Σοβαρό τροχαίο για τον σεφ Πέτρο Συρίγο - «Έχω σπάσει τους καρπούς των χεριών μου»

Ο γνωστός σεφ αποκάλυψε πως οδηγός παραβίασε stop και τον παρέσυρε λίγο μετά την αποχώρησή του από το κανάλι

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ο σεφ Πέτρος Συρίγος ενεπλάκη σε τροχαίο όταν οδηγός παραβίασε stop και τον παρέσυρε με τη μηχανή του.
  • Φορούσε κράνος και ειδικό τζάκετ, τα οποία του έσωσαν τη ζωή και απέφυγε σοβαρότερα τραύματα.
  • Υπέστη σπάσιμο στους καρπούς και στα δύο χέρια, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητά του για χειρωνακτική εργασία.
  • Ο σεφ αντιμετωπίζει δυσκολίες ακόμα και σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το να πάει στην τουαλέτα ή να πιει νερό.
  • Περιμένει τις οδηγίες των γιατρών για την περαιτέρω αντιμετώπιση της κατάστασής του.
Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο σεφ Πέτρος Συρίγος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Super Κατερίνα» και την παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου. Ο ίδιος ανέφερε πως το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την αποχώρησή του από το κανάλι, όταν ένας οδηγός παραβίασε το stop και έπεσε πάνω στο όχημά του.

«Χθες, όταν έφυγα από το κανάλι ήμουν με τη μηχανή μου, πέρασε ένας από ένα στοπ και πήγα και καρφώθηκα πάνω του. Δεν το πρόλαβα, έτρεχε αρκετά και εγώ εκσφενδονίστηκα», είπε.

«Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω»

Ο Πέτρος Συρίγος τόνισε πως αυτό που τον έσωσε από τα χειρότερα ήταν πως φορούσε κράνος και ειδικό τζάκετ για τη μηχανή και ότι δεν κόλλησε πάνω στο αυτοκίνητο.

«Πάλι καλά που δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Έτσι όπως κράταγα το μηχανάκι, εκσφενδονίστηκα πάνω από το αυτοκίνητο και έπεσα με την αριστερή μου πλευρά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον θώρακα μου, έχω σπάσει τα δυο μου χέρια, τους καρπούς. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω με τη χειρονακτική εργασία που κάνω», τόνισε.

Παρά τον τραυματισμό του, ο σεφ προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, εξηγώντας πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού η δουλειά του απαιτεί καθημερινή χειρωνακτική εργασία. «Ό,τι πουν οι γιατροί. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Παλεύω ακόμα και τουαλέτα να πάω, ακόμα και νερό να πιω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

