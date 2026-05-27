Μήπως λίγη βαρεμάρα είναι καλή για τα παιδιά;

Έτσι, όταν ένα παιδί λέει «βαριέμαι», μοιάζει σαν ένα πρόβλημα προς άμεση επίλυση.

Αλλά σε υγιείς δόσεις, η πλήξη δεν είναι αυτόματα κακή. Μάλιστα, οι ειδικοί στην ανάπτυξη παιδιών συχνά βλέπουν τον αδόμητο χρόνο ανάπαυσης ως μια ευκαιρία για τα παιδιά να εξασκήσουν τη δημιουργικότητα και την ανεξαρτησία τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η βαρεμάρα είναι πάντοτε ωφέλιμη. Η περιστασιακή πλήξη μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά η όταν συμβαίνει επίμονα, με δυσφορία και απόσυρση μπορεί να σηματοδοτεί ότι συμβαίνει κάτι άλλο, όπως αυξημένο άγχος, κακή διάθεση, μαθησιακή δυσκολία ή έλλειψη κατάλληλης διέγερσης.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν η πλήξη είναι πάντα καλή ή πάντα κακή, αλλά τι είδους πλήξη βιώνει ένα παιδί και τι συμβαίνει στη συνέχεια.

Πώς η περιστασιακή πλήξη μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά

Ένα παιδί που δεν ψυχαγωγείται συνεχώς έχει την ευκαιρία να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Αυτό έχει σημασία επειδή το ανοιχτό, καθοδηγούμενο από το ίδιο το παιδί, παιχνίδι υποστηρίζει σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες.

Το παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σχεδιασμό, οργάνωση, συναισθηματική ρύθμιση, κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Όταν η πλήξη ωθεί ένα παιδί προς το ευφάνταστο ή ανεξάρτητο παιχνίδι, τότε συμβάλλει στην εξάσκηση αυτών των ίδιων δεξιοτήτων.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι ειδικοί συχνά διακρίνουν μεταξύ υπερβολής καθοδηγούμενης απασχόλησης και υγιούς ελεύθερου χρόνου. Εάν κάθε στιγμή είναι γεμάτη με σχολείο, δραστηριότητες, οθόνες ή ενήλικες που κατευθύνουν την επόμενη εργασία, τα παιδιά έχουν λιγότερες ευκαιρίες να εξασκηθούν στην εφαρμογή των δικών τους ιδεών.

Μία κάποια πλήξη μπορεί να οδηγήσει σε προσποιητό παιχνίδι, εξερεύνηση ή απλώς στην εκμάθηση του πώς να υπομείνει μια στιγμή χαμηλής διέγερσης χωρίς να κατακλυστεί από αρνητικά συναισθήματα.

Πότε η πλήξη δεν είναι χρήσιμη

Από την άλλη πλευρά, η πλήξη δεν είναι αυτόματα παραγωγική.

Εάν ένα παιδί είναι εξαντλημένο, αγχωμένο, απομονωμένο ή επανειλημμένα ανίκανο να ασχοληθεί με οτιδήποτε, η πλήξη μπορεί να μοιάζει περισσότερο με δυσφορία παρά με δημιουργικό χώρο. Η βαρεμάρα μερικές φορές να συγχέεται ή να αναμειγνύεται με προβλήματα όπως το άγχος και η έλλειψη προσοχής που σχετίζεται με τη ΔΕΠΥ.

Γι' αυτό οι γονείς θα πρέπει να δίνουν προσοχή στο μοτίβο και το πλαίσιο συμπεριφορών. Ένα παιδί που περιστασιακά παραπονιέται για πλήξη και στη συνέχεια εφευρίσκει ένα παιχνίδι είναι πολύ διαφορετικό από ένα παιδί που φαίνεται επίμονα αδιάφορο, ευερέθιστο, αποστασιοποιημένο ή ανίκανο να απολαύσει τις συνήθεις δραστηριότητες.

Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί

Η πιο χρήσιμη αντίδραση είναι συνήθως να μην βιάζεστε να προσφέρετε στο παιδί άμεση ψυχαγωγία. Αντίθετα, αναγνωρίστε το συναίσθημά του και αφήστε λίγο χώρο στο παιδί να το λύσει μόνο του. Χρήσιμες προσεγγίσεις:

επιτρέψτε να υπάρχουν κάποιες ώρες μη δομημένου χρόνο μέσα στην ημέρα

προσφέρετε απλές επιλογές αντί για πλήρη… διάσωση

περιορίστε τις αυτόματες λύσεις ψυχαγωγίας που βασίζονται στις οθόνες

δημιουργείστε χώρο για παιχνίδια, βιβλία, τέχνη ή παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους και χωρίς περιορισμούς

Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει την ανεξαρτησία, δίνοντας παράλληλα στο παιδί μια ασφαλή δομή. Ο στόχος δεν είναι να εγκαταλείψετε το παιδί σας στην πλήξη, αλλά να αποφύγετε να τους διδάξετε ότι κάθε δυσφορία πρέπει πάντα να απομακρύνεται αμέσως.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόση πλήξη είναι υγιής για τα παιδιά;

Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός λεπτών ή ωρών. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ισορροπία. Τα παιδιά γενικά επωφελούνται από κάποιον μη προγραμματισμένο χρόνο, ειδικά όταν οδηγεί σε αυτοκατευθυνόμενο παιχνίδι, παρά σε μια μέρα γεμάτη εξ ολοκλήρου με δομημένες δραστηριότητες ή παθητική χρήση οθόνης.

Μπορεί ο υπερβολικός χρόνος μπροστά στην οθόνη να επιδεινώσει την πλήξη;

Ναι, μερικές φορές. Η συνεχής άμεση διέγερση μπορεί να κάνει τις στιγμές χαμηλής διέγερσης πιο δύσκολες στην ανοχή. Μερικά παιδιά είναι πιο πιθανό να πουν ότι βαριούνται όταν το συνηθισμένο παιχνίδι τους φαίνεται λιγότερο ικανοποιητικό από τις οθόνες.

Μπορεί η φράση «βαριέμαι» να σημαίνει κάτι άλλο;

Ναι. Τα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιούν την πλήξη για να περιγράψουν άγχος, μοναξιά, απογοήτευση, κούραση ή αίσθημα έλλειψης προκλήσεων. Εάν η πλήξη είναι συνεχής ή συνοδεύεται από απόσυρση, αλλαγές στη διάθεση ή σχολικές δυσκολίες, αξίζει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τη συνολική εικόνα.

Είναι η πλήξη διαφορετική για τα παιδιά με ΔΕΠΥ;

Μπορεί να είναι. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να βαριούνται πιο γρήγορα ή να έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα να διατηρήσουν την προσοχή τους σε εργασίες χαμηλού ενδιαφέροντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πλήξη μπορεί να αντανακλά μια πραγματική δυσκολία στη ρύθμιση της προσοχής, όχι απλώς μια έλλειψη προσπάθειας.

Συμπέρασμα

Η πλήξη μπορεί να είναι καλή για τα παιδιά όταν είναι περιστασιακή, ασφαλής και ακολουθείται από ευκαιρίες για παιχνίδι, φαντασία ή επίλυση προβλημάτων. Αλλά η επίμονη πλήξη είναι διαφορετική και αξίζει προσοχής. Ο πιο υγιής στόχος δεν είναι η συνεχής ψυχαγωγία, αλλά μια ισορροπημένη ρουτίνα στην οποία τα παιδιά έχουν αρκετή υποστήριξη, αρκετή διέγερση και αρκετό ελεύθερο χώρο για να μάθουν τι να κάνουν με το μυαλό τους.

