Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

Προφυλακιστέο κρίθηκε το ζευγάρι για την άγρια κακοποίηση 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά: Οι αντιφάσεις, οι απάτες και η μαρτυρία – «κλειδί»

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 25χρονη μητέρα και ο 25χρονος Πακιστανός σύντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 3χρονης κόρης της γυναίκας στα Χανιά.
  • Το ζευγάρι αρνείται την κακοποίηση και ισχυρίζεται ότι ο τραυματισμός του παιδιού ήταν ατύχημα, αλλά οι Αρχές θεωρούν ότι το παιδί ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης.
  • Καθοριστική ήταν η μαρτυρία οδηγού ταξί που βρέθηκε στο σημείο και την κατάθεση αστυνομικού σχετικά με τις αντιφάσεις της μητέρας.
  • Τα άλλα τρία παιδιά της μητέρας φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο, ενώ η 3χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
  • Η μητέρα έχει καταδικαστεί για ψευδείς δηλώσεις και ο σύντροφός της για παράνομη παραμονή στην Ελλάδα.
Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (30/05), μετά τις απολογίες τους, η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος Πακιστανός σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της 3χρονης κόρης της γυναίκας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή και επιμένουν ότι ο σοβαρός τραυματισμός του παιδιού προήλθε από ατύχημα, εκδοχή που δεν έχει γίνει αποδεκτή από τις Αρχές, που πιστεύουν ότι το παιδί ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης.

Καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται η κατάθεση του οδηγού ταξί που κλήθηκε στα Χωραφάκια προκειμένου να μεταφέρει το παιδί στο Νοσοκομείο Χανίων. Ο οδηγός κατέθεσε ότι στο σημείο βρίσκονταν τόσο η μητέρα όσο και ο 25χρονος σύντροφός της, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ο άνδρας δίπλωσε το καρότσι της μικρής και το τοποθέτησε στο πορτμπαγκάζ του ταξί, χωρίς ωστόσο να επιβιβαστεί στο όχημα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη μαρτυρία αστυνομικού που μετέβη στο νοσοκομείο μετά την ενημέρωση από τους γιατρούς για το κακοποιημένο παιδί, η 25χρονη υποστήριξε αρχικά ότι ο 25χρονος δεν ήταν δικός της σύντροφος αλλά της υποτιθέμενης αδελφής της, η οποία όμως δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Ο 25χρονος είναι υπήκοος Πακιστάν και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διατηρούσε σχέση με την 25χρονη. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί ηλικίας 1 έτους και διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα εντός του χώρου θερμοκηπίων όπου εργαζόταν ο άνδρας, στην περιοχή των Χωραφακίων Ακρωτηρίου.

Το 1 έτους βρέφος, καθώς και δύο ακόμη παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Η τρίχρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη αλλά σταθερή.

Παράλληλα και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί, χωρίς αναστολή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η 25χρονη κρίθηκε ένοχη για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με ΑΜΚΑ, την υποτιθέμενη αδελφή της και άλλα στοιχεία που είχε παρουσιάσει στις Αρχές, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Οι κατηγορίες εις βάρος τους για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας απαγγέλθηκαν την περασμένη Τετάρτη, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι φέρουν ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό του 3χρονου κοριτσιού.

Με ψεύτικα στοιχεία η μητέρα, 8 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά ο Πακιστανός σύντροφος

Ο Πακιστάνος υπήκοος παρά το γεγονός ότι είναι στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια όπως είπε και μάλιστα εργάζεται στα θερμοκήπια και στην λαϊκή αγορά, δεν διαθέτει κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο, άδεια παραμονής, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή έστω άδεια εργασίας.

Ανάλογη είναι και η κατάσταση για τη μητέρα, η οποία έδωσε έναν ΑΜΚΑ όπου φαίνονταν 6 τοκετοί που μάλιστα δεν αντιστοιχούν με τα 4 παιδιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύζωνες: Χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια περνούν το τελωνείο - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Λευκάδα: Η οικογένεια που βρήκε τον «παράδεισό» της στην Ελλάδα μιλά στο Newsbomb για τη νέα της ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ