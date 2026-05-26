Εθνική Ελλάδας: Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε Κυζιρίδη, Ανδρούτσο | Εκτός οι Κωνσταντέλιας, Καρέτσας

Δύο σημαντικές αλλαγές προέκυψαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων του Ιουνίου απέναντι σε Σουηδία και Ιταλία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε στην κλήση των Αλέξανδρου Κυζιρίδη και Θανάση Ανδρούτσου, οι οποίοι ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Σκωτία.

Αντίθετα, εκτός πλάνων τέθηκαν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας. Οι δύο μεσοεπιθετικοί του ΠΑΟΚ και της Γκενκ, αντίστοιχα, αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμών, με αποτέλεσμα να προτιμηθεί να μείνουν εκτός των δύο φιλικών αναμετρήσεων.

Έτσι, οι δύο νέες κλήσεις αφορούν τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη και τον Θανάση Ανδρούτσο, με τον πρώτο να πραγματοποιεί γεμάτη σεζόν στη Χαρτς, καταγράφοντας 42 συμμετοχές με 6 γκολ και 11 ασίστ, σε μια χρονιά όπου η ομάδα του έφτασε να διεκδικεί το πρωτάθλημα Σκωτίας μέχρι τέλους.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του ΟΦΗ συγκαταλέγεται στους διακριθέντες της ομάδας της Κρήτης, σε μια σεζόν που κορυφώθηκε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Ανδρούτσος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.