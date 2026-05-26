Μπλε Σελήνη έρχεται: Το ουράνιο θέαμα του Μαΐου με τέσσερις πλανήτες

Ετοιμαστείτε να στρέψετε το βλέμμα σας στον ουρανό, γιατί αυτός ο φωτεινός «χορός» θα συνοδεύεται και από λαμπερούς «επισκέπτες»

Δημήτρης Δρίζος

  • Στις 31 Μαΐου εμφανίζεται η Μπλε Σελήνη, που είναι η δεύτερη Πανσέληνος μέσα στον ίδιο μήνα.
  • Η Μπλε Σελήνη δεν αλλάζει χρώμα, αλλά το όνομά της προκύπτει από την ύπαρξη δύο Πανσελήνων στον ίδιο μήνα λόγω του σεληνιακού κύκλου.
  • Το φαινόμενο της Μπλε Σελήνης συμβαίνει κάθε δύο ή τρία χρόνια, με την επόμενη εμφάνιση να προβλέπεται για τον Δεκέμβριο του 2028.
  • Στις ίδιες ημερομηνίες, ορατοί θα είναι οι πλανήτες Αφροδίτη και Δίας μετά τη δύση του ηλίου και ο Άρης και ο Κρόνος πριν την ανατολή του ηλίου.
  • Υπάρχει και μια παλαιότερη αστρονομική ερμηνεία της Μπλε Σελήνης ως τρίτη Πανσέληνο σε τέσσερις μέσα στην ίδια εποχή, αλλά η ημερολογιακή εκδοχή είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη.
Το τέλος του Μαΐου κλείνει με ένα φαινόμενο ορατό με γυμνό μάτι: τη διάσημη Μπλε Σελήνη.

Στις 31 Μαΐου, ο φυσικός μας δορυφόρος θα λάμψει στον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα. Αυτή η εμφάνιση ολοκληρώνει με όμορφο τρόπο την περίοδο που ξεκίνησε με το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» την 1η Μαΐου, χαρίζοντας έτσι στους παρατηρητές τη δεύτερη Πανσέληνο μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

Ετοιμαστείτε να στρέψετε το βλέμμα σας στον ουρανό, γιατί αυτός ο φωτεινός «χορός» θα συνοδεύεται και από λαμπερούς «επισκέπτες».

Η αναμονή για να ξαναδούμε αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη θα είναι αρκετά μεγάλη, κάτι που κάνει το γεγονός πραγματικά σπάνιο και αξιομνημόνευτο.

Το μυστικό πίσω από το όνομα και τη συχνότητα του φαινομένου

Παρά το ποιητικό και εντυπωσιακό του όνομα, η Σελήνη δεν θα αλλάξει καθόλου χρώμα και δεν θα εμφανιστεί μπλε. Ο όρος απλώς δηλώνει την ύπαρξη δύο Πανσελήνων μέσα στον ίδιο μήνα, με τη δεύτερη να παίρνει αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτηρισμό.

Όλο αυτό συμβαίνει για έναν συγκεκριμένο μαθηματικό λόγο που σχετίζεται με τον σεληνιακό κύκλο, ο οποίος διαρκεί κατά μέσο όρο 29,5 ημέρες. Επειδή αυτή η περίοδος είναι λίγο μικρότερη από τη διάρκεια των περισσότερων μηνών, κάθε δύο ή τρία χρόνια το ημερολόγιο «χωρά» δύο πανσελήνους στο ίδιο μηνιαίο διάστημα.

Το τελευταίο αντίστοιχο φαινόμενο είχε συμβεί τον Αύγουστο του 2023. Για όσους χάσουν το θέαμα στο τέλος Μαΐου, η αναμονή θα είναι μεγάλη: θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028 για να ξαναδούν την ίδια «διπλή» συγκυρία.

Παρέλαση πλανητών μεταξύ δύσης και ανατολής

Ο ουρανός του τέλους Μαΐου κρύβει και άλλες εκπλήξεις για όσους βγουν να παρατηρήσουν το φαινόμενο της Σελήνης. Ο ουράνιος θόλος θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό αστρονομικό θέατρο. Περίπου μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου, κοιτώντας προς τη δύση, θα είναι ορατοί οι πλανήτες Αφροδίτη και Δίας να λάμπουν στον ορίζοντα.

Οι πρωινοί ξυπνητοί θα έχουν τη δική τους αποκλειστική ανταμοιβή: κοιτώντας προς την ανατολή περίπου μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου, ο ουρανός θα αποκαλύψει την παρουσία του Άρη και του Κρόνου.

Οι ιστορικές ρίζες του ορισμού

Η αστρονομική παράδοση δίνει μια ακόμη εξήγηση για τον όρο, η οποία προηγείται ιστορικά αυτής που βασίζεται στο ημερολογιακό σύστημα. Συνήθως, κάθε αστρονομική εποχή περιλαμβάνει τρεις Πανσελήνους. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η εποχή μπορεί να έχει ακόμη και τέσσερις.

Όταν συμβαίνει αυτή η «ανωμαλία», η τρίτη από τις τέσσερις Πανσελήνους ονομάζεται «Μπλε Σελήνη εποχικού τύπου».

Σήμερα, η εκδοχή που συνδέεται με το ημερολόγιο είναι η πιο διαδεδομένη και αναγνωρισμένη παγκοσμίως, αν και και οι δύο ονομασίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από αστρονόμους και λάτρεις της αστρονομίας.

