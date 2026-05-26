Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου για 52χρονη – Της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της

Ο 25χρονος μπήκε στο μαγαζί της 52χρονης και πριν της επιτεθεί της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου για 52χρονη – Της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της

Ο 25χρονος δράστης της επίθεσης σε βάρος της 52χρονης

video caption/ΣΚΑΪ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 25χρονος Αιγύπτιος επιτέθηκε απρόκλητα σε 52χρονη μέσα στο κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντάς της βίντεο ερωτικού περιεχομένου πριν τη χτυπήσει.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε σουγιά, χτύπησε το κεφάλι της γυναίκας στο πάτωμα και προσπάθησε να τη πνίξει με κουρτίνα και παντελόνι.
  • Η 52χρονη κατάφερε να αντισταθεί μέχρι να φτάσει ο σύζυγός της, ο οποίος απέτρεψε τη συνέχεια της επίθεσης και έδιωξε τον δράστη.
  • Ο 25χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και λίγες ημέρες μετά συνελήφθη για ληστεία σε βάρος 22χρονης στην ίδια περιοχή.
  • Ο δράστης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα.
Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησε μια 52χρονη γυναίκα στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 25χρονο Αιγύπτιο μέσα το κατάστημά της.

Το σοκαριστικό περιστατικό, σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι της 12 ης Μαΐου: Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ ο 25χρονος εισήλθε στο κατάστημα, της έδειξε το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο έπαιζε βίντεο ερωτικού περιεχομένου και στη συνέχεια επιτέθηκε με σφοδρότητα στην άτυχη γυναίκα.

«Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα»

Η ίδια περιέγραψε όσα σοκαριστικά βίωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. «Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξερω για ποιο λόγο, πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα και συνέχισε:

«Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτυπούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα ότι θα πεθάνω, προσπάθησα να αντισταθώ. Σε έξι λεπτά έφτασε ο άνδρας μου. Τον σταμάτησε και τον πέταξε έξω από το μαγαζί. Αυτός πρόλαβε και διέφυγε».

screenshot-2026-05-26-143734.jpg

Ο 25χρονος δράστης της επίθεσης

video caption/ΣΚΑΪ

Μάλιστα ο τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της διαφυγής του 25χρονου δράστη.

Για την επίθεση σε βάρος της 52χρονης, ασκήθηκε δίωξη σε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αιγύπτιου.

Υπόθεση «καρμπόν»

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Μαΐου, ο ίδιος άνδρας ενεπλάκη και σε ληστεία σε βάρος 22χρονης στην ίδια περιοχή, για την οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα, σύμφωνα με το rthess.gr.

Σύμφωνα με την 22χρονη καταγγέλλουσα, ο 25χρονος τής έφραξε το στόμα και άρπαξε την τσάντα της, μέσα στην οποία βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο

03:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο χαρτιού – Πληροφορίες για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιοι θα δουλέψουν του «Αγίου Πνεύματος» – Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

19:13LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποβολή πριν την γέννηση της Βικτώριας που την τσάκισε - «Έγινε για κάποιον λόγο»

23:42LIFESTYLE

Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ