Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου για 52χρονη – Της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της

Στιγμές τρόμου έζησε μια 52χρονη γυναίκα στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 25χρονο Αιγύπτιο μέσα το κατάστημά της.

Το σοκαριστικό περιστατικό, σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι της 12 ης Μαΐου: Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ ο 25χρονος εισήλθε στο κατάστημα, της έδειξε το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο έπαιζε βίντεο ερωτικού περιεχομένου και στη συνέχεια επιτέθηκε με σφοδρότητα στην άτυχη γυναίκα.

«Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα»

Η ίδια περιέγραψε όσα σοκαριστικά βίωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. «Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξερω για ποιο λόγο, πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα και συνέχισε:

«Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτυπούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα ότι θα πεθάνω, προσπάθησα να αντισταθώ. Σε έξι λεπτά έφτασε ο άνδρας μου. Τον σταμάτησε και τον πέταξε έξω από το μαγαζί. Αυτός πρόλαβε και διέφυγε».

Ο 25χρονος δράστης της επίθεσης video caption/ΣΚΑΪ

Μάλιστα ο τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της διαφυγής του 25χρονου δράστη.

Για την επίθεση σε βάρος της 52χρονης, ασκήθηκε δίωξη σε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αιγύπτιου.

Υπόθεση «καρμπόν»

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Μαΐου, ο ίδιος άνδρας ενεπλάκη και σε ληστεία σε βάρος 22χρονης στην ίδια περιοχή, για την οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα, σύμφωνα με το rthess.gr.

Σύμφωνα με την 22χρονη καταγγέλλουσα, ο 25χρονος τής έφραξε το στόμα και άρπαξε την τσάντα της, μέσα στην οποία βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο.

