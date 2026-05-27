Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 30χρονος πατροκτόνος - Ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Κατά την απολογία, η πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, με στόχο να διερευνηθεί η ψυχική κατάσταση του 30χρονου

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο 30χρονος που δολοφόνησε τον πατέρα του οδηγείται ενώπιον του ανακριτή

  • Ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.
  • Η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να εξεταστεί η ψυχική κατάσταση του 30χρονου.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε κατσαβίδι για να επιτεθεί στον πατέρα του, χτυπώντας τον στον λαιμό και το πρόσωπο.
  • Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο 30χρονος αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής αποδιοργάνωσης κατά το περιστατικό.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να ενεργούσε υπό την αίσθηση απειλής και φόβου, πιστεύοντας ότι προσπαθούσε να αποτρέψει κίνδυνο.
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος ο οποίος δολοφόνησε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ύστερα από την απολογία του.

Κατά την απολογία, η πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, με στόχο να διερευνηθεί η ψυχική κατάσταση του 30χρονου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (24/5), ο 30χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, καθώς η αδελφή του, εντόπισε νεκρό τον πατέρα τους, στο σπίτι που διέμεναν οι δυο τους στο Τριάδι στον δήμο Θέρμης.

Η κόρη του 67χρονου αναζητούσε τον πατέρα της και δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του. Έτσι αποφάσισε να πάει στο σπίτι (σ.σ.: μεζονέτα) που διέμενε ο 67χρονος μαζί με τον 30χρονο αδελφό της και τον εντόπισε νεκρό στο ημιυπόγειο.

Ακολούθως, ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός αυτός, παραδέχθηκε ότι τον σκότωσε ύστερα από καυγά.

Ζητήθηκε ψυχική πραγματογνωμοσύνη

Όπως προέκυψε, ο 30χρονος σκότωσε τον πατέρα του με κατσαβίδι, και τα χτυπήματά του ήταν όλα στον λαιμό και στο πρόσωπο του άτυχου άνδρα.

Η δικηγόρος του 30χρονου, Στέλλα Καραΐσκου είπε μετά τη σύλληψή του, ότι ο πελάτης της αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία επιχείρησε να συνδέσει «με μακροχρόνιο ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που φέρεται να υπέστη από τον πατέρα του ήδη από την παιδική του ηλικία και μέχρι την ενηλικίωσή του».

Πρόσθεσε πως «κατά τον κρίσιμο χρόνο βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς ψυχικής αποδιοργάνωσης και δεν είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του πατέρα του. Ο ίδιος πίστευε, λόγω της σοβαρής ψυχικής του κατάστασης, ότι απειλείται και ότι επρόκειτο να του συμβεί κακό, και ενήργησε μέσα σε ένα καθεστώς φόβου, σύγχυσης και ψυχικής κατάρρευσης, θεωρώντας ότι προσπαθεί να αποτρέψει έναν κίνδυνο και να τον σταματήσει.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα διενέργειας πλήρους ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς η ψυχική του κατάσταση κατά τον χρόνο του συμβάντος, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή».

