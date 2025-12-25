Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διανομέας
Το τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, με έναν οδηγό μοτοσικλέτας, εργαζόμενο διανομέα, να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 19:10 στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, σημειώθηκε σύγκρουση με αυτοκίνητο ΙΧ.
