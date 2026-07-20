Εφιαλτικές διακοπές για οικογένεια στην Κρήτη– 37χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

Snapshot Ένας 37χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τη 31χρονη σύζυγό του σε ξενοδοχείο στον Ανισαρά Χερσονήσου, μπροστά στο παιδί τους.

Άτομα που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο κάλεσαν την Αστυνομία μετά την ένταση.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 37χρονο και τον οδήγησε στις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό διερευνάται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση λόγω της βίας σε χώρο φιλοξενίας τουριστών και παρουσίας ανήλικου παιδιού. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στον Ανισαρά Χερσονήσου, με θύμα μια γυναίκα τουρίστρια από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, 37χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε τη σύζυγό του, ηλικίας 31 ετών, ενώ μπροστά στο περιστατικό βρισκόταν και το μικρό παιδί του ζευγαριού.

Η ένταση κινητοποίησε ανθρώπους που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο ξενοδοχείο, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου άνδρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ το περιστατικό διερευνάται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς σημειώθηκε σε χώρο φιλοξενίας τουριστών και μάλιστα παρουσία ανήλικου παιδιού.