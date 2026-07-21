Η νύχτα που ο Νίκος Σεργιανόπουλος βρέθηκε νεκρός

Έγκλημα χωρίς φίλτρα.Το true crime podcast του Newsbomb.gr ερευνά τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα. Από αποδράσεις που θυμίζουν ταινία, μέχρι ανεξιχνίαστα εγκλήματα και θρυλικούς καταζητούμενους, κάθε επεισόδιο είναι μια βουτιά στην αθέατη πλευρά της πραγματικότητας.

Ο Νίκος Σεργιανόπουλος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου. Με το ιδιαίτερο παρουσιαστικό του, το αναμφισβήτητο υποκριτικό του ταλέντο και τη διακριτική του προσωπικότητα, κατάφερε να χτίσει μια σπουδαία καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες.

Γεννημένος στις 24 Σεπτεμβρίου 1952, ακολούθησε από νωρίς τον δρόμο της υποκριτικής. Στο θέατρο απέδειξε τις δυνατότητές του μέσα από απαιτητικούς ρόλους, όμως ήταν η τηλεόραση που τον έκανε γνωστό σε κάθε ελληνικό σπίτι. Το κοινό τον αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά «Δύο Ξένοι», όπου υποδύθηκε τον αριστοκρατικό και εκκεντρικό Κωνσταντίνο Μαρκορά.

Η Ντίνα Κώνστα και ο Νίκος Σεργιανόπουλος

Η επιτυχία του συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, με συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές και θεατρικές παραστάσεις. Ο Νίκος Σεργιανόπουλος θεωρούνταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η ζωή του θα τελείωνε με έναν τόσο φρικτό τρόπο.

Η σορός του Νίκου Σεργιανόπουλου μεταφέρεται από το σπίτι του στο Παγκράτι MOTIONTEAM

Το πρωινό που πάγωσε όλη την Ελλάδα

Ήταν Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, η οικιακή βοηθός του ηθοποιού έφτασε, όπως κάθε μέρα, στο διαμέρισμά του στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας, στην οδό Μετεώρων 14-16, στο Παγκράτι.

Είχε προηγουμένως προσπαθήσει αρκετές φορές να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά, όμως εκείνος δεν απαντούσε. Αρχικά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα, καθώς πίστεψε ότι ίσως κοιμόταν. Όταν όμως πέρασε αρκετή ώρα χωρίς καμία ανταπόκριση, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το κλειδί που της είχε δώσει ο ίδιος και μπήκε στο διαμέρισμα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εικόνα που δεν θα ξεχνούσε ποτέ.

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ηθοποιού EUROKINISSI

Ο Νίκος Σεργιανόπουλος ήταν πεσμένος ανάσκελα στο πάτωμα του σαλονιού, γυμνός, μέσα σε μια μεγάλη λίμνη αίματος. Το σώμα του έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ παντού γύρω του υπήρχαν ίχνη της άγριας πάλης που είχε προηγηθεί.

Οι κραυγές της γυναίκας κινητοποίησαν αμέσως τους ενοίκους της πολυκατοικίας. Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι. Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία και προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Πλήθος κόσμου έξω από το σπίτι του ηθοποιού EUROKINISSI

Ένα διαμέρισμα γεμάτο στοιχεία

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και οι άνδρες της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας ξεκίνησαν αμέσως την αυτοψία.

Με την πρώτη ματιά, το σπίτι έμοιαζε να είχε γίνει στόχος ληστείας. Συρτάρια είχαν ανοιχτεί, ντουλάπες είχαν αδειάσει και αντικείμενα βρίσκονταν σκορπισμένα στο πάτωμα.

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι πίσω από αυτή την εικόνα κρυβόταν κάτι διαφορετικό.

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ηθοποιού EUROKINISSI

Η εξώπορτα δεν είχε παραβιαστεί από έξω. Αντίθετα, υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε δεχθεί παρέμβαση από το εσωτερικό του σπιτιού. Αυτό σήμαινε πως ο δράστης δεν είχε εισβάλει, αλλά είχε μπει νόμιμα στο διαμέρισμα. Είτε είχε προσκληθεί από τον ίδιο τον ηθοποιό είτε είχαν φτάσει μαζί.

Το στοιχείο αυτό άλλαζε εντελώς την κατεύθυνση της έρευνας.

Η σορός του Νίκου Σεργιανόπουλου μεταφέρεται από το σπίτι του στο Παγκράτι EUROKINISSI

Οι 21 μαχαιριές και η μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τη σκληρότητα της επίθεσης. Ο Νίκος Σεργιανόπουλος είχε δεχθεί συνολικά 21 μαχαιριές στον λαιμό, στο στήθος, στην κοιλιά και στην πλάτη.

Στα χέρια του βρέθηκαν αμυντικά τραύματα, κάτι που έδειχνε ότι προσπάθησε να προστατευτεί και πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις πριν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός του προήλθε από τα πολλαπλά τραύματα που προκάλεσαν εκτεταμένη αιμορραγία.

Το σπίτι του Νίκου Σεργιαννόπουλου EUROKINISSI

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ακόμη την παρουσία κοκαΐνης, προϊόντων κάνναβης και διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών στον οργανισμό του, στοιχεία που καταγράφηκαν στη δικογραφία και αξιολογήθηκαν από τις Αρχές.

Το φέρετρο του Νίκου Σεργιανόπουλου κατά την εξόδιο ακολουθία του ήταν κλειστό, λόγω των πολλαπλών τραυμάτων που είχε υποστεί ο ηθοποιός κατά τη δολοφονία του. Eurokinissi

Το λάθος που πρόδωσε τον δολοφόνο

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα ήταν το ίδιο το όπλο του εγκλήματος. Το μαχαίρι δεν είχε μεταφερθεί από τον δράστη. Ανήκε στο σετ μαχαιριών της κουζίνας του ηθοποιού.

Οι αστυνομικοί το βρήκαν πλυμένο, σκουπισμένο και τοποθετημένο ξανά μέσα στο συρτάρι. Η λάμα του είχε στραβώσει από τη δύναμη με την οποία χρησιμοποιήθηκε.

Στο μπάνιο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στην κουρτίνα της μπανιέρας, στον νιπτήρα και σε μια πετσέτα. Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι ο δράστης είχε προσπαθήσει να καθαρίσει τα χέρια και το σώμα του πριν φύγει.

Παράλληλα, στο πάτωμα υπήρχαν γυμνά αποτυπώματα ποδιών που οδηγούσαν από το σημείο της δολοφονίας προς το μπάνιο, αφήνοντας πίσω τους πολύτιμα στοιχεία.

Τι έλειπε από το σπίτι

Κατά την καταγραφή των αντικειμένων διαπιστώθηκε ότι έλειπαν:

το κινητό τηλέφωνο του ηθοποιού,

δύο φορητοί υπολογιστές,

περίπου 100 ευρώ,

τα κλειδιά του σπιτιού,

τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Η εικόνα έμοιαζε με ληστεία.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν πείθονταν. Η αγριότητα της επίθεσης δεν δικαιολογούσε μια απλή κλοπή.

Οι έρευνες οδηγούν σε έναν συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων

Οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν το τελευταίο 24ωρο του ηθοποιού.

Ζητήθηκε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ερευνήθηκαν το αυτοκίνητό του και το σκάφος του, ενώ δεκάδες άτομα πέρασαν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για κατάθεση.

Σταδιακά προέκυψε ότι ο Νίκος Σεργιανόπουλος συνήθιζε να γνωρίζει περιστασιακά άνδρες σε διάφορα σημεία της Αθήνας και ορισμένες φορές τους καλούσε στο σπίτι του.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έναν πραγματικό αγώνα δρόμου στις περιοχές όπου σύχναζαν αυτά τα άτομα, αναζητώντας κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στον δολοφόνο.

Οι ημέρες περνούσαν και η υπόθεση έδειχνε να έχει «παγώσει».

Η ανατροπή ύστερα από 51 ημέρες

Πενήντα μία ημέρες μετά τη δολοφονία ήρθε η μεγάλη εξέλιξη. Τα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δακτυλικά αποτυπώματα, αποτυπώματα παλάμης αλλά και γυμνού ποδιού που είχαν συλλεχθεί από το διαμέρισμα.

Όλα οδηγούσαν σε έναν 30χρονο Γεωργιανό, τον Ντέιβιντ Μουρτικνέλι, ο οποίος διέμενε παράνομα στην Ελλάδα. Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό και τελικά τον εντόπισαν στην περιοχή της Πατησίων. Η σύλληψή του έβαλε τέλος στο μυστήριο που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η ομολογία του δολοφόνου

Κατά την ανάκρισή του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στο σπίτι του Νίκου Σεργιανόπουλου το βράδυ της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχαν γνωριστεί λίγες ώρες νωρίτερα στην πλατεία Βικτωρίας. Ο ηθοποιός τού πρότεινε να μεταβούν στο σπίτι του για να κάνουν χρήση κοκαΐνης, ενώ του ανέφερε ότι αργότερα θα έρχονταν και γυναίκες.

Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, ήπιαν μπίρες, κάπνισαν και έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Το σπίτι του ηθοποιού μετά τη δολοφονία

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ξέσπασε έντονος καβγάς, ο οποίος κατέληξε σε μια βίαιη συμπλοκή. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι άρπαξε το μαχαίρι και μαχαίρωσε επανειλημμένα τον ηθοποιό.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτέλεσαν μέρος της απολογίας του. Δεν υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας και, επομένως, οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

Η προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης κατευθύνθηκε στο μπάνιο, όπου πλύθηκε για να απομακρύνει τα αίματα από το σώμα και τα χέρια του.

Στη συνέχεια καθάρισε το μαχαίρι, το επέστρεψε στο συρτάρι της κουζίνας και αναστάτωσε όλους τους χώρους του σπιτιού, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είχε προηγηθεί ληστεία.

Ο δολοφόνος του Νίκου Σεργιαννόπουλου

Πριν φύγει, πήρε μαζί του χρήματα, τους δύο φορητούς υπολογιστές, το κινητό τηλέφωνο και τα κλειδιά. Αργότερα οι υπολογιστές βρέθηκαν στην κατοχή του, ενώ για το κινητό δήλωσε ότι το είχε πουλήσει.

Μετά την ομολογία και τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του κατηγορούμενου, ο οποίος οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.