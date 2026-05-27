Ο πάπας Λέων οδήγησε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari - Δείτε βίντεο

Η Ferrari παρουσίασε το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό όχημα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, στον πάπα Λέοντα την Τρίτη, και ο ποντίφικας το πήγε για ένα... test drive.

Το νέο μοντέλο ονομάζεται Luce και είναι το πρώτο πενταθέσιο και τετράθυρο μοντέλο της Ferrari, με 1.000 ίππους και αυτονομία άνω των 850 χιλιομέτρων, ενώ πωλείται για 640.000 δολάρια.

Ο Τζον Έλκαν, πρόεδρος της Ferrari, παρουσίασε το νέο μοντέλο στον πάπα στην θερινή κατοικία του ποντίφικα, η οποία βρίσκεται στο Καστέλ Γκαντόλφο, νότια της Ρώμης.

«Αυτή είναι η πρώτη τετράθυρη Ferrari;» ακούγεται να ρωτάει ο πάπας τον Έλκαν έκπληκτος, σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral.

«Και πρώτη πενταθέσια», απάντησε ο Έλκαν.

Ο Πάπας κάθισε στη θέση του οδηγού του Luce, το οποίο σημαίνει «φως» στα ιταλικά, και ο Έλκαν κάθισε στη θέση του συνοδηγού. Δίπλα στον ποντίφικα ήταν ο ειδικός αυτοκινήτων της Ferrari, Ραφαέλε Ντε Σιμόνε, ο οποίος του εξηγούσε το πως λειτουργούσε το τιμόνι στα αγγλικά. Αφού έμαθε ότι χρειαζόταν, ο ποντίφικας έκανε ένα γρήγορο test drive το εντυπωσιακό όχημα.

