Απειλεί με πυρηνικά αντίποινα ο Κιμ Γιονγκ Ουν αν δολοφονηθεί - Συνταγματική εντολή στον στρατό

Snapshot Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προχώρησε σε συνταγματική αναθεώρηση που επιβάλλει πυρηνική απάντηση αν δολοφονηθεί ή χάσει τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

Το αναθεωρημένο άρθρο 3 προβλέπει αυτόματη πυρηνική αντίποινα αν απειληθεί το πυρηνικό σύστημα διοίκησης της Βόρειας Κορέας.

Η αλλαγή έγινε μετά την επιτυχή δολοφονία ανώτατου Ιρανού ηγέτη και το ξέσπασμα πολέμου ΗΠΑ

Ισραήλ με το Ιράν.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η αναθεώρηση εξασφαλίζει καταστροφική πυρηνική απάντηση ακόμα και αν ο Κιμ εξουδετερωθεί αρχικά.

Η απομόνωση της Βόρειας Κορέας καθιστά πιθανώς δυσκολότερη μια απόπειρα δολοφονίας του Κιμ σε σχέση με το Ιράν.

Με αναθεώρηση του Συντάγματος, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν προειδοποιεί εμμέσως τους εχθρούς του, σε μία κίνηση που φέρεται να προκλήθηκε μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ιρανού ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν.

«Αν δολοφονηθεί τότε ο στρατός της να είναι υποχρεωμένος να εξαπολύσει πυρηνικό χτύπημα αντιποίνων».

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS), η συνταγματική αναθεώρηση εγκρίθηκε κατά την πρώτη σύνοδο της 15ης Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης, η οποία ξεκίνησε στην Πιονγκγιάνγκ στις 22 Μαρτίου.

Οι αλλαγές επισημοποιούν τις διαδικασίες για μια πυρηνική απάντηση σε περίπτωση που ο Κιμ σκοτωθεί ή μείνει ανίκανος να διοικήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο άρθρο 3 του νόμου περί πυρηνικής πολιτικής της Βόρειας Κορέας, ένα πυρηνικό χτύπημα αντιποίνων θα ξεκινήσει «αυτόματα και αμέσως» εάν το πυρηνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου της χώρας απειληθεί από εχθρικές επιθέσεις, αναφέρει η ενημέρωση της NIS.

Οι αναλυτές είπαν ότι η απόφαση φαίνεται να αντανακλά τη βαθιά ανησυχία εντός του καθεστώτος μετά την επιτυχία των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ με στόχο την ανώτερη ηγεσία του Ιράν.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μια καταστροφική πυρηνική απάντηση, ακόμη και αν ο ίδιος ο Κιμ εξαλειφθεί κατά τις πρώτες στιγμές ενός πολέμου.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας του Κιμ θα ήταν πιθανότατα πολύ πιο δύσκολη, λόγω της ακραίας απομόνωσης της Βόρειας Κορέας από τον έξω κόσμο.

Επίσης, το είδος της συλλογής πληροφοριών που φέρεται να χρησιμοποιείται στο Ιράν θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να αναπαραχθεί στο εσωτερικό της Βόρειας Κορέας λόγω των περιορισμένων δικτύων CCTV και του αυστηρά ελεγχόμενου εγχώριου διαδικτύου.

