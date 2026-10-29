«Μα τι έκανε στο πρόσωπό της;» - «Αγνώριστη» η Τζένιφερ Λόρενς στις νέες φωτογραφίες της 

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έκανε αυξητική στήθους μετά τη γέννηση των παιδιών της, όμως οι φωτογραφίες για το νέο της brand ομορφιάς προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Μα τι έκανε στο πρόσωπό της;» - «Αγνώριστη» η Τζένιφερ Λόρενς στις νέες φωτογραφίες της 
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι έκανε αυξητική στήθους μετά τη γέννηση των παιδιών της και παρουσίασε το νέο της brand ομορφιάς, mes° beauty.
  • Οι νέες φωτογραφίες της Λόρενς προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν και να σχολιάζουν αλλαγές στην εμφάνισή της.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι θέλει να αισθάνεται όμορφη και να δείχνει σέξι ως μητέρα, επιθυμώντας να διατηρεί την εικόνα μιας γυναίκας που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο.
  • Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν αντίθεση στις αισθητικές παρεμβάσεις, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν το δικαίωμά της να επιλέγει την εμφάνισή της.
  • Η Λόρενς είχε αναφερθεί στο παρελθόν σε σκέψεις για αισθητικές επεμβάσεις, όπως λίφτινγκ προσώπου και baby Botox, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε όλες αυτές τις επιλογές.
Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρέθηκε η Τζένιφερ Λόρενς, καθώς αρκετοί χρήστες δήλωσαν ότι δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν στις νέες φωτογραφίες της. Η εμφάνιση της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού για την παρουσίαση της νέας επιχειρηματικής της δραστηριότητας προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με ορισμένους να αναρωτιούνται τι έχει αλλάξει στο πρόσωπό της και άλλους να υπερασπίζονται το δικαίωμά της να επιλέγει τις αισθητικές παρεμβάσεις που επιθυμεί.

Η 36χρονη ηθοποιός παρουσίασε το νέο της brand ομορφιάς, mes° beauty, μέσα από ένα αφιέρωμα στο περιοδικό The Cut, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για την αυξητική στήθους που έκανε μετά την απόκτηση των παιδιών της. Παράλληλα, εξήγησε ότι επιθυμεί να αισθάνεται και να δείχνει όμορφη στην καθημερινότητά της ως μητέρα.

«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, θέλει όταν αφήνει τα παιδιά της στο σχολείο να δείχνει σαν μια γυναίκα που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο, ακόμη κι όταν έχει μόλις ξυπνήσει και δεν αισθάνεται καθόλου έτσι.

Η Λόρενς έχει αποκτήσει δύο γιους με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι. Ο μεγαλύτερος, ο Σάι, είναι τεσσάρων ετών, ενώ το όνομα του μικρότερου, ο οποίος είναι 19 μηνών, δεν έχει γίνει δημόσια γνωστό.

«Δεν θα την αναγνώριζα»

Οι φωτογραφίες που συνόδευσαν το αφιέρωμα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους για την εικόνα της ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι το πρόσωπό της φαίνεται διαφορετικό.

«Ποιος άλλος δεν είχε ιδέα ότι αυτή είναι η Τζένιφερ Λόρενς;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Δεν θα μπορούσα να αναγνωρίσω ότι είναι η Τζένιφερ Λόρενς χωρίς το κείμενο».

«Αγνώριστη. Τι έκανε στο πρόσωπό της;» αναρωτήθηκε ένας ακόμη θαυμαστής. Άλλος τη συνέκρινε με την Τζένιφερ Γκρέι, γνωστή από την ταινία «Dirty Dancing», σχολιάζοντας ότι μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο, όπως συνέβη, κατά την άποψή του, με την Γκρέι μετά τη ρινοπλαστική της.

Ορισμένοι χρήστες υπέθεσαν ότι η Λόρενς μπορεί να έχει κάνει κάποια επέμβαση στα μάτια, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν οι φωτογραφίες έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία. Οι σχετικές αναρτήσεις, πάντως, δεν αποτελούν επιβεβαίωση ότι η ηθοποιός έχει προχωρήσει σε άλλες αισθητικές παρεμβάσεις πέρα από όσες έχει η ίδια αποκαλύψει.

«Εύχομαι οι γυναίκες να σταματήσουν να το κάνουν αυτό στον εαυτό τους»

Ανάμεσα στα σχόλια υπήρξαν και χρήστες που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις αισθητικές αλλαγές που θεωρούν ότι παρατηρούν στο πρόσωπό της. «Εύχομαι οι γυναίκες να σταματήσουν να το κάνουν αυτό στον εαυτό τους», έγραψε ένας χρήστης, εκφράζοντας την αντίθεσή του στις αισθητικές επεμβάσεις.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και τα θετικά σχόλια. «Δείχνει κυριολεκτικά νεότερη κάθε φορά που τη βλέπω», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος υπενθύμισε ότι η ηθοποιός έχει δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια για την εμφάνισή της: «Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».

Οι προηγούμενες δηλώσεις της για τις αισθητικές παρεμβάσεις

Η Τζένιφερ Λόρενς είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τις σκέψεις της σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις. Τον Οκτώβριο του 2025, σε συνέντευξή της στο The New Yorker, είχε αποκαλύψει ότι σκεφτόταν σοβαρά να κάνει λίφτινγκ προσώπου.

Σε συνέντευξή της στη Vogue είχε επίσης αναφερθεί στο baby Botox, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να κάνει πολλές παρεμβάσεις, καθώς χρειάζεται το πρόσωπό της να διατηρεί την κινητικότητά του λόγω της δουλειάς της ως ηθοποιού.

Παράλληλα, είχε μιλήσει για την επιφυλακτικότητά της απέναντι στη μεταφορά λίπους, αλλά και για την επιθυμία της να δοκιμάσει αφαίρεση του στοματικού λίπους (buccal fat removal). Όπως είχε εξηγήσει, δεν θα προχωρούσε σε αυτή την επιλογή επειδή, όπως πίστευε, η αλλαγή θα ήταν αμέσως αντιληπτή.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μιλώντας στο podcast «SmartLess», η Λόρενς είχε περιγράψει τον εαυτό της ως μια μητέρα που μένει στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να εργάζεται ως ηθοποιός. Όπως είπε, δεν έχει συνηθίσει να είναι τόσο απασχολημένη, καθώς συνήθως εργάζεται εντατικά για μερικούς μήνες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και στη συνέχεια ακολουθεί η περίοδος προώθησης των ταινιών της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε η Καμινάδα της Νεράιδας - Δύο νεκροί

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Παραιτήθηκε από την ΕΚΤ για να επιστρέψει στην γαλλική πολιτική σκηνή πριν τις εκλογές - «Δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερη»

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος αρπάζει 24χρονη μπροστά στον αρραβωνιαστικό της, 7 μέρες πριν από τον γάμο

15:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πώς περιγράφεται το Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS σε μόλις τρεις λέξεις;

15:04ANNOUNCEMENTS

«Της γιαγιάς σου, το ξέρω ότι δεν ξέρεις αυτό που ξέρω»: Από 2 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αργώ

14:57ANNOUNCEMENTS

Ο Joe Bonamassa στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Παρασκευή 2 Ιουλίου

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για πλανόδιο πωλητή στην Ινδονησία: Τον τύλιξε πύρινη σφαίρα έπειτα από έκρηξη φιάλης αερίου - Δείτε βίντεο

14:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί»: Αδιανόητη καταγγελία για το Basket Gate

14:37ΚΟΣΜΟΣ

«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω, γι’ αυτό έχω σταματήσει» - Η προειδοποίηση της μηχανοδηγού Iryo 5 λεπτά πριν εμβολιστεί από το AVE

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί με πλαστά ελληνικά διαβατήρια – Παρίσταναν τους διπλωμάτες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Ολοκληρώνονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο εγκαταλελειμμένο κτήριο που κατέρρευσε - Εικόνες και βίντεο από το Newsbomb.gr

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο στην Αλάσκα διέλυσε τα καθίσματα για να βγει και έγινε viral!

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκε το ελληνόκτητο πλοίο CONTSHIP JET που δέχθηκε επίθεση με drones

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνήθιστο θέαμα στη Θεσσαλονίκη: Φώκια κάνει «βόλτες» στα νερά του Θερμαϊκού - Δείτε βίντεο

14:09ΑΠΟΨΕΙΣ

Το περιβάλλον και οι δράσεις για το κλίμα αποτελούν στόχο για την ΕΕ

14:04ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Με πούλμαν της ΕΛΑΣ μετήχθησαν στην Ευελπίδων οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση - Το απόγευμα απολογείται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος

13:57LIFESTYLE

«Μα τι έκανε στο πρόσωπό της;» - «Αγνώριστη» η Τζένιφερ Λόρενς στις νέες φωτογραφίες της - Αντιδράσεις στα social media

13:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μαρινάκη σε δημοσίευμα για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: Παραπλανητικό πρωτοσέλιδο, δεν έχω καμία εμπλοκή, έστειλα τον καταγγέλλοντα άμεσα στις αρχές

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Τα «άγια» popemobile: Το Βατικανό εγκαινίασε έκθεση με την συλλογή οχημάτων του Πάπα - Από το 1930 στις νεότερες εκδόσεις

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Κατάρρευση κτηρίου - Επιχειρούν διασώστες

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί»: Αδιανόητη καταγγελία για το Basket Gate

14:37ΚΟΣΜΟΣ

«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω, γι’ αυτό έχω σταματήσει» - Η προειδοποίηση της μηχανοδηγού Iryo 5 λεπτά πριν εμβολιστεί από το AVE

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13,4 μονάδων για ΝΔ, μάχη ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και Βουλή 10 κομμάτων

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι είπε ο Δένδιας στον πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας που έγινε υφυπουργός Άμυνας

11:01ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στη γη»: Τα 40.000 μηνύματα, το grooming και ο μυστηριώδης θάνατος της 23χρονης Σάντρα

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Το μυστήριο των υπόγειων σηράγγων που έμειναν κρυμμένες για αιώνες και η θεωρία που δίνει απαντήσεις

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκε το ελληνόκτητο πλοίο CONTSHIP JET που δέχθηκε επίθεση με drones

13:57LIFESTYLE

«Μα τι έκανε στο πρόσωπό της;» - «Αγνώριστη» η Τζένιφερ Λόρενς στις νέες φωτογραφίες της - Αντιδράσεις στα social media

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για πλανόδιο πωλητή στην Ινδονησία: Τον τύλιξε πύρινη σφαίρα έπειτα από έκρηξη φιάλης αερίου - Δείτε βίντεο

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω το αμερικανικό Πεντάγωνο: «Καρατομήθηκε» αντιστράτηγος που ήταν υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «δείχνει» 71% αναστροφή του πολικού στρόβιλου - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα πρώτα λόγια του «Mr Χωριάτικο» στο ελληνικό FBI:  «Για 5 λεπτά με προλάβατε»

12:33LIFESTYLE

Χίλαρι Νταφ: Το αποκαλυπτικό φόρεμα με τα αστέρια χωρίς τίποτα από μέσα που έκλεψε την παράσταση στο σκοτάδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ