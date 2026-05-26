«Όποιος φερθεί σαν μ@λ@@ς» έφυγα»: Ο εκνευρισμός του Ράσελ Κρόου με τους fans που ζητούσαν αυτόγραφo

Ο Ράσελ Κρόου προειδοποίησε τους θαυμαστές του πριν αρχίσει να υπογράφει αυτόγραφα έξω από το ξενοδοχείο του στο Παρίσι, ξεκαθαρίζοντας πως αν το συγκεντρωμένο πλήθος ξέφευγε από τον έλεγχο, θα αποχωρούσε.

«Με ακούτε;» είπε ο πρωταγωνιστής του «Μονομάχου» στους θαυμαστές που είχαν περικυκλώσει τα σκαλιά, χρησιμοποιώντας έντονες κινήσεις με τα χέρια για να ξεπεράσει τυχόν γλωσσικά εμπόδια. «Μείνετε εκεί που είστε, μη με σπρώχνετε γ@@@μένα και εγώ θα έρθω σε εσάς».

«Δώστε χώρο σε όλους», πρόσθεσε. «Από τη στιγμή που κάποιος φερθεί σαν μ@@@ς, εγώ φεύγω. Έγινε κατανοητό;»

Αφού το πλήθος συμφώνησε, ο Κρόου άρχισε να υπογράφει γρήγορα αναμνηστικά από τον «Μονομάχο». Ωστόσο, όταν ένας θαυμαστής ζήτησε να προσθέσει στο αυτόγραφό του και το όνομα «Maximus» — ο χαρακτήρας που υποδύθηκε στην ταινία του Ridley Scott — ο ηθοποιός αρνήθηκε και προχώρησε στον επόμενο fan.

Russell Crow sets some very simple boundaries for autograph seekers and then even puts effort into his signature!



Some are saying he was too harsh but what’s wrong with making sure everyone stays respectful? pic.twitter.com/dOLNwGNIbr — Major Wrestling Figure Podcast (@MajorWFPod) May 26, 2026

Το βίντεο της στιγμής φαίνεται πως τραβήχτηκε από άλλον θαυμαστή που βρισκόταν στο σημείο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βίντεο με αστέρα του Hollywood να προσπαθεί να ελέγξει μόνος του ένα ενθουσιώδες πλήθος στην Ευρώπη γίνεται viral.

Το 2024, η Αν Χάθαγουεϊ είχε βρεθεί αντιμέτωπη με υπερβολικά ενθουσιώδεις fans στην Ιταλία, με κάμερες να την καταγράφουν να μιλά σε ένα μείγμα ιταλικών και αγγλικών.

«Calma, calma, calma, please, per favore, calma», είπε σηκώνοντας τα χέρια της. «Δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφία με όλους, αλλά θα σταθώ εδώ και θα χαιρετήσω αν θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες. Δεν μπορώ να υπογράψω, είστε πάρα πολλοί, mi dispiace [λυπάμαι], αλλά θέλω να έχετε κάτι, οπότε μπορώ απλώς να σας χαιρετήσω λίγο».

