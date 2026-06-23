Κρήτη: Έπνιξε τα παιδιά του για να εκδικηθεί τη σύζυγό του - 27 χρόνια μετά κυκλοφορεί ελεύθερος

Υπάρχουν εγκλήματα που δεν χωρούν εύκολα στην ανθρώπινη λογική. Υποθέσεις που ξεπερνούν τα όρια της οικογενειακής τραγωδίας. Μία από αυτές είναι η τριπλή παιδοκτονία στον Αλμυρό ποταμό στην Κρήτη, τον Σεπτέμβριο του 1999. Ένα έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, σφράγισε ζωές και εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα μέχρι σήμερα, καθώς ο δράστης έχει αποφυλακιστεί και κυκλοφορεί ελεύθερος από το 2018.

Πίσω από την υπόθεση βρισκόταν μια οικογένεια που είχε ήδη διαλυθεί από τον χωρισμό των γονιών. Ο Γιώργος Μεταξάκης και η σύζυγός του, Αργυρώ, βρίσκονταν σε διάσταση. Οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες, με συνεχείς εντάσεις και συγκρούσεις, κυρίως γύρω από την επιμέλεια και την οικογενειακή ζωή.

Μαζί είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά:

την 12χρονη Κωνσταντίνα

τον 10χρονο Γιάννη

τον 4χρονο Νίκο

και ένα βρέφος μόλις 2 ετών

Η μοιραία μέρα του Σεπτεμβρίου 1999

Ένα απόγευμα του Σεπτεμβρίου, ο πατέρας επισκέφθηκε το σπίτι όπου ζούσαν τα παιδιά με τη μητέρα τους. Με το πρόσχημα μιας απλής βόλτας και παιχνιδιού, πήρε και τα τέσσερα παιδιά μαζί του. Κανείς εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα τα έβλεπαν ζωντανά.

Ο Γιώργος Μεταξάκης οδήγησε προς τον Αλμυρό ποταμό, μια περιοχή απομονωμένη, μακριά από κατοικημένες ζώνες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η επιλογή του σημείου δεν ήταν τυχαία: επρόκειτο για χώρο χωρίς άμεση πρόσβαση ή μάρτυρες. Καθ’ όλη τη διαδρομή, τα παιδιά πίστευαν ότι πηγαίνουν απλώς για παιχνίδι.

Όταν έφτασαν στο σημείο, ο πατέρας ακινητοποίησε τα παιδιά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τα στοιχεία της δικογραφίας, έδεσε την 12χρονη κόρη του μέσα στο αυτοκίνητο, οδήγησε τα τρία αγόρια προς το ποτάμι και τα έσπρωξε στο νερό, όπου και πνίγηκαν.

Η 12χρονη έμεινε δεμένη, ανήμπορη να αντιδράσει, ενώ άκουγε και έβλεπε όσα συνέβαιναν.

Μετά την πράξη του, ο δράστης επέστρεψε στο αυτοκίνητο. Η κόρη του τον ρώτησε για τα αδέλφια της. Τότε, σύμφωνα με τις καταθέσεις, εκείνος της είπε ότι είχαν διλητιριαστεί.

Στη συνέχεια, την εγκατέλειψε προσωρινά δεμένη και προσπάθησε να διαφύγει.

Πώς η 12χρονη έβαλε τον πατέρα της φυλακή

Η 12χρονη κατάφερε να λυθεί και έφτασε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε τι είχε συμβεί και υπέδειξε το σημείο στον ποταμό. Οι αστυνομικές Αρχές έσπευσαν άμεσα και εντόπισαν τα άψυχα σώματα των τριών παιδιών μέσα στο νερό.

Ο Γιώργος Μεταξάκης συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι τα παιδιά έπεσαν μόνα τους στο νερό. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ από τα ευρήματα.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τα παιδιά δεν έπεσαν τυχαία στο ποτάμι.

Συγκεκριμένα:

υπήρχαν ενδείξεις ότι τα σώματα σπρώχτηκαν με βία στο νερό

το ένα παιδί έφερε αμυχές, σημάδια αντίστασης

ο πνιγμός ήταν αποτέλεσμα εξωτερικής ενέργειας και όχι ατυχήματος

Παράλληλα, μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε προσωπικό ημερολόγιο.

Το ημερολόγιο-ντοκουμέντο

Το ημερολόγιο του δράστη περιείχε ανησυχητικές καταγραφές:

έντονη ζήλια και οργή προς τη σύζυγό του

αναφορές στον χωρισμό

συναισθηματική αποσταθεροποίηση

και σκέψεις που έδειχναν κλιμακούμενη επιθετικότητα

Οι Αρχές το θεώρησαν κρίσιμο στοιχείο για το κίνητρο της πράξης: την εκδίκηση προς τη μητέρα των παιδιών.

Η δίκη, η καταδίκη και η απελευθέρωση

Το δικαστήριο έκρινε τον Γιώργο Μεταξάκη ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η ποινή ήταν, τρεις φορές ισόβια κάθειρξη, μία για κάθε παιδί. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ίδιος δεν παραδέχθηκε ποτέ την πράξη του.

Το 2018, έπειτα από 19 χρόνια εγκλεισμού, αποφυλακίστηκε με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί αποσυμφόρησης των φυλακών.

Η αποφυλάκισή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς επρόκειτο για μία από τις πιο βαριές υποθέσεις στην ελληνική εγκληματολογική ιστορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έκτοτε ζει απομονωμένος, μακριά από την Κρήτη.

Η ζωή της μητέρας μετά την τραγωδία

Η Αργυρώ Μεταξάκη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο αδιανόητες απώλειες που μπορεί να βιώσει άνθρωπος. Μέσα σε λίγα λεπτά, έχασε τρία από τα τέσσερα παιδιά της. Παρά το τραύμα, παρέμεινε στην Κρήτη και αφιερώθηκε στην ανατροφή της μοναδικής κόρης που επέζησε. Μετά από χρόνια, η κόρη της δημιούργησε τη δική της οικογένεια και έφυγε στο εξωτερικό.

Η ίδια η μητέρα έχει περιγράψει σε συνεντεύξεις της ότι η επόμενη μέρα ήταν η πιο δύσκολη. Ότι η επιβίωση δεν ήταν επιλογή αλλά ανάγκη. Ότι έπρεπε να συνεχίσει για το ένα παιδί που της είχε απομείνει, κουβαλώντας πάντα μέσα της τα άλλα τρία.