτικότητά της απέναντι στη μεταφορά λίπους, αλλά και για την επιθυμία της να δοκιμάσει αφαίρεση του στοματικού λίπους (buccal fat removal). Όπως είχε εξηγήσει, δεν θα προχωρούσε σε αυτή την επιλογή επειδή, όπως πίστευε, η αλλαγή θα ήταν αμέσως αντιληπτή.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μιλώντας στο podcast «SmartLess», η Λόρενς είχε περιγράψει τον εαυτό της ως μια μητέρα που μένει στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να εργάζεται ως ηθοποιός. Όπως είπε, δεν έχει συνηθίσει να είναι τόσο απασχολημένη, καθώς συνήθως εργάζεται εντατικά για μερικούς μήνες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και στη συνέχεια ακολουθεί η περίοδος προώθησης των ταινιών της.

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