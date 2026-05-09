Την τεμάχισε και την έψαχνε σε εκπομπές - Ο δολοφόνος, το τεμαχισμένο πτώμα και η αποφυλάκισή του 

Η ιστορία της Τζούλι Μαρί Σκάλι και του Γιώργου Σκιαδόπουλου είναι μια από τις πιο σκοτεινές και περίπλοκες υποθέσεις εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
CRIME STUDY • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 13

Την τεμάχισε και την έψαχνε σε εκπομπές - Ο δολοφόνος, το τεμαχισμένο πτώμα και η αποφυλάκισή του

00.00/03:07

Έγκλημα χωρίς φίλτρα.Το true crime podcast του Newsbomb.gr ερευνά τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα. Από αποδράσεις που θυμίζουν ταινία, μέχρι ανεξιχνίαστα εγκλήματα και θρυλικούς καταζητούμενους, κάθε επεισόδιο είναι μια βουτιά στην αθέατη πλευρά της πραγματικότητας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ PODCAST

Spotify Apple

CRIME STUDY - ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
3'

Τον Νοέμβριο του 1997, ο 22χρονος Γιώργος Σκιαδόπουλος, τρίτος μηχανικός σε κρουαζιερόπλοιο, συναντά την 29χρονη Τζούλι Μαρί Σκάλι. Η Τζούλι, πρώην μοντέλο, παντρεμένη για επτά χρόνια και μητέρα ενός τρίχρονου κοριτσιού, ταξίδευε με τον σύζυγό της. Η γνωριμία τους ξεκίνησε φιλικά, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε έντονη, αμοιβαία έλξη. Το σκηνικό ήταν ιδανικό: Θάλασσα, ήλιος και η μαγεία της Καραϊβικής. Όπως περιγράφουν τα ρεπορτάζ, η Τζούλι ένιωθε έλξη για τον νεαρό μηχανικό, ενώ εκείνος εντυπωσιαζόταν από την ομορφιά και τη γοητεία της. Η παθιασμένη επικοινωνία τους άρχισε ήδη στο ταξίδι και σηματοδότησε την αρχή του κεραυνοβόλου έρωτά τους.

1775040331539-273168777-picture1.jpg

Ο έρωτας και τα πρώτα σχέδια

Ένα χρόνο μετά, η Τζούλι, που είχε μπει σε διάσταση με τον σύζυγό της, ταξίδεψε ξανά για να συναντήσει τον Σκιαδόπουλο. Εκείνος τη συστήνει ως αρραβωνιαστικιά του και μαζί κάνουν σχέδια για γάμο και κοινή ζωή στην Καβάλα. Ο Σκιαδόπουλος εγκαταλείπει τη ναυτική του καριέρα και αναλαμβάνει δουλειά ως ταξιτζής, αποφασισμένος να χτίσει μια νέα ζωή μαζί της. Η Τζούλι, από την πλευρά της, παίρνει μέρος του χρηματικού ποσού από το διαζύγιό της και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιθυμία για νέο ξεκίνημα και στον πόνο της απομάκρυνσης από την κόρη της.

picture10.jpg

Οι ανησυχίες και οι φόβοι για το μέλλον τους αρχίζουν να βαραίνουν τη σχέση. Η Τζούλι φοβάται ότι χάνει για πάντα την κόρη της, ενώ ο Σκιαδόπουλος ανησυχεί ότι το ταξίδι της στην Αμερική μπορεί να τον αφήσει μόνο. Το ειδυλλιακό σκηνικό του πρώτου ταξιδιού στην Καραϊβική μοιάζει πλέον μακρινό και ανέφικτο.

1775040349006-788385137-picture3.jpg

Η μοιραία διαδρομή προς την Αθήνα

Τον Ιανουάριο του 1999, το ζευγάρι αποφασίζει να ταξιδέψει οδικώς στην Αθήνα. Σκοπός τους ήταν να παραλάβουν προσωπικά αντικείμενα της Τζούλι και να γνωρίσει ο Σκιαδόπουλος τη μητέρα της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όμως, οι διαφωνίες για το μέλλον τους κλιμακώνονται σε έντονο καβγά. Κοντά σε μια λίμνη, η κατάσταση ξεφεύγει: Ο Σκιαδόπουλος στραγγάλισε την Τζούλι, οδηγούμενος από πανικό και έντονα συναισθήματα.

Μετά τη δολοφονία, η αντίδρασή του ήταν σχεδόν ακαριαία. Προσπάθησε να εξαφανίσει το σώμα της, αλλά οι προσπάθειες ήταν πρόχειρες και βιαστικές: Μεταφορά στο πορτ μπαγκάζ, καψάλισμα, τεμαχισμός και διασπορά του σώματος σε διαφορετικά σημεία.

1775040393344-536371348-picture2.jpg

Η κατασκευασμένη ιστορία εξαφάνισης

Για 18 ημέρες, ο Σκιαδόπουλος προσποιούνταν ότι αναζητούσε την Τζούλι. Εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές, δήλωνε ταραγμένος και έδινε ψευδείς ημερομηνίες για το ταξίδι τους στην Αθήνα. Ωστόσο, οι αντιφάσεις του δεν άργησαν να προκαλέσουν υποψίες στην αστυνομία, η οποία τον έθεσε υπό παρακολούθηση. Τελικά, ο Σκιαδόπουλος ομολόγησε ότι εκείνος είχε αφαιρέσει τη ζωή της Τζούλι με τα ίδια του τα χέρια.

picture6.jpg

Η δίκη και η ποινή

Πρωτοδίκως, ο Σκιαδόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 1999. Το 2002, η ποινή μειώθηκε σε 23 χρόνια λόγω πρότερου έντιμου βίου και καλής διαγωγής στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, παρακολούθησε μαθήματα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου και βυζαντινής μουσικής, προβάλλοντας υποδειγματική συμπεριφορά. Το 2009 αποφυλακίστηκε υπό περιοριστικούς όρους, δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό και πρέπει να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα.

1775040419195-842575103-picture4.jpg

Τα τελευταία χρόνια έχει παντρευτεί και έχει δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στα self service καθαριστήρια για ρούχα. Μάλιστα η επιχείρησή του το 2020 διακρίθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο όπως ανέφεραν τοπικά μέσα.

Podcast: Crime Study

Όλα τα επεισόδια [13]
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:55LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Μια κυρία φεύγει… Το τελευταίο χειροκρότημα στον ΣΚΑΪ και μια πορεία 20 ετών γεμάτη στιγμές

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Η ερώτηση σου είναι χαζή»

07:45ΕΥ ΖΗΝ

Αλτσχάιμερ: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι αποφεύγουν τα αυγά

07:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica»: Η... πωρωτική ανάρτηση του γκρουπ στο Instagram στις 6 το πρωί

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική για το ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

07:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Πολλά παιδιά δεν θέλουν να μαθαίνουν»: Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η απογνωσιοποίηση - Καθηγητής του ΑΠΘ εξηγεί

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

07:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έπληξαν «ναρκοσκάφος» στον Ειρηνικό Ωκεανό - Δύο νεκροί

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η Ημέρα της Νίκης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στη Μόσχα στις 9 Μαΐου και γιατί η φετινή παρέλαση θα είναι διαφορετική από τη συνηθισμένη

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Χιλιάδες «ραβασάκια» για επιστροφές αγροτικών επιδοτήσεων – Εκνευρισμένοι οι παραγωγοί

07:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ψηφοδέλτια η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ - Την Τρίτη η συνεδρίαση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Φως στο Τούνελ: Μυστήριο με την εξαφάνιση του Ηλία Πανταζή στη Μεταμόρφωση - Ψάχνουν τι τον είχε τρομοκρατήσει πριν χαθεί

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Ίδιο είχαν βρει και στην Τουρκία - Η σημασία του και τα σενάρια - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

06:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά την αφρικανική σκόνη έρχονται τα.. 30άρια - Πόσο θα κρατήσει η θερμική έξαρση

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σήμερα στον Κορυδαλλό ο δολοφόνος του Νικήτα - Το χρονικό της τραγωδίας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Μαΐου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Στο εδώλιο για εμπορία ανήλικης ο πρώην πρόεδρος της χώρας Έβο Μοράλες

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Δολοφονία νεαρού δημοσιογράφου που έκανε ρεπορτάζ για τη βία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Ίδιο είχαν βρει και στην Τουρκία - Η σημασία του και τα σενάρια - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Φως στο Τούνελ: Μυστήριο με την εξαφάνιση του Ηλία Πανταζή στη Μεταμόρφωση - Ψάχνουν τι τον είχε τρομοκρατήσει πριν χαθεί

06:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά την αφρικανική σκόνη έρχονται τα.. 30άρια - Πόσο θα κρατήσει η θερμική έξαρση

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σήμερα στον Κορυδαλλό ο δολοφόνος του Νικήτα - Το χρονικό της τραγωδίας

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Χιλιάδες «ραβασάκια» για επιστροφές αγροτικών επιδοτήσεων – Εκνευρισμένοι οι παραγωγοί

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το τροχαίο που τραυματίστηκε σοβαρά 35χρονη

07:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica»: Η... πωρωτική ανάρτηση του γκρουπ στο Instagram στις 6 το πρωί

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Να δείτε τι θα πάθετε, εμένα να με θυμάσαι» - Οι απειλές του 54χρονου στη μητέρα του Νικήτα

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία κι άλλου αιχμάλωτου από το 1974

21:00LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη - «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, στάθηκα απέναντι σας με σεβασμό» - Χειροκροτήματα πίσω από τις κάμερες

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ