Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

Έγκλημα χωρίς φίλτρα.Το true crime podcast του Newsbomb.gr ερευνά τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα. Από αποδράσεις που θυμίζουν ταινία, μέχρι ανεξιχνίαστα εγκλήματα και θρυλικούς καταζητούμενους, κάθε επεισόδιο είναι μια βουτιά στην αθέατη πλευρά της πραγματικότητας.

Η 19χρονη τότε κοπέλα δολοφονήθηκε και βιάστηκε από μια συμμορία πριν από 24 χρόνια. Αρχικά, οι Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία ή θάνατο από χρήση ναρκωτικών. Η μητέρα της, Ελένη Φωτιάδου, όμως, αμφισβήτησε αυτές τις εκδοχές και αποφάσισε να αναλάβει μια επικίνδυνη αποστολή με προσωπική έρευνα, φτάνοντας μέχρι την αυτοθυσία, προκειμένου να αποκαλύψει την αλήθεια. Η ιστορία τους συγκίνησε τόσο που έγινε θέμα επεισοδίου στη σειρά του Alpha «Κόκκινος Κύκλος».

Η Ελένη Φωτιάδου στην Κηδεία της κόρης της Εύας

Η δολοφονία της Εύας Φωτιάδου

Στις 12 Ιουνίου 1998, η Θεσσαλονίκη συγκλονίζεται από την είδηση ότι σε μια υπό ανέγερση πολυκατοικία στη Σταυρούπολη βρέθηκε νεκρή η 20χρονη Εύα Φωτιάδου. Στο μπράτσο της υπήρχε καρφωμένη μία σύριγγα με υπολείμματα ηρωίνης. Η αστυνομία και τα ΜΜΕ χαρακτήρισαν τον θάνατό της αποτέλεσμα υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών, εντάσσοντάς την στα θύματα του «λευκού θανάτου». Η κοινή γνώμη πίστεψε την εκδοχή αυτή και σύντομα άλλαξε θέμα συζήτησης.

Η Εύα Φωτιάδου

Ωστόσο, η μητέρα της, Ελένη Φωτιάδου, δεν μπορούσε να δεχθεί ότι η κόρη της είχε πεθάνει από ναρκωτικά. Ήξερε καλά το παιδί της και πίστευε ακράδαντα ότι είχε δολοφονηθεί. Οι καταγγελίες της αγνοήθηκαν και πολλοί χαρακτήρισαν τις προσπάθειές της μάταιες, δικαιολογώντας τον θάνατο της Εύας με βάση το κοινωνικό στίγμα των ναρκωτικών.

(Ακούστε την Ελένη Φωτιάδου από το 17:01 μέχρι 18:18)

Ο αγώνας της Ελένης Φωτιάδου

Αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια, η Ελένη Φωτιάδου δεν δίστασε να μπει στον κόσμο των κυκλωμάτων ναρκωτικών και του περιθωρίου. Σύντομα, ξεκίνησε μια επικίνδυνη έρευνα, η οποία περιλάμβανε και τον εαυτό της να εκπορνεύεται για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να συλλέξει πληροφορίες.

Ο ιατροδικαστής της Θεσσαλονίκης που είχε αναλάβει την υπόθεση απέδωσε τον θάνατο της Εύας σε χρήση ηρωίνης, και η υπόθεση αρχικά αρχειοθετήθηκε. Παρά τις δυσκολίες, η Ελένη ορκίστηκε να φτάσει μέχρι το τέλος και να αποδώσει δικαιοσύνη για την κόρη της.

(Ακούστε την Ελένη Φωτιάδου από το 00:01 μέχρι 4:10)

Όπως δήλωσε αργότερα: «Η ζωή μου σταμάτησε στις 12 Ιουνίου, όταν μου έφεραν το παιδί μου νεκρό. Έπρεπε να παλέψω για την Εύα και την Πένυ, την άλλη μου κόρη, που μεγάλωσε με πολλούς κόπους. Έφτυσα αίμα για να συγκεντρώσω τα στοιχεία, αλλά είχα ορκιστεί ότι ο δολοφόνος θα πληρώσει».

Η Ελένη Φωτιάδου

Η επικίνδυνη έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε από το φιλικό περιβάλλον της Εύας. Η μητέρα προσέγγισε φίλες, γνωστές και συνεργάτες της. Στη συνέχεια, προχώρησε στο πιο δύσκολο στάδιο, να μπει στα σημεία όπου δρούσαν τοξικομανείς και παράνομες συμμορίες. Με κασετοφωνάκι κρυμμένο στα ρούχα της, κατέγραφε συνομιλίες και μαζεύε πολύτιμες πληροφορίες. Η αναζήτηση την οδήγησε σε στέκια εμπόρων ναρκωτικών, «βαποράκια» και μέλη συμμοριών, με στόχο να εντοπίσει τους υπεύθυνους για τον θάνατο της κόρης της.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ελένη Φωτιάδου ήρθε ακόμα πιο κοντά στην αλήθεια, φτάνοντας στο σημείο να εμπλακεί προσωπικά με έναν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη δολοφονία της κόρης της.

(Ακούστε την Ελένη Φωτιάδου από το 1:33 μέχρι 2:10)

Η στιγμή της αποκάλυψης

Η έρευνα της μητέρας αποκάλυψε ότι στις 10 Ιουνίου 1998, ένας έμπορος ναρκωτικών προσέγγισε την Εύα ενώ διασκέδαζε, την παρέσυρε στο διαμέρισμά του στη Σταυρούπολη και εκεί, μαζί με άλλους συνεργούς, την βίασαν, τη χτύπησαν άγρια, τη λήστεψαν και τελικά της έκαναν ένεση ηρωίνης, αφήνοντάς την να πεθάνει.

Η Ελένη κατονόμασε οκτώ άτομα στον εισαγγελέα, επισημαίνοντας ότι η κόρη της δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικά. Παρά τις αποδείξεις, η αρχική αντίδραση της αστυνομίας και του ιατροδικαστή ήταν να επιμένουν στις προηγούμενες εκδοχές θανάτου.

Η Ελένη Φωτιάδου σε τηλεοπτική εκπομπή

Η δικαστική πορεία

Η εισαγγελική παρέμβαση βασίστηκε στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που είχε συγκεντρώσει η μητέρα και σε καταθέσεις πάνω από τριάντα ατόμων, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, γιατροί και χρήστες ναρκωτικών. Τρία χρόνια αργότερα, το Δικαστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αναγνώρισε τη βασιμότητα των ισχυρισμών της μητέρας και παρέπεμψε στη δικαιοσύνη τους εμπλεκόμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια.

Στα πρώτα δικαστήρια, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία αθώοι. Το 2004, όμως, σε δεύτερο βαθμό, ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε επτά χρόνια κάθειρξη για έκθεση σε κίνδυνο με αποτέλεσμα τον θάνατο της Εύας, ενώ οι υπόλοιποι αθωώθηκαν.

Η Ελένη Φωτιάδου, χαρακτήρισε τη δικαίωση αυτή ως ανακούφιση για την ψυχή της κόρης της.