Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο μικρής εμβέλειας και άλλα βλήματα προς την θάλασσα

Έναν ακόμη βαλλιστικό πύραυλο, αυτήν την φορά μικρής εμβέλειας, εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα προς την θάλασσα την Τρίτη, μαζί με άλλα όπλα, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας.

Ο πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύθηκε από την Τζόνγκτζου, μια πόλη κοντά στη δυτική ακτή της Βόρειας Κορέας, διένυσε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον στρατό της Νότιας Κορέας, ο οποίος τόνισε ότι η Πιονγιάνγκ εκτόξευσε και άλλα βλήματα προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς, ωστόσο, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας, στο πλαίσιο μιας στενής συμμαχίας με τις ΗΠΑ, βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να αποκρούσει οποιαδήποτε απειλή δεχτεί από τη Βόρεια Κορέα, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι η Σεούλ επιτηρεί με προσοχή τις ασκήσεις της γειτονικής της χώρας.

Η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει αρκετές ασκήσεις το 2026, με την τελευταία να πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου, όταν η Πιονγιάνγκ εκτόξευσε πολλαπλούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, με τα τοπικά μέσα να περιέγραψαν τις εκτοξεύσεις ως επίδειξη κεφαλών βομβών διασποράς.

Ρεπορτάζ για το άγνωστης ταυτότητας βλήμα της Βόρειας Κορέας προβλήθηκε στις τηλεοράσεις της Νότιας Κορέας, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκπομπής, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026. AP

Επεκτείνεται το πυρηνικό και πυραυλικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επικεντρωθεί στην επέκταση του πυρηνικού και πυραυλικού οπλοστασίου της χώρας του από το 2019, όταν η πυρηνική διπλωματία που είχε επιτευχθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατέρρευσε.

Έκτοτε, ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να ξαναρχίσει τις ειρηνητευτικές συνομιλίες με τον Κιμ, αλλά η Πιονγιάνγκ έχει αγνοήσει μέχρι στιγμής τις προτάσεις και έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να σταματήσει να απαιτεί τον πυρηνικό αφοπλισμό της Βόρειας Κορέας ως προϋπόθεση για τις συνομιλίες.

Παράλληλα, ο Κιμ έχει υιοθετήσει μια όλο και πιο σκληρή στάση απέναντι στη Νότια Κορέα, αποκαλώντας την ως τον «μόνιμο και πιο μεγάλο εχθρό της Βόρειας Κορέας», ενώ έχει λάβει μέτρα για να τερματίσει όλους τους δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Σεούλ, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη, ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζαέ Μιουνγκ, ζήτησε να γίνουν ισχυρότερες προσπάθειες για να ενισχυθεί ο στρατός της χώρας. Την ίδια στιγμή, τόνισε την σημασία των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και την πιθανή απόκτηση ενός πυρηνικού υποβρυχίου, ένα ζήτημα που αποτελεί μέρος της διπλωματίας της Σεούλ με την Ουάσιγκτον.

Ο Λι Τζαέ Μιουνγκ, ένας φιλελεύθερος που υποστηρίζει τη βελτίωση των σχέσεων με τη Βόρεια Κορέα, δεν σχολίασε τις απειλές που προέρχονται από τη Πιόνγιανγκ. Ωστόσο, τόνισε ότι είναι σημαντικό η Νότια Κορέα να δείξει «αποφασιστικότητα ώστε να μπορέσει να προστατεύσει την ασφάλειά της», λέγοντας ότι μια τέτοια στάση θα ενίσχυε επίσης τη συμμαχία της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

