Πέθανε η κωφή ηθοποιός Κέιλι Χοτλ: Υποδυόταν την «Τζία» σε δύο ταινίες του King Kong

Snapshot Η 18χρονη ηθοποιός Κέιλι Χοτλ, γνωστή από τον ρόλο της «Τζία» στις ταινίες «Godzilla vs. Kong» και «Godzilla x Kong: The New Empire», σκοτώθηκε σε σοβαρό τροχαίο στο Μέριλαντ.

Η Κέιλι Χοτλ γεννήθηκε σε οικογένεια κωφών και χρησιμοποίησε άπταιστα τη νοηματική γλώσσα, υποδυόμενη τον χαρακτήρα της «Τζία» που επικοινωνούσε με τον King Kong μέσω νοηματικής.

Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για το βραβείο Saturn για την καλύτερη ερμηνεία από νεότερο ηθοποιό για την ταινία του 2024.

Ο πατέρας της ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω ζωντανής μετάδοσης και θα ταξιδέψει από το Τέξας για να παραλάβει τη σορό της.

Η Κέιλι συμμετείχε επίσης σε διαφημίσεις και σε ενημερωτικό έργο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της κοινότητας των κωφών. Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός Κέιλι Χοτλ, γνωστή από τον ρόλο της «Τζία» σε δύο ταινίες του «Γκοτζίλα», σκοτώθηκε σε τροχαίο σήμερα το πρωί , όπως ανακοίνωσε ο πατέρας της.

Σε μία ζωντανή μετάδοση 23 λεπτών, ο πατέρας της, Τζόσουα Χοτλ, εξήγησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι η ηθοποιός, μόλις 18 χρονών, ενεπλάκη σε πολύ σοβαρό τροχαίο στο Μέριλαντ και άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Ο ίδιος θα πρέπει να πετάξει από το Τέξας προκειμένου να παραλάβει τη σορό της.

Ποια ήταν η Kaylee Hottle

Η Κέιλι Χοτλ γεννήθηκε το 2007 σε μία οικογένεια κωφών, στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Από τη μεριά του πατέρα της έχει τέσσερις γενιές κωφούς συγγενείς και η ίδια έμαθε άπταιστα την νοηματική γλώσσα.

Το 2017, εμφανίστηκε σε μια διαφήμιση για υπηρεσία βιντεοκλήσης, καθώς και σε άλλες διαφημίσεις. Συμμετείχε επίσης στο ενημερωτικό έργο «10 Deaf Children: One powerful Message», που στοχεύει στην προώθηση της υποστήριξης της κοινότητας των κωφών στην επιδίωξη ίσων δικαιωμάτων.

Το 2021 εμφανίστηκε στην ταινία «Godzilla vs. Kong» και στη συνέχεια του 2024, «Godzilla x Kong: The New Empire» . Για την τελευταία, ήταν υποψήφια για το βραβείο Saturn για την καλύτερη ερμηνεία από νεότερο ηθοποιό .

Στην ταινία υποδυόταν τον χαρακτήρα της «Jia», μίας έφηβης που επικοινωνούσε με τον King Kong στη νοηματική.

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