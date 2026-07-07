Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

Το 2011, ο Στανισλάβ Μπακατσίεφ, η Δημητρίνα Μπορίσοβα και η μόλις τεσσάρων ετών κόρη τους, Άννυ, αφήνουν πίσω τους τη Βουλγαρία και εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Η οικογένεια βρίσκει καταφύγιο στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Μιχαήλ Βόδα. Όμως, πίσω από την προσπάθεια προσαρμογής, η καθημερινότητα αποδεικνύεται δύσκολη καθώς μέσα στο σπίτι της οικογένειας υπήρχαν καθημερινές εντάσεις.

Ο πατέρας εμφανίζεται με ασταθή τρόπο ζωής και φέρεται να διατηρεί επαφές με άτομα του παραβατικού χώρου, ενώ υπάρχουν και αναφορές που τον συνδέουν με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η στιγμή που όλα αλλάζουν

Στις 17 Απριλίου 2015, η μητέρα φεύγει για τη Γερμανία, με σκοπό να εργαστεί και να τακτοποιήσει προσωπικές εκκρεμότητες. Η μικρή Άννυ μένει στην Αθήνα με τον πατέρα της, ενώ στο ίδιο σπίτι φιλοξενείται προσωρινά και ένας φίλος του, ο Νικολάι Αχμέντοφ.

Λίγες ημέρες αργότερα, όταν η μητέρα επιστρέφει, έρχεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό κενό: το παιδί δεν βρίσκεται πουθενά. Ο πατέρας ισχυρίζεται πως ξύπνησε ένα πρωί και η κόρη του είχε εξαφανιστεί, χωρίς να μπορεί να δώσει σαφείς εξηγήσεις.

Παρά το γεγονός αυτό, δεν ενημερώνει άμεσα τις αρχές και συνεχίζει την καθημερινότητά του, υποστηρίζοντας προς τρίτους ότι η Άννυ βρίσκεται με τη μητέρα της.

Η πιπίλα που οδήγησε στη λύση του εγκλήματος

Στις 21 Απριλίου 2015, η μητέρα απευθύνεται στην αστυνομία και δηλώνει επίσημα την εξαφάνιση της κόρης της. Η καθυστέρηση αρκετών ημερών δημιουργεί από την αρχή έντονο προβληματισμό.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται αρχικά ως εξαφάνιση ανηλίκου, χωρίς ξεκάθαρα στοιχεία για εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ.

Στις αρχές Μαΐου, οι έρευνες στο διαμέρισμα της οικογένειας αποκαλύπτουν κρίσιμα στοιχεία. Ίχνη αίματος εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία του χώρου και αποστέλλονται για εργαστηριακή ανάλυση.

Η ταυτοποίηση μέσω DNA οδηγεί σε ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα: τα ίχνη ανήκουν στην μικρή Άννυ. Από εκείνη τη στιγμή, η υπόθεση παύει να θεωρείται εξαφάνιση και μετατρέπεται σε έρευνα για βαρύ έγκλημα.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει και ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο του παιδιού, η πιπίλα της, η οποία βοηθά στην επιβεβαίωση του γενετικού υλικού και «δένει» τα ευρήματα με το διαμέρισμα.

Τεμάχισε το παιδί, πήρε τα κομμάτια, τα έβρασε και τα μοίρασε σε κάδους

Οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επιχειρήθηκε συστηματική απόκρυψη στοιχείων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, έγιναν προσπάθειες καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης αποδεικτικών στοιχείων. Ο πατέρας τεμάχισε το παιδί, πήρε τα κομμάτια, τα έβρασε με ρύζι και τα μοίρασε σε κάδους της Αθήνας.

Ο πατέρας συλλαμβάνεται και οδηγείται ενώπιον των αρχών. Στην απολογία του παραδέχεται πράξεις που σχετίζονται με την εξαφάνιση της σορού, χωρίς να αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού.

Οι φράσεις του καταγράφονται και προκαλούν αποτροπιασμό:

«Ήθελα να τη θάψω… δεν είχα φτυάρι… το παιδί ήταν σαν πέτρα… αναγκάστηκα να το κόψω και να το πετάξω στα σκουπίδια».

Οι ισχυρισμοί περί πιθανής εμπλοκής ναρκωτικών ουσιών δεν γίνονται δεκτοί από τις αρχές.

Προσπάθησε να σβήσει κάθε ίχνους

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι μετά το περιστατικό επιχειρήθηκε πλήρης «εξαφάνιση» της παρουσίας του παιδιού από το σπίτι: αντικείμενα πετάχτηκαν, παιχνίδια και έπιπλα απομακρύνθηκαν, ενώ ακόμη και η κούνια της Άννυ φέρεται να πωλήθηκε για ελάχιστα χρήματα.

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει προσπάθεια συστηματικής απομάκρυνσης κάθε ίχνους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό εντάσσεται σε ένα περιβάλλον έντονων συγκρούσεων, προσωπικών εντάσεων και ψυχολογικής αποσταθεροποίησης. Το παιδί, όπως εκτιμάται, βρισκόταν σε συνθήκες παραμέλησης και έλλειψης προστασίας.

Ισόβια ο πατέρας, αθώα η μητέρα

Τον Ιούνιο του 2015, ο πατέρας, η μητέρα και ο φίλος του οδηγούνται στη δικαιοσύνη με διαφορετικές κατηγορίες. Ο πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ο φίλος για συνέργεια και η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το 2017, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, η υπόθεση ολοκληρώνεται. Ο πατέρας καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη και για περιύβριση νεκρού, ο φίλος του κρίνεται ένοχος για συνέργεια, ενώ η μητέρα αθωώνεται.

Η μικρή Άννυ δεν εντοπίστηκε ποτέ. Και αυτό το γεγονός παραμένει το πιο σκληρό και αδιανόητο κομμάτι μιας υπόθεσης που συγκλόνισε τη χώρα.

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