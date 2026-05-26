Χανιά: Προφυλακίστηκε η μητέρα της 3χρονης - Παραδέχτηκε ότι κατέθεσε ψέματα

Snapshot Η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά προφυλακίστηκε μετά την παραδοχή ότι κατέθεσε ψέματα σχετικά με τις συνθήκες τραυματισμού του παιδιού.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Η μητέρα υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις για τη διαμονή της, την οικογενειακή κατάσταση και τα αίτια του τραυματισμού, επικαλούμενη φόβο απώλειας των παιδιών της.

Κατά την απολογία της, η 25χρονη ανέφερε ότι το παιδί τραυματίστηκε στο σπίτι ενώ εκείνη έκανε δουλειές.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη και της επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πρόστιμο 600 ευρώ χωρίς αναστολή στην έφεση. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, έπειτα από κακοποίηση που υπέστη, καθώς παραδέχτηκε ότι κατά την κατάθεσή της είπε ψέματα.

Το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο, με τις αρχές να συνεχίζουν την προανάκριση, ώστε να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον βαρύ τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 25χρονη υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου πως μενει στον Σταυρό και έχει τέσσερα παιδιά από δύο συντρόφους, εκ των οποίων τα τρία φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και την 3χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΠΑΓΝΗ.

Υποστήριξε, επίσης ότι είχε έξι κυήσεις από τις οποίες οι δύο δεν τελεσφόρησαν, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν ειχε καλό γάλα και της είπε ο γιατρός να μην θηλάσει. Για τα ψέματα στις καταθέσεις της ισχυρίστηκε πως το έκανε επειδή φοβόταν να μην της πάρουν τα παιδιά.

Η 25χρονη εμφανίστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο χωρίς δικηγόρο και υπερασπίστηκε μόνη της τον εαυτό της, ενώ η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση του αστυνομικού που κλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ από το νοσοκομείο Χανίων όπου είχε μεταφερθεί η 3χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Η κατάθεση του αστυνομικού

«Μου είπαν έχουμε ένα παιδί άσχημα χτυπημένο στο χειρουργείο, ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και το επανέφεραν οι αναισθησιολόγοι.

Ρώτησα πού είναι η μητέρα; Μου λέει είναι εδώ απ'έξω αλλά δεν μπορώ να συνεννοηθώ.

Πήγα αμέσως και της πήρα κατάθεση. Στην αρχή μου είπε ότι μένει Κουνουπιδιανά, μετά Καλύβες, μετά ότι δουλεύει στην Κυανή Ακτή σε ξενοδοχείο. Όλα αυτά αποδείχτηκαν ψέματα.

Μου είπε ότι έμενε με την αδερφή της το παιδί τις ώρες που εκείνη δούλευε και ότι η αδερφή της έχει δύο αγόρια που είναι ζωηρά και τη χτύπησαν και μάλιστα τα μάλωσε.

Μετά μου είπε ότι έπεσε στις κούνιες στις Καλύβες και ότι από εκεί πήρε ταξί και το πήγε νοσοκομείο.

Η γιατρός μου είπε πως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε μώλωπες σε όλο το σώμα, αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Τότε μου είπαν για τα δύο παιδιά που φαίνονταν να έχουν γεννηθεί από την ίδια, αλλά πέθαναν, λέει.

Πήρα τον εισαγγελέα, μου λέει να συλληφθεί αμέσως, όπως και η αδερφή της, η οποία σημειωτέον δεν έχει βρεθεί.

Ωστόσο, έπαιρνε τηλέφωνο ο σύντροφος και του λέω 'έλα από'δω', ωστόσο δεν ήρθε ποτέ, εμείς τον εντοπίσαμε.

Τελικά όλα αυτά ήταν ψέματα και οι κατοικίες και η αδερφή και οι συνθήκες του ατυχήματος.

Από το νοσοκομείο μου είπαν ότι αυτή από τα παιδιά δήλωσε ότι έχει μόνο το χτυπημένο. Ενώ φαίνεται να έχει άλλα δύο παιδιά, αλλά πού είναι;

Ούτε στις κούνιες χτύπησε, ούτε τα παιδιάκια το χτύπησαν.

Για τον πατέρα μου έλεγε ότι δεν θυμάται το όνομά του και ότι λείπει στη Γερμανία.

Από το βιβλιάριο υγείας βρήκαμε ότι το παιδί γεννήθηκε 12 Σεπτεμβρίου του 2022, αλλά είναι άδεια, ουδέποτε έχει πάει σε γιατρό το παιδί. Δεν μας έλεγε όυτε το όνομά της.

Είπε ότι μένει με την αδερφή της με δύο παιδιά αδέρφια, 7,5 και 8,5 ετών και ότι ο άνδρας που τηλεφωνούσε ήταν σύντροφος της αδερφής της, ενώ ήταν δικός της».

«Φοβήθηκα μη μου πάρουν τα παιδιά»

Στην απολογία της η 25χρονη υποστήριξε ότι μένει στον Σταυρό με τα τέσσερα παιδιά της και με τον σύντροφό της με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί το μωρό. Είπε πως δεν έχει σταθερή εργασία αλλά όταν εργάζεται αφήνει τα παιδιά μόνα.

Σε ερωτήσεις της Έδρας ως προς το γιατί είπε ψέματα, απάντησε ότι φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά και ισχυρίστηκε ότι το κοριτσάκι δεν χτύπησε στις κούνιες αλλά χτύπησε στο σπίτι.

«Εγώ ξεπάγωνα το κοτόπουλο και καθάριζα το σπίτι, τα παιδιά ήταν εκεί έξω, εκεί χτύπησε», υποστήριξε.

Στην πρότασή της η εισαγγελέας της Έδρας πρότεινε την ενοχή της, σημειώνοντας ότι για ένα ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν κατέθεσε τουλάχιστον τρεις φορές ψευδώς. Το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση, της επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και 600 ευρώ χωρίς αναστολή στην έφεση.

Διαβάστε επίσης