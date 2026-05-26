Βέλγιο: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ένα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες μαθητές με ειδικές ανάγκες. ανατράπηκε μετά από σύγκρουση με τρένο στο Βέλγιο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγους για 4 νεκρούς

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο σε ισόπεδη διάβαση στο Βέλγιο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο νεκρούς.
  • Η ισόδη διάβαση ήταν κλειστή και τα φανάρια κόκκινα τη στιγμή του ατυχήματος.
  • Στο λεωφορείο επέβαιναν 9 άτομα, εκ των οποίων 7 παιδιά, ενώ το τρένο μετέφερε 150 επιβάτες.
  • Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό διερεύνηση από την αστυνομία και τον εισαγγελέα.
  • Ο υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε τη λύπη του και ευχήθηκε δύναμη στους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων.
Ένα τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο σήμερα το πρωί (26/5), με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετά «θύματα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο έφηβοι.

Το RTL TV επικαλέστηκε τον υπουργό Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρουκ, ο οποίος δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται επίσης ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ενήλικας που συνόδευε τους μαθητές. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά, πρόσθεσε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι εννέα άτομα επέβαιναν στο μίνι λεωφορείο, σύμφωνα με το βελγικό ειδησεογραφικό κανάλι VRT, το οποίο ανέφερε ότι τα παιδιά είναι μαθητές ενός σχολείου με ειδικές ανάγκες.

«Με μεγάλη θλίψη, έμαθα για το τραγικό ατύχημα στο Μπάγκενχαουτ, όπου ένα σχολικό λεωφορείο χτυπήθηκε από τρένο. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Εύχομαι στους τραυματίες καλή δύναμη», έγραψε ο υπουργός Μπερνάρ Κιντέν σε ανάρτησή του στο X.

Δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές τι ακριβώς συνέβη, αλλά η ισόπεδη διάβαση φέρεται να ήταν κλειστή τη στιγμή του συμβάντος. Σχεδόν αμέσως, το λεωφορείο χτυπήθηκε από ένα τρένο που πλησίαζε, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα.

Το τρένο αυτό ερχόταν από την Μπριζ και κατευθυνόταν προς το Μέχελεν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν 9 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 7 παιδιών. Στο τρένο επέβαιναν 150 επιβάτες.

Ο Thomas Baeken της βελγικής σιδηροδρομικής εταιρείας Infrabel δήλωσε: «Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 8:08 π.μ. «Τα πλάνα δείχνουν ότι τα κιγκλιδώματα ήταν πεσμένα και τα φανάρια ήταν κόκκινα. Δεν γνωρίζουμε πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί το ατύχημα. Είναι δουλειά της αστυνομίας και του εισαγγελέα να το διερευνήσουν.

Το Βέλγιο, με ένα πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει πόλεις και χωριά, έχει ιστορικό ατυχημάτων σε ισόπεδες διαβάσεις. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τέτοια ατυχήματα το 2025, αναφέρει ο φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών υποδομών Infrabel στην ιστοσελίδα του, ο χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 2020.

