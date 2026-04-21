Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

Η ιστορία της Εύας Φωτιάδου παραμένει μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις εγκλήματος στην Ελλάδα.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

CRIME STUDY • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 12

Έγκλημα χωρίς φίλτρα.Το true crime podcast του Newsbomb.gr ερευνά τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα. Από αποδράσεις που θυμίζουν ταινία, μέχρι ανεξιχνίαστα εγκλήματα και θρυλικούς καταζητούμενους, κάθε επεισόδιο είναι μια βουτιά στην αθέατη πλευρά της πραγματικότητας.

ΕΛΛΑΔΑ
4'

Η 19χρονη τότε κοπέλα δολοφονήθηκε και βιάστηκε από μια συμμορία πριν από 24 χρόνια. Αρχικά, οι Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία ή θάνατο από χρήση ναρκωτικών. Η μητέρα της, Ελένη Φωτιάδου, όμως, αμφισβήτησε αυτές τις εκδοχές και αποφάσισε να αναλάβει μια επικίνδυνη αποστολή με προσωπική έρευνα, φτάνοντας μέχρι την αυτοθυσία, προκειμένου να αποκαλύψει την αλήθεια. Η ιστορία τους συγκίνησε τόσο που έγινε θέμα επεισοδίου στη σειρά του Alpha «Κόκκινος Κύκλος».

Η Ελένη Φωτιάδου στην Κηδεία της κόρης της Εύας

Η δολοφονία της Εύας Φωτιάδου

Στις 12 Ιουνίου 1998, η Θεσσαλονίκη συγκλονίζεται από την είδηση ότι σε μια υπό ανέγερση πολυκατοικία στη Σταυρούπολη βρέθηκε νεκρή η 20χρονη Εύα Φωτιάδου. Στο μπράτσο της υπήρχε καρφωμένη μία σύριγγα με υπολείμματα ηρωίνης. Η αστυνομία και τα ΜΜΕ χαρακτήρισαν τον θάνατό της αποτέλεσμα υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών, εντάσσοντάς την στα θύματα του «λευκού θανάτου». Η κοινή γνώμη πίστεψε την εκδοχή αυτή και σύντομα άλλαξε θέμα συζήτησης.

Η Εύα Φωτιάδου

Ωστόσο, η μητέρα της, Ελένη Φωτιάδου, δεν μπορούσε να δεχθεί ότι η κόρη της είχε πεθάνει από ναρκωτικά. Ήξερε καλά το παιδί της και πίστευε ακράδαντα ότι είχε δολοφονηθεί. Οι καταγγελίες της αγνοήθηκαν και πολλοί χαρακτήρισαν τις προσπάθειές της μάταιες, δικαιολογώντας τον θάνατο της Εύας με βάση το κοινωνικό στίγμα των ναρκωτικών.

(Ακούστε την Ελένη Φωτιάδου από το 17:01 μέχρι 18:18)

Ο αγώνας της Ελένης Φωτιάδου

Αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια, η Ελένη Φωτιάδου δεν δίστασε να μπει στον κόσμο των κυκλωμάτων ναρκωτικών και του περιθωρίου. Σύντομα, ξεκίνησε μια επικίνδυνη έρευνα, η οποία περιλάμβανε και τον εαυτό της να εκπορνεύεται για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να συλλέξει πληροφορίες.

Ο ιατροδικαστής της Θεσσαλονίκης που είχε αναλάβει την υπόθεση απέδωσε τον θάνατο της Εύας σε χρήση ηρωίνης, και η υπόθεση αρχικά αρχειοθετήθηκε. Παρά τις δυσκολίες, η Ελένη ορκίστηκε να φτάσει μέχρι το τέλος και να αποδώσει δικαιοσύνη για την κόρη της.

(Ακούστε την Ελένη Φωτιάδου από το 00:01 μέχρι 4:10)

Όπως δήλωσε αργότερα: «Η ζωή μου σταμάτησε στις 12 Ιουνίου, όταν μου έφεραν το παιδί μου νεκρό. Έπρεπε να παλέψω για την Εύα και την Πένυ, την άλλη μου κόρη, που μεγάλωσε με πολλούς κόπους. Έφτυσα αίμα για να συγκεντρώσω τα στοιχεία, αλλά είχα ορκιστεί ότι ο δολοφόνος θα πληρώσει».

Η Ελένη Φωτιάδου

Η επικίνδυνη έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε από το φιλικό περιβάλλον της Εύας. Η μητέρα προσέγγισε φίλες, γνωστές και συνεργάτες της. Στη συνέχεια, προχώρησε στο πιο δύσκολο στάδιο, να μπει στα σημεία όπου δρούσαν τοξικομανείς και παράνομες συμμορίες. Με κασετοφωνάκι κρυμμένο στα ρούχα της, κατέγραφε συνομιλίες και μαζεύε πολύτιμες πληροφορίες. Η αναζήτηση την οδήγησε σε στέκια εμπόρων ναρκωτικών, «βαποράκια» και μέλη συμμοριών, με στόχο να εντοπίσει τους υπεύθυνους για τον θάνατο της κόρης της.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ελένη Φωτιάδου ήρθε ακόμα πιο κοντά στην αλήθεια, φτάνοντας στο σημείο να εμπλακεί προσωπικά με έναν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη δολοφονία της κόρης της.

(Ακούστε την Ελένη Φωτιάδου από το 1:33 μέχρι 2:10)

Η στιγμή της αποκάλυψης

Η έρευνα της μητέρας αποκάλυψε ότι στις 10 Ιουνίου 1998, ένας έμπορος ναρκωτικών προσέγγισε την Εύα ενώ διασκέδαζε, την παρέσυρε στο διαμέρισμά του στη Σταυρούπολη και εκεί, μαζί με άλλους συνεργούς, την βίασαν, τη χτύπησαν άγρια, τη λήστεψαν και τελικά της έκαναν ένεση ηρωίνης, αφήνοντάς την να πεθάνει.

Η Ελένη κατονόμασε οκτώ άτομα στον εισαγγελέα, επισημαίνοντας ότι η κόρη της δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικά. Παρά τις αποδείξεις, η αρχική αντίδραση της αστυνομίας και του ιατροδικαστή ήταν να επιμένουν στις προηγούμενες εκδοχές θανάτου.

Η Ελένη Φωτιάδου σε τηλεοπτική εκπομπή

Η δικαστική πορεία

Η εισαγγελική παρέμβαση βασίστηκε στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που είχε συγκεντρώσει η μητέρα και σε καταθέσεις πάνω από τριάντα ατόμων, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, γιατροί και χρήστες ναρκωτικών. Τρία χρόνια αργότερα, το Δικαστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αναγνώρισε τη βασιμότητα των ισχυρισμών της μητέρας και παρέπεμψε στη δικαιοσύνη τους εμπλεκόμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια.

Στα πρώτα δικαστήρια, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία αθώοι. Το 2004, όμως, σε δεύτερο βαθμό, ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε επτά χρόνια κάθειρξη για έκθεση σε κίνδυνο με αποτέλεσμα τον θάνατο της Εύας, ενώ οι υπόλοιποι αθωώθηκαν.

Η Ελένη Φωτιάδου, χαρακτήρισε τη δικαίωση αυτή ως ανακούφιση για την ψυχή της κόρης της.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι είναι οι 5 αριθμοί που συνδέονται με την ιδανική υγεία της καρδιάς

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα σταθμοί της Γραμμής 2 - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη η διαδικασία ανάκτησης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έχουν απωθήσει 27 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική οδό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

08:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μεξικό: Ένοπλος άνοιξε πυρ στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν – Νεκρή μια Καναδή τουρίστρια

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ιστορική απόφαση - Θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Συνεχίζεται η κυριαρχία των private label έναντι των επωνύμων - 1 στα 4 προϊόντα που αγοράζουν οι Έλληνες είναι ιδιωτικής ετικέτας

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Leapmotor T03 δίνει λύση στις πόλεις και ως micro van

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το κατασχεμένο ιρανικό πλοίο Touska πιθανότατα μετέφερε είδη διπλής χρήσης

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Απριλίου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Ξεκινά προσπάθεια αφύπνισης της 16χρονης – Την Πέμπτη στον ανακριτή ο ανήλικος

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στίγμα αντιπολίτευσης στο φόρουμ των Δελφών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η εξέλιξη «ευνοεί» τους ανθρώπους με κόκκινα μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τελικός για την πρόκριση στα playoffs - Η ώρα και το κανάλι

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Εξαιρούνται οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα από τον βιομετρικό έλεγχο – Αντίδραση της Ε.Ε.

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

07:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στο εδώλιο λαχειοπώλης που φέρεται να έκλεψε λαχείο που κέρδισε 4,7 εκατ. ευρώ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων – Ο πατέρας της 16χρονης περιγράφει τον Γολγοθά της οικογένειας: «Είναι πολυτραυματίας, περνάμε άσχημα»

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Εως 9.568 ευρώ οι επιστροφές από την ΕΑΣ (πίνακες)

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αντικρουόμενα μηνύματα από Τραμπ – Το Ιράν απορρίπτει συνομιλίες υπό απειλή – 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ