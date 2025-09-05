Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας της Τζένιφερ Λόρενς «Die my love»

Η Τζένιφερ Λόρενς είναι ζευγάρι με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στην ταινία «Die my love»

Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας της Τζένιφερ Λόρενς «Die my love»

Σκηνή της ταινίας «Die my love»

Η σχέση της Τζένιφερ Λόρενς με τον Ρόμπερτ Πάτινσον δοκιμάζεται στο teaser της ταινίας «Die my love» που μόλις κυκλοφόρησε. Η ταινία της Λιν Ράμσεϊ σε παραγωγή Μάρτιν Σκορσέζε, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον περασμένο Μάιο στο Φεστιβάλ των Καννών και έρχεται στις σκοτεινές αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου.

Το ψυχολογικό δράμα αφηγείται τη ζωή ενός ζευγαριού, της Γκρέις και του Τζάκσον, που αποφασίζει να αφήσει τη Νέα Υόρκη και να εγκατασταθεί σε ένα σπίτι στην εξοχή το οποίο κληρονόμησε. Μετά τη γέννηση του μωρού τους, η Γκρέις αρχίζει να γίνεται ασταθής ψυχολογικά. Μαζί με τους δύο ηθοποιούς εμφανίζονται επίσης οι Νικ Νόλτε, Σίσι Σπέισεκ και ΛαΚιθ Στάνφιλντ.

Δείτε το teaser:

Στο Φεστιβάλ των Καννών η Τζένιφερ Λόρενς σχολίαζε με αφορμή την ταινία ότι «η γέννηση των παιδιών μου, μου άλλαξε τη ζωή. Είναι σκληρό αλλά υπέροχο. Δεν είχα ιδέα ότι μπορώ να βιώσω τέτοιας έντασης συναισθήματα και η δουλειά μου έχει να κάνει με το συναίσθημα. Μου έδειξαν έναν καινούριο κόσμο και πλέον έχω αποκτήσει μεγαλύτερη ευαισθησία στα πράγματα. Τα παιδιά άλλαξαν τη ζωή μου προς το καλύτερο και εμένα την ίδια».

