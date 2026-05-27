Χάρης Δούκας για Βοτανικό: «Τα χιλιάδες παιδιά του Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν»

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο έργο της Διπλής Ανάπλασης, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου και στέλνοντας μήνυμα προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν στον Βοτανικό, τονίζοντας πως τα παιδιά και οι αθλητές του συλλόγου θα αποκτήσουν ένα σύγχρονο «σπίτι», αντάξιο της ιστορίας και του μεγέθους του συλλόγου.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε σε μήνυμά του στα social media:

«Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση γίνεται πράξη.

Επελέγη ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών.

Ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τ.μ., με κλειστό γυμναστήριο, ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης, παίρνει σάρκα και οστά δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη ΠΑΟ θα αποκτήσουν το σπίτι που αξιζουν, αντάξιο της ιστορίας του Συλλόγου.

Η Αθήνα αλλάζει. Συνεχίζουμε».