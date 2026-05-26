Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13 μονάδων για τη ΝΔ - Ανατροπή στην 2η θέση με Τσίπρα

Το 44% πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ενώ το 45% διαφωνεί, και το 62% θεωρεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική.

Προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο προηγείται οριακά του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει πτώση, καθώς από το 13,5% του Απριλίου υποχωρεί στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση. Την ίδια στιγμή, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφεται τέταρτο με 7,5%, έναντι 7,9% τον Απρίλιο, διατηρώντας, σύμφωνα με τα στοιχεία, διακριτή εκλογική βάση παρά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει σημαντική πτώση, καθώς το ποσοστό του μειώνεται από 3,1% στο 0,5%. Παράλληλα, στον χώρο της δεξιάς καταγράφεται κινητικότητα, με την Ελληνική Λύση να ενισχύεται στο 5,8% και τη Φωνή Λογικής να φτάνει στο 3,9%, υπερβαίνοντας το όριο του 3%.

Μείωση παρουσιάζεται και στους αναποφάσιστους, οι οποίοι περιορίζονται από το 14,8% στο 12,7%, στοιχείο που δείχνει ότι μέρος του εκλογικού σώματος αρχίζει να επανακαθορίζει τη στάση του.

Αναλυτικά, τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 26,1%

Κόμμα Τσίπρα 12,8%

ΠΑΣΟΚ 12,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%

Ελληνική Λύση 5,8%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,9%

Πλεύση Ελευθερίας 3,2%

ΜέΡΑ25 2,8%

Δημοκράτες 2,5%

Νίκη 0,6%

ΣΥΡΙΖΑ 0,5%

Νέα Αριστερά 0,5%

Άλλο κόμμα 3,8%

Αναποφάσιστοι 12,7%

Στην εκτίμηση αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, με διαφορά 15,1 μονάδων. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29,5%, ενώ ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 14,4%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 13,5% και στην τέταρτη η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 8,5%.

Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η ΝΔ θα κερδίσει μια ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές» το 44% απαντά ναι και μάλλον ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι και ένα 11% επιλέγει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Στον άξονα Δεξιάς – Αριστεράς, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα Δεξιά και το 10 στην άκρα Αριστερά, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τοποθετείται στο 4.

Στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν, σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος.

Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και στο ερώτημα τι είναι καλύτερο να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% θεωρεί ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα, ενώ μόλις το 7% προκρίνει μια επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό θα ήθελαν οι συμμετέχοντες να απαντήσει στο «κόκκινο τηλέφωνο» στις 3 τα ξημερώματα στο υποθετικό σενάριο που η χώρα δέχεται επίθεση, το 34% απαντά Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγεται από 14% και τον Νίκο Ανδρουλάκη από το 13%.

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού 5,5%.