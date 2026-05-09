Την τεμάχισε και την έψαχνε σε εκπομπές - Ο δολοφόνος, το τεμαχισμένο πτώμα και η αποφυλάκισή του 

Τον Νοέμβριο του 1997, ο 22χρονος Γιώργος Σκιαδόπουλος, τρίτος μηχανικός σε κρουαζιερόπλοιο, συναντά την 29χρονη Τζούλι Μαρί Σκάλι. Η Τζούλι, πρώην μοντέλο, παντρεμένη για επτά χρόνια και μητέρα ενός τρίχρονου κοριτσιού, ταξίδευε με τον σύζυγό της. Η γνωριμία τους ξεκίνησε φιλικά, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε έντονη, αμοιβαία έλξη. Το σκηνικό ήταν ιδανικό: Θάλασσα, ήλιος και η μαγεία της Καραϊβικής. Όπως περιγράφουν τα ρεπορτάζ, η Τζούλι ένιωθε έλξη για τον νεαρό μηχανικό, ενώ εκείνος εντυπωσιαζόταν από την ομορφιά και τη γοητεία της. Η παθιασμένη επικοινωνία τους άρχισε ήδη στο ταξίδι και σηματοδότησε την αρχή του κεραυνοβόλου έρωτά τους.

Ο έρωτας και τα πρώτα σχέδια

Ένα χρόνο μετά, η Τζούλι, που είχε μπει σε διάσταση με τον σύζυγό της, ταξίδεψε ξανά για να συναντήσει τον Σκιαδόπουλο. Εκείνος τη συστήνει ως αρραβωνιαστικιά του και μαζί κάνουν σχέδια για γάμο και κοινή ζωή στην Καβάλα. Ο Σκιαδόπουλος εγκαταλείπει τη ναυτική του καριέρα και αναλαμβάνει δουλειά ως ταξιτζής, αποφασισμένος να χτίσει μια νέα ζωή μαζί της. Η Τζούλι, από την πλευρά της, παίρνει μέρος του χρηματικού ποσού από το διαζύγιό της και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιθυμία για νέο ξεκίνημα και στον πόνο της απομάκρυνσης από την κόρη της.

Οι ανησυχίες και οι φόβοι για το μέλλον τους αρχίζουν να βαραίνουν τη σχέση. Η Τζούλι φοβάται ότι χάνει για πάντα την κόρη της, ενώ ο Σκιαδόπουλος ανησυχεί ότι το ταξίδι της στην Αμερική μπορεί να τον αφήσει μόνο. Το ειδυλλιακό σκηνικό του πρώτου ταξιδιού στην Καραϊβική μοιάζει πλέον μακρινό και ανέφικτο.

Η μοιραία διαδρομή προς την Αθήνα

Τον Ιανουάριο του 1999, το ζευγάρι αποφασίζει να ταξιδέψει οδικώς στην Αθήνα. Σκοπός τους ήταν να παραλάβουν προσωπικά αντικείμενα της Τζούλι και να γνωρίσει ο Σκιαδόπουλος τη μητέρα της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όμως, οι διαφωνίες για το μέλλον τους κλιμακώνονται σε έντονο καβγά. Κοντά σε μια λίμνη, η κατάσταση ξεφεύγει: Ο Σκιαδόπουλος στραγγάλισε την Τζούλι, οδηγούμενος από πανικό και έντονα συναισθήματα.

Μετά τη δολοφονία, η αντίδρασή του ήταν σχεδόν ακαριαία. Προσπάθησε να εξαφανίσει το σώμα της, αλλά οι προσπάθειες ήταν πρόχειρες και βιαστικές: Μεταφορά στο πορτ μπαγκάζ, καψάλισμα, τεμαχισμός και διασπορά του σώματος σε διαφορετικά σημεία.

Η κατασκευασμένη ιστορία εξαφάνισης

Για 18 ημέρες, ο Σκιαδόπουλος προσποιούνταν ότι αναζητούσε την Τζούλι. Εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές, δήλωνε ταραγμένος και έδινε ψευδείς ημερομηνίες για το ταξίδι τους στην Αθήνα. Ωστόσο, οι αντιφάσεις του δεν άργησαν να προκαλέσουν υποψίες στην αστυνομία, η οποία τον έθεσε υπό παρακολούθηση. Τελικά, ο Σκιαδόπουλος ομολόγησε ότι εκείνος είχε αφαιρέσει τη ζωή της Τζούλι με τα ίδια του τα χέρια.

Η δίκη και η ποινή

Πρωτοδίκως, ο Σκιαδόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 1999. Το 2002, η ποινή μειώθηκε σε 23 χρόνια λόγω πρότερου έντιμου βίου και καλής διαγωγής στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, παρακολούθησε μαθήματα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου και βυζαντινής μουσικής, προβάλλοντας υποδειγματική συμπεριφορά. Το 2009 αποφυλακίστηκε υπό περιοριστικούς όρους, δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό και πρέπει να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα.

Τα τελευταία χρόνια έχει παντρευτεί και έχει δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στα self service καθαριστήρια για ρούχα. Μάλιστα η επιχείρησή του το 2020 διακρίθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο όπως ανέφεραν τοπικά μέσα.