Κρήτη: Σπασμένος αγωγός μετέτρεψε τον ΒΟΑΚ σε λίμνη

Μια σοβαρή διαρροή νερού σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, όταν ένας κεντρικός αγωγός της ΔΕΥΑΗ ‘΄έσκασε”.

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