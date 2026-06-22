Κρήτη: Σπασμένος αγωγός μετέτρεψε τον ΒΟΑΚ σε λίμνη
Μια σοβαρή διαρροή νερού σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, όταν ένας κεντρικός αγωγός της ΔΕΥΑΗ ‘΄έσκασε”.
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Μια σοβαρή διαρροή νερού σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, όταν ένας κεντρικός αγωγός της ΔΕΥΑΗ ‘΄έσκασε”.
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