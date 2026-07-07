Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

Η υπόθεση της τετράχρονης Άννυ συγκλόνισε την Ελλάδα, όταν μια φαινομενική εξαφάνιση από σπίτι στο κέντρο της Αθήνας μετατράπηκε γρήγορα σε ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα: Ο πατέρας της, την τεμάχισε, την έβρασε και την πέταξε στα σκουπίδια 
ΕΛΛΑΔΑ
4'

Το 2011, ο Στανισλάβ Μπακατσίεφ, η Δημητρίνα Μπορίσοβα και η μόλις τεσσάρων ετών κόρη τους, Άννυ, αφήνουν πίσω τους τη Βουλγαρία και εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Η οικογένεια βρίσκει καταφύγιο στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Μιχαήλ Βόδα. Όμως, πίσω από την προσπάθεια προσαρμογής, η καθημερινότητα αποδεικνύεται δύσκολη καθώς μέσα στο σπίτι της οικογένειας υπήρχαν καθημερινές εντάσεις.

Ο πατέρας εμφανίζεται με ασταθή τρόπο ζωής και φέρεται να διατηρεί επαφές με άτομα του παραβατικού χώρου, ενώ υπάρχουν και αναφορές που τον συνδέουν με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

dolofonia-tis-mikris-annu

Η στιγμή που όλα αλλάζουν

Στις 17 Απριλίου 2015, η μητέρα φεύγει για τη Γερμανία, με σκοπό να εργαστεί και να τακτοποιήσει προσωπικές εκκρεμότητες. Η μικρή Άννυ μένει στην Αθήνα με τον πατέρα της, ενώ στο ίδιο σπίτι φιλοξενείται προσωρινά και ένας φίλος του, ο Νικολάι Αχμέντοφ.

Λίγες ημέρες αργότερα, όταν η μητέρα επιστρέφει, έρχεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό κενό: το παιδί δεν βρίσκεται πουθενά. Ο πατέρας ισχυρίζεται πως ξύπνησε ένα πρωί και η κόρη του είχε εξαφανιστεί, χωρίς να μπορεί να δώσει σαφείς εξηγήσεις.

Παρά το γεγονός αυτό, δεν ενημερώνει άμεσα τις αρχές και συνεχίζει την καθημερινότητά του, υποστηρίζοντας προς τρίτους ότι η Άννυ βρίσκεται με τη μητέρα της.

diki-anni.jpg

Η πιπίλα που οδήγησε στη λύση του εγκλήματος

Στις 21 Απριλίου 2015, η μητέρα απευθύνεται στην αστυνομία και δηλώνει επίσημα την εξαφάνιση της κόρης της. Η καθυστέρηση αρκετών ημερών δημιουργεί από την αρχή έντονο προβληματισμό.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται αρχικά ως εξαφάνιση ανηλίκου, χωρίς ξεκάθαρα στοιχεία για εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ.

Στις αρχές Μαΐου, οι έρευνες στο διαμέρισμα της οικογένειας αποκαλύπτουν κρίσιμα στοιχεία. Ίχνη αίματος εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία του χώρου και αποστέλλονται για εργαστηριακή ανάλυση.

Η ταυτοποίηση μέσω DNA οδηγεί σε ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα: τα ίχνη ανήκουν στην μικρή Άννυ. Από εκείνη τη στιγμή, η υπόθεση παύει να θεωρείται εξαφάνιση και μετατρέπεται σε έρευνα για βαρύ έγκλημα.

annu.jpg

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει και ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο του παιδιού, η πιπίλα της, η οποία βοηθά στην επιβεβαίωση του γενετικού υλικού και «δένει» τα ευρήματα με το διαμέρισμα.

Τεμάχισε το παιδί, πήρε τα κομμάτια, τα έβρασε και τα μοίρασε σε κάδους

Οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επιχειρήθηκε συστηματική απόκρυψη στοιχείων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, έγιναν προσπάθειες καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης αποδεικτικών στοιχείων. Ο πατέρας τεμάχισε το παιδί, πήρε τα κομμάτια, τα έβρασε με ρύζι και τα μοίρασε σε κάδους της Αθήνας.

Ο πατέρας συλλαμβάνεται και οδηγείται ενώπιον των αρχών. Στην απολογία του παραδέχεται πράξεις που σχετίζονται με την εξαφάνιση της σορού, χωρίς να αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού.

dolofonia-tis-mikris-annu04.jpg

Οι φράσεις του καταγράφονται και προκαλούν αποτροπιασμό:
«Ήθελα να τη θάψω… δεν είχα φτυάρι… το παιδί ήταν σαν πέτρα… αναγκάστηκα να το κόψω και να το πετάξω στα σκουπίδια».

Οι ισχυρισμοί περί πιθανής εμπλοκής ναρκωτικών ουσιών δεν γίνονται δεκτοί από τις αρχές.

Προσπάθησε να σβήσει κάθε ίχνους

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι μετά το περιστατικό επιχειρήθηκε πλήρης «εξαφάνιση» της παρουσίας του παιδιού από το σπίτι: αντικείμενα πετάχτηκαν, παιχνίδια και έπιπλα απομακρύνθηκαν, ενώ ακόμη και η κούνια της Άννυ φέρεται να πωλήθηκε για ελάχιστα χρήματα.

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει προσπάθεια συστηματικής απομάκρυνσης κάθε ίχνους.

dolofonia-tis-mikris-annu06.jpg

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό εντάσσεται σε ένα περιβάλλον έντονων συγκρούσεων, προσωπικών εντάσεων και ψυχολογικής αποσταθεροποίησης. Το παιδί, όπως εκτιμάται, βρισκόταν σε συνθήκες παραμέλησης και έλλειψης προστασίας.

dolofonia-tis-mikris-annu02.jpg

Ισόβια ο πατέρας, αθώα η μητέρα

Τον Ιούνιο του 2015, ο πατέρας, η μητέρα και ο φίλος του οδηγούνται στη δικαιοσύνη με διαφορετικές κατηγορίες. Ο πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ο φίλος για συνέργεια και η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το 2017, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, η υπόθεση ολοκληρώνεται. Ο πατέρας καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη και για περιύβριση νεκρού, ο φίλος του κρίνεται ένοχος για συνέργεια, ενώ η μητέρα αθωώνεται.

dolofonia-tis-mikris-annu01.jpg

Η μικρή Άννυ δεν εντοπίστηκε ποτέ. Και αυτό το γεγονός παραμένει το πιο σκληρό και αδιανόητο κομμάτι μιας υπόθεσης που συγκλόνισε τη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκαν εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών σε Δάφνη, Άγιο Δημήτριο

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Παραγουανή πολιτικός απειλεί με «νομικές ενέργειες» τον Εμπαπέ μετά το ρατσιστικό της παραλήλημα

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι «μακράν» το Νο 1 στο TikTok

08:24WHAT THE FACT

YouTuber επισκέπτεται το «πιο απομονωμένο ξενοδοχείο» του κόσμου

08:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τέλος από τον πάγκο της Πορτογαλίας ο Μαρτίνεθ - Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με την Λιβύη; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η «συμφωνία Μπούλος», το ενδιαφέρον των Αμερικανών και η στάση της Αθήνας

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Toyota: Μπαίνει στην κατασκευή αεροσκαφών με ηλεκτρικά αεροταξί

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ θα αποκαλύψει οπλικές συμφωνίες ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων - Τα σουηδικά GlobalEye παίρνουν τη θέση των AWACS

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του - «Ήταν όνειρο ζωής»

07:34ΥΓΕΙΑ

Γιατί όταν κάνει ζέστη αυξάνονται τα περιστατικά πέτρας στο νεφρό

07:31ΜΑΝΤΕΙΟ

«Βράζουν» οι άτυχοι με τις καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος, «βράζουν» και στο ΠΑΣΟΚ με Σγουρό και Φαραντούρη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος του μπακλαβά» κλιμακώνεται: Τουρκία και Ελλάδα προσφεύγουν στην UNESCO

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για 7ετία Μητσοτάκη: Εξόφθαλμα fake news ο απολογισμός της κυβέρνησης

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουλίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Απόψε το δείπνο ηγετών - Σε δοκιμασία το μέλλον της Συμμαχίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τα επόμενα βήματα των Αρχών μετά το «αδιέξοδο» των ερευνών - Δεν αποδεικνύεται ενοχοποίηση του Ιταλού

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του - «Ήταν όνειρο ζωής»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

04:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το football νίκησε το soccer, το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με την Λιβύη; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η «συμφωνία Μπούλος», το ενδιαφέρον των Αμερικανών και η στάση της Αθήνας

01:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύπνησε» η Αίτνα: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας – Δείτε live εικόνα

07:34ΥΓΕΙΑ

Γιατί όταν κάνει ζέστη αυξάνονται τα περιστατικά πέτρας στο νεφρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ