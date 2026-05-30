Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

Snapshot Η 25χρονη μητέρα και ο 25χρονος Πακιστανός σύντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 3χρονης κόρης της γυναίκας στα Χανιά.

Το ζευγάρι αρνείται την κακοποίηση και ισχυρίζεται ότι ο τραυματισμός του παιδιού ήταν ατύχημα, αλλά οι Αρχές θεωρούν ότι το παιδί ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης.

Καθοριστική ήταν η μαρτυρία οδηγού ταξί που βρέθηκε στο σημείο και την κατάθεση αστυνομικού σχετικά με τις αντιφάσεις της μητέρας.

Τα άλλα τρία παιδιά της μητέρας φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο, ενώ η 3χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Η μητέρα έχει καταδικαστεί για ψευδείς δηλώσεις και ο σύντροφός της για παράνομη παραμονή στην Ελλάδα.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (30/05), μετά τις απολογίες τους, η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος Πακιστανός σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της 3χρονης κόρης της γυναίκας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή και επιμένουν ότι ο σοβαρός τραυματισμός του παιδιού προήλθε από ατύχημα, εκδοχή που δεν έχει γίνει αποδεκτή από τις Αρχές, που πιστεύουν ότι το παιδί ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης.

Καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται η κατάθεση του οδηγού ταξί που κλήθηκε στα Χωραφάκια προκειμένου να μεταφέρει το παιδί στο Νοσοκομείο Χανίων. Ο οδηγός κατέθεσε ότι στο σημείο βρίσκονταν τόσο η μητέρα όσο και ο 25χρονος σύντροφός της, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ο άνδρας δίπλωσε το καρότσι της μικρής και το τοποθέτησε στο πορτμπαγκάζ του ταξί, χωρίς ωστόσο να επιβιβαστεί στο όχημα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη μαρτυρία αστυνομικού που μετέβη στο νοσοκομείο μετά την ενημέρωση από τους γιατρούς για το κακοποιημένο παιδί, η 25χρονη υποστήριξε αρχικά ότι ο 25χρονος δεν ήταν δικός της σύντροφος αλλά της υποτιθέμενης αδελφής της, η οποία όμως δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Ο 25χρονος είναι υπήκοος Πακιστάν και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διατηρούσε σχέση με την 25χρονη. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί ηλικίας 1 έτους και διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα εντός του χώρου θερμοκηπίων όπου εργαζόταν ο άνδρας, στην περιοχή των Χωραφακίων Ακρωτηρίου.

Το 1 έτους βρέφος, καθώς και δύο ακόμη παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Η τρίχρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη αλλά σταθερή.

Παράλληλα και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί, χωρίς αναστολή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η 25χρονη κρίθηκε ένοχη για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με ΑΜΚΑ, την υποτιθέμενη αδελφή της και άλλα στοιχεία που είχε παρουσιάσει στις Αρχές, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Οι κατηγορίες εις βάρος τους για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας απαγγέλθηκαν την περασμένη Τετάρτη, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι φέρουν ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό του 3χρονου κοριτσιού.

Με ψεύτικα στοιχεία η μητέρα, 8 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά ο Πακιστανός σύντροφος

Ο Πακιστάνος υπήκοος παρά το γεγονός ότι είναι στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια όπως είπε και μάλιστα εργάζεται στα θερμοκήπια και στην λαϊκή αγορά, δεν διαθέτει κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο, άδεια παραμονής, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή έστω άδεια εργασίας.

Ανάλογη είναι και η κατάσταση για τη μητέρα, η οποία έδωσε έναν ΑΜΚΑ όπου φαίνονταν 6 τοκετοί που μάλιστα δεν αντιστοιχούν με τα 4 παιδιά.

