Σαουδική Αραβία: «Διατηρούμε το δικαίωμα στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι το Ριάντ δεν θα υποκύψει στην πίεση της Τεχεράνης και προειδοποίησε πως το βασίλειο διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής δράσης αν το κρίνει αναγκαίο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σαουδική Αραβία: «Διατηρούμε το δικαίωμα στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν»
Pool Reuters
Η Σαουδική Αραβία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι το Ιράν «δεν πιστεύει στον διάλογο με τους γείτονές του», αλλά επιδιώκει να τους ασκεί πίεση.

Όπως ανέφερε, η πίεση αυτή δεν πρόκειται να αποδώσει, προσθέτοντας ότι το βασίλειο «δεν θα υποκύψει». Αντίθετα, είπε, μια τέτοια στρατηγική «θα γυρίσει μπούμερανγκ πολιτικά και ηθικά», επαναλαμβάνοντας ότι η Σαουδική Αραβία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση εφόσον χρειαστεί.

