Τροχαίο στην Αλεξάνδρας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταξί - Τραυματίστηκε γυναίκα
Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται στην περιοχή και ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων σημειώθηκε σύγκρουση ταξί με επιβατικό αυτοκίνητο.
- Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι και στα δύο οχήματα.
- Τραυματίστηκε μια γυναίκα και παρεσχέθησαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.
- Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, η οποία διεξάγεται με δυσκολία λόγω του ατυχήματος.
Τροχαίο ατύχημα στην συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων έπειτα από σφοδρή σύγκρουση ταξί και επιβατικού αυτοκινήτου.
Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι και στα δύο αυτοκίνητα. Στο περιστατικό τραυματίστηκε μια γυναίκα και στο σημείο μετέβη άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται στην περιοχή και ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία πραγματοποιείται με δυσκολία λόγω του τροχαίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων
06:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου
05:14 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου
04:02 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ