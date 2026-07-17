Μπρέντα Φρίκερ: Πέθανε στα 81 της η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός – Είχε παίξει στο Home Alone 2

Snapshot Η Μπρέντα Φρίκερ, βραβευμένη με Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο το 1990, απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Έγινε η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο της στη ταινία «My Left Foot».

Πρωταγωνίστησε σε δημοφιλείς παραγωγές όπως η σειρά «Casualty» και η ταινία «Home Alone 2».

Η καριέρα της περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές σε ταινίες όπως «So I Married An Axe Murderer» και «Veronica Guerin».

Η ίδια είχε εκφράσει ότι η επιτυχία της στα Όσκαρ ίσως επηρέασε αρνητικά την εξέλιξη της καριέρας της. Snapshot powered by AI

Η ιρλανδή ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ, η οποία κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία του 1989 «My Left Foot» και είχε αγαπημένους ρόλους στις ταινίες «Home Alone 2» και στην τηλεοπτική σειρά «Casualty», απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Η Φρίκερ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο το 1990 για την ερμηνεία της ως μητέρα του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην ταινία «Το αριστερό μου πόδι».

Ερμήνευσε τον ρόλο της νοσοκόμας Μέγκαν Ροτς στη σειρά «Casualty» του BBC από το 1986, κάνοντας την τελευταία της εμφάνιση το 2010· επίσης, υποδύθηκε την κυρία με τα περιστέρια στο Σέντραλ Παρκ στη συνέχεια της ταινίας «Home Alone» του 1992.

Σε δήλωσή του, ο ατζέντης της, Φιλ Μπέλφιλντ, είπε: «Δεν θα ξαναδούμε ποτέ κάποια σαν αυτήν και ο κόσμος είναι φτωχότερος χωρίς αυτήν.»

Πρόσθεσε: «Ήταν τιμή μου που την γνώρισα, την αγάπησα και συνεργάστηκα μαζί της, και θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου και στην καρδιά τόσων πολλών οπαδών του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο.»

Η Κάθι Σίπτον, που υποδύθηκε τη Λίζα «Ντάφι» Ντάφιν, πρόσθεσε ότι η Φρίκερ ήταν «ένα από τα πιο αυθεντικά άτομα που έχω γνωρίσει ποτέ». «Ζούσε τη ζωή της με θάρρος, με όλα τα ελαττώματά της. Την αγαπούσα για το πνεύμα της, τη νοημοσύνη της και το λαμπρό χιούμορ της», δήλωσε η Σίπτον στο BBC.

Το βιογραφικό και η πορεία της

Γεννημένη στο Δουβλίνο, η Φρίκερ ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός με ρόλους στην τηλεόραση και το θέατρο, μεταξύ των οποίων η πρώτη ιρλανδική σαπουνόπερα «Tolka Row» τη δεκαετία του 1960, η σαπουνόπερα του ITV «Coronation Street» το 1977, καθώς και το έργο «Licking Hitler» της σειράς «Play For Today», σε σενάριο του Ντέιβιντ Χέαρ, το 1978.

Συμμετείχε στο καστ του πρώτου επεισοδίου της μακροχρόνιας ιατρικής σειράς της BBC «Casualty» το 1986, παρέμεινε σταθερό μέλος του καστ μέχρι το 1990 και επέστρεφε τακτικά τα επόμενα χρόνια.

Έγραψε ιστορία το 1990, όταν έγινε η πρώτη ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, ξεπερνώντας αστέρες του Χόλιγουντ όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Αντζέλικα Χιούστον.

Η ταινία «Το αριστερό μου πόδι» (My Left Foot) αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός Ιρλανδού άνδρα ονόματι Κρίστι Μπράουν, τον οποίο υποδύθηκε ο Ντέι-Λιούις, ο οποίος γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και μπορούσε να ελέγχει μόνο το αριστερό του πόδι. Ο ηθοποιός κέρδισε επίσης Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Ένας άλλος αξέχαστος ρόλος ήρθε δύο χρόνια αργότερα, όταν η Φρίκερ επιλέχθηκε για τον ρόλο της άστεγης γυναίκας με τα πουλιά, με την οποία ο Κέβιν του Μακόλεϊ Κάλκιν γίνεται φίλος στην ταινία «Home Alone 2».

Μεταξύ των άλλων ταινιών στις οποίες συμμετείχε συγκαταλέγονται οι «So I Married An Axe Murderer» του 1993, «Angels In The Outfield» του 1994, «A Time To Kill» του 1996 και «Veronica Guerin» του 2003.

Ωστόσο, αργότερα ισχυρίστηκε ότι η καριέρα της θα είχε εξελιχθεί καλύτερα αν δεν ήταν η επιτυχία της στα Όσκαρ.